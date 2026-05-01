PVF - CAND vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Thử thách từ đối thủ ở thế chân tường

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh làm khách PVF-CAND trong khuôn khổ Vòng 21 LPBank V.League 1 - 2025/26.

Vào 18h chiều ngày 2/5 trên sân vận động PVF, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ có chuyến làm khách trước PVF-CAND trong khuôn khổ Vòng 21 LPBank V.League 1 - 2025/26. Trận đấu không chỉ mang tính chất sống còn trong cuộc đua trụ hạng mà còn là cuộc chạm trán đầy thú vị giữa đội bóng có hàng công yếu nhất (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với 12 bàn) và đội bóng sở hữu hàng thủ mong manh nhất giải đấu (PVF-CAND lọt lưới tới 36 bàn).

Sau 20 vòng đấu, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang có 23 điểm, tạm xếp thứ 9 trên bảng xếp hạng, tạo được khoảng cách 10 điểm so với đội cuối bảng, cũng chính là PVF-CAND. Khoảng cách này tương đối an toàn, nhưng chưa đủ để thầy trò đội bóng núi Hồng có thể hoàn toàn yên tâm, nhất là trong bối cảnh phong độ gần đây khá bất ổn. 5 trận gần nhất, các học trò của HLV Nguyễn Công Mạnh để thua 4 trận, chỉ giành được 1 chiến thắng.

PVF-CAND đang trong tình thế "ngặt nghèo" khi xếp ở vị trí cuối bảng xếp hạng. Ảnh: VPF.

Ở chiều ngược lại, PVF-CAND đang ở thế chân tường khi xếp cuối bảng với 13 điểm. Đội bóng trẻ ngành công an đối diện nguy cơ xuống hạng rất rõ ràng nếu không thể cải thiện tình hình. Mục tiêu trước mắt của họ là thu hẹp khoảng cách với nhóm phía trên, cụ thể là vượt qua SHB Đà Nẵng (xếp thứ 13 nhưng hơn về hiệu số) để giành suất đá play-off, hoặc xa hơn là bứt lên khỏi vị trí của Hoàng Anh Gia Lai (tạm xếp thứ 12 với 19 điểm) nhằm trụ hạng trực tiếp.

Tuy nhiên, hành trình này đang gặp vô vàn khó khăn. Suốt 7 vòng đấu gần nhất, PVF-CAND chỉ biết hòa và thua, cho thấy dấu hiệu sa sút cả về chuyên môn lẫn tâm lý. Dù vậy, việc tiếp đón một Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không quá vượt trội và cũng đang thiếu ổn định sẽ là cơ hội để đội chủ nhà đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm nhằm nuôi hy vọng.

Trận đấu thú vị giữa đội bóng có hàng công yếu nhất (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với 12 bàn) và đội bóng sở hữu hàng thủ mong manh nhất giải đấu (PVF-CAND lọt lưới tới 36 bàn).

PVF-CAND sở hữu lực lượng cầu thủ trẻ được đào tạo bài bản, cùng sự góp mặt của các ngoại binh có chất lượng. Đội bóng này không thua kém nhiều về thế trận, thậm chí ở một số thời điểm còn kiểm soát bóng tốt. Tuy nhiên, điểm yếu lớn nhất lại nằm ở bản lĩnh thi đấu và khả năng tận dụng cơ hội. Trận thua 0-1 trước Thanh Hóa ở vòng trước là minh chứng rõ nét khi họ nhập cuộc chủ động nhưng không thể chuyển hóa ưu thế thành bàn thắng.

Lợi thế sân nhà cùng khát khao sống còn chắc chắn sẽ khiến PVF-CAND lựa chọn cách tiếp cận chủ động, thậm chí là tấn công tổng lực. Nhưng chính sự non nớt về kinh nghiệm có thể khiến họ gặp bất lợi khi đối đầu với những cầu thủ dày dạn trận mạc bên phía Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Về phía đội khách, vấn đề lớn nhất vẫn là hiệu suất ghi bàn. Sau 20 vòng đấu, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mới chỉ có 12 bàn thắng – con số thấp nhất toàn giải. Dù vẫn tạo ra được những cơ hội nhất định, nhưng sự kém duyên của các chân sút khiến đội bóng này không thể duy trì sự ổn định về kết quả.

Tuy nhiên, tín hiệu tích cực đến từ lực lượng khi đội trưởng Trọng Hoàng đã trở lại. Kinh nghiệm, khả năng điều tiết trận đấu và tinh thần thi đấu của anh sẽ là điểm tựa quan trọng, giúp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gia cố tuyến giữa cũng như giữ được sự tỉnh táo trong những thời điểm quyết định.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không thể giành chiến thắng trước PVF-CAND ở trận lượt đi. Ảnh: VPF.

Ở trận lượt đi, hai đội đã hòa nhau 1-1. Trong lần tái đấu này, khi tính chất của một “trận cầu 6 điểm” được đẩy lên cao, sự thận trọng nhiều khả năng sẽ được đặt lên hàng đầu. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có thể lựa chọn lối chơi chặt chẽ, ưu tiên sự an toàn và chờ đợi sai lầm từ đối thủ, trong khi PVF-CAND buộc phải dâng cao tìm kiếm bàn thắng.

Với tương quan lực lượng và phong độ hiện tại, trận đấu khó có nhiều bàn thắng. Khả năng cao, cục diện sẽ được định đoạt bởi một khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân hoặc một sai lầm nơi hàng phòng ngự. Với bản lĩnh và kinh nghiệm, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có cơ sở để hướng tới một kết quả có lợi, hơn nữa là giành trọn 3 điểm để hoàn tất mục tiêu trụ hạng ở mùa giải năm nay.