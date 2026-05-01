PVF - CAND vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Thử thách từ đối thủ ở thế chân tường

Phúc Sơn
(Baohatinh.vn) - Làm khách trước PVF-CAND là cơ hội để Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sớm hoàn tất mục tiêu trụ hạng, nhưng đối đầu với một đối thủ đang ở thế "không còn gì để mất" chưa bao giờ là điều đơn giản.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh làm khách PVF-CAND trong khuôn khổ Vòng 21 LPBank V.League 1 - 2025/26.

Vào 18h chiều ngày 2/5 trên sân vận động PVF, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ có chuyến làm khách trước PVF-CAND trong khuôn khổ Vòng 21 LPBank V.League 1 - 2025/26. Trận đấu không chỉ mang tính chất sống còn trong cuộc đua trụ hạng mà còn là cuộc chạm trán đầy thú vị giữa đội bóng có hàng công yếu nhất (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với 12 bàn) và đội bóng sở hữu hàng thủ mong manh nhất giải đấu (PVF-CAND lọt lưới tới 36 bàn).

Sau 20 vòng đấu, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang có 23 điểm, tạm xếp thứ 9 trên bảng xếp hạng, tạo được khoảng cách 10 điểm so với đội cuối bảng, cũng chính là PVF-CAND. Khoảng cách này tương đối an toàn, nhưng chưa đủ để thầy trò đội bóng núi Hồng có thể hoàn toàn yên tâm, nhất là trong bối cảnh phong độ gần đây khá bất ổn. 5 trận gần nhất, các học trò của HLV Nguyễn Công Mạnh để thua 4 trận, chỉ giành được 1 chiến thắng.

PVF-CAND đang trong tình thế "ngặt nghèo" khi xếp ở vị trí cuối bảng xếp hạng. Ảnh: VPF.

Ở chiều ngược lại, PVF-CAND đang ở thế chân tường khi xếp cuối bảng với 13 điểm. Đội bóng trẻ ngành công an đối diện nguy cơ xuống hạng rất rõ ràng nếu không thể cải thiện tình hình. Mục tiêu trước mắt của họ là thu hẹp khoảng cách với nhóm phía trên, cụ thể là vượt qua SHB Đà Nẵng (xếp thứ 13 nhưng hơn về hiệu số) để giành suất đá play-off, hoặc xa hơn là bứt lên khỏi vị trí của Hoàng Anh Gia Lai (tạm xếp thứ 12 với 19 điểm) nhằm trụ hạng trực tiếp.

Tuy nhiên, hành trình này đang gặp vô vàn khó khăn. Suốt 7 vòng đấu gần nhất, PVF-CAND chỉ biết hòa và thua, cho thấy dấu hiệu sa sút cả về chuyên môn lẫn tâm lý. Dù vậy, việc tiếp đón một Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không quá vượt trội và cũng đang thiếu ổn định sẽ là cơ hội để đội chủ nhà đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm nhằm nuôi hy vọng.

Trận đấu thú vị giữa đội bóng có hàng công yếu nhất (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với 12 bàn) và đội bóng sở hữu hàng thủ mong manh nhất giải đấu (PVF-CAND lọt lưới tới 36 bàn).

PVF-CAND sở hữu lực lượng cầu thủ trẻ được đào tạo bài bản, cùng sự góp mặt của các ngoại binh có chất lượng. Đội bóng này không thua kém nhiều về thế trận, thậm chí ở một số thời điểm còn kiểm soát bóng tốt. Tuy nhiên, điểm yếu lớn nhất lại nằm ở bản lĩnh thi đấu và khả năng tận dụng cơ hội. Trận thua 0-1 trước Thanh Hóa ở vòng trước là minh chứng rõ nét khi họ nhập cuộc chủ động nhưng không thể chuyển hóa ưu thế thành bàn thắng.

Lợi thế sân nhà cùng khát khao sống còn chắc chắn sẽ khiến PVF-CAND lựa chọn cách tiếp cận chủ động, thậm chí là tấn công tổng lực. Nhưng chính sự non nớt về kinh nghiệm có thể khiến họ gặp bất lợi khi đối đầu với những cầu thủ dày dạn trận mạc bên phía Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Về phía đội khách, vấn đề lớn nhất vẫn là hiệu suất ghi bàn. Sau 20 vòng đấu, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mới chỉ có 12 bàn thắng – con số thấp nhất toàn giải. Dù vẫn tạo ra được những cơ hội nhất định, nhưng sự kém duyên của các chân sút khiến đội bóng này không thể duy trì sự ổn định về kết quả.

Tuy nhiên, tín hiệu tích cực đến từ lực lượng khi đội trưởng Trọng Hoàng đã trở lại. Kinh nghiệm, khả năng điều tiết trận đấu và tinh thần thi đấu của anh sẽ là điểm tựa quan trọng, giúp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gia cố tuyến giữa cũng như giữ được sự tỉnh táo trong những thời điểm quyết định.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không thể giành chiến thắng trước PVF-CAND ở trận lượt đi. Ảnh: VPF.

Ở trận lượt đi, hai đội đã hòa nhau 1-1. Trong lần tái đấu này, khi tính chất của một “trận cầu 6 điểm” được đẩy lên cao, sự thận trọng nhiều khả năng sẽ được đặt lên hàng đầu. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có thể lựa chọn lối chơi chặt chẽ, ưu tiên sự an toàn và chờ đợi sai lầm từ đối thủ, trong khi PVF-CAND buộc phải dâng cao tìm kiếm bàn thắng.

Với tương quan lực lượng và phong độ hiện tại, trận đấu khó có nhiều bàn thắng. Khả năng cao, cục diện sẽ được định đoạt bởi một khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân hoặc một sai lầm nơi hàng phòng ngự. Với bản lĩnh và kinh nghiệm, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có cơ sở để hướng tới một kết quả có lợi, hơn nữa là giành trọn 3 điểm để hoàn tất mục tiêu trụ hạng ở mùa giải năm nay.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và khoảng trống nơi tuyến giữa

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và khoảng trống nơi tuyến giữa

Vị trí thứ 8 hiện tại cho thấy Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang có mùa giải không tệ. Tuy nhiên, lối chơi của đội chủ sân Hà Tĩnh cho thấy thiếu sự bùng nổ, đặc biệt ở khu trung tuyến, nơi vẫn đang thiếu một “nhạc trưởng” thực thụ.
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Chờ khởi sắc trên hàng công

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Chờ khởi sắc trên hàng công

Sự xuất hiện của tân binh Welder de Jesus Costa được kỳ vọng sẽ mang đến sức sống mới cho hàng công Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, hướng tới mục tiêu 3 điểm trọn vẹn khi làm khách trước Becamex TP Hồ Chí Minh.
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chiêu mộ tiền đạo Brazil

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chiêu mộ tiền đạo Brazil

Để tăng cường sức mạnh cho hàng công ở chặng đường còn lại của mùa giải, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vừa chiêu mộ tiền đạo Brazil đang chơi tại giải hạng nhì quốc gia này.
Derby xứ Nghệ “nóng” đầu xuân

Derby xứ Nghệ “nóng” đầu xuân

Trong bối cảnh cả hai đội đều đang khát điểm để bứt phá trên bảng xếp hạng, cuộc đối đầu Derby xứ Nghệ không chỉ là cuộc chiến về chuyên môn mà còn là danh dự và niềm tự hào của người hâm mộ đôi bờ sông Lam.
Có một Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đầy bản lĩnh

Có một Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đầy bản lĩnh

Bước vào mùa giải V.League 2025/2026 với rất nhiều biến động về nhân sự khi CLB chia tay cả Ban huấn luyện cùng nhiều trụ cột, song, với truyền thống vượt khó và sự chèo lái của tân HLV Nguyễn Công Mạnh, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã vượt qua khó khăn, thi đấu khá ổn định.
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh làm gì để "phong tỏa" Xuân Son?

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh làm gì để "phong tỏa" Xuân Son?

Khi Xuân Son và đồng đội đang khát khao tìm lại bản sắc sau chuỗi phong độ nghèo nàn tại V.League, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ phải có nhiều phương án cho mục tiêu giành điểm ngay tại sân Thiên Trường.
Chuyện về “ông bầu” tâm huyết của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Chuyện về “ông bầu” tâm huyết của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Từ một đội bóng non trẻ, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh từng bước khẳng định vị thế tại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam. Đằng sau hành trình ấy là những đóng góp thầm lặng nhưng bền bỉ của “ông bầu” Phạm Hoành Sơn.