Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hoà tiếc nuối trước đội cuối bảng

(Baohatinh.vn) - Dù chơi lấn lướt và tạo được nhiều tình huống nguy hiểm hơn nhưng không thể ghi bàn, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chấp nhận chia điểm với đội cuối bảng là CLB PVF – CAND.
18 giờ ngày 2/5, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có chuyến làm khách trên sân nhà của CLB PVF - CAND trong khuôn khổ vòng 21 V.League 1 - 2025/2026. Chủ nhà hiện đang đứng cuối bảng, vậy nên mục tiêu của họ ở trận đấu này không gì khác ngoài 3 điểm để cải thiện vị trí. Trong khi đó, đội bóng núi Hồng đặt quyết tâm giành ít nhất 1 điểm để củng cố vị trí thứ 9 của mình.
Bước vào trận đấu, PVF – CAND với lợi thế sân nhà là đội chủ động dâng cao đội hình tấn công. Trong khi đó, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh triển khai lối chơi phòng ngự phản công nhanh. Phút 13, PVF-CAND tấn công, tiền vệ Thái Bá Đạt tung người móc bóng đẹp mắt nhưng thủ thành Nguyễn Thanh Tùng đã xuất sắc cản phá.
Phút 17, từ pha tạt bóng của Trung Nguyên bên cánh phải, Duy Thường bật cao đánh đầu, tuy nhiên hậu vệ chủ nhà đã kịp phá bóng ngay trên vạch vôi.
Đến phút 23, chủ nhà có cơ hội ghi bàn mười mươi. Từ pha tấn công nhanh, tiền vệ Võ Anh Quân thay vì chuyền bóng cho đồng đội đệm vào gôn trống thì anh lại chọn dứt điểm nhưng không thể đánh bại được thủ môn đội khách. Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng được ghi.
Sang đầu hiệp 2, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có cơ hội mở tỷ số, tuy nhiên cú dứt điểm ở cự ly 3 mét của tiền vệ Văn Hiệp đã bị hậu vệ PVF – CAND cản phá ngay trên vạch vôi.
Chủ nhà dồn lên tấn công nhưng những tình huống họ tạo ra dễ dàng bị đội khách hoá giải. Cuối trận, cả hai bên đều có những pha bóng nguy hiểm nhưng không ai ghi được bàn thắng, trận đấu khép lại với tỷ số 0-0. Vòng 22, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ trở về sân nhà để tiếp đón CLB Viettel, trận đấu diễn ra lúc 18 giờ ngày 10/5.
Trong đội hình của đội bóng núi Hồng, Võ Quốc Dân là cái tên đặc biệt khi anh là 1 trong 2 cầu thủ gốc Hà Tĩnh. Hành trình "trở về" của chàng hậu vệ là câu chuyện của sự kiên trì, nỗ lực và khát vọng khẳng định mình.
Vị trí thứ 8 hiện tại cho thấy Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang có mùa giải không tệ. Tuy nhiên, lối chơi của đội chủ sân Hà Tĩnh cho thấy thiếu sự bùng nổ, đặc biệt ở khu trung tuyến, nơi vẫn đang thiếu một “nhạc trưởng” thực thụ.
Trong bối cảnh cả hai đội đều đang khát điểm để bứt phá trên bảng xếp hạng, cuộc đối đầu Derby xứ Nghệ không chỉ là cuộc chiến về chuyên môn mà còn là danh dự và niềm tự hào của người hâm mộ đôi bờ sông Lam.
Lần đầu tiên trung vệ Helerson Mateus, cầu thủ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh được đón Tết Nguyên đán tại Việt Nam. Giữa sắc hoa rực rỡ, những phiên chợ xuân rộn ràng và tình cảm chân thành của người hâm mộ, anh thấy thêm yêu mảnh đất Hà Tĩnh.
Bước vào mùa giải V.League 2025/2026 với rất nhiều biến động về nhân sự khi CLB chia tay cả Ban huấn luyện cùng nhiều trụ cột, song, với truyền thống vượt khó và sự chèo lái của tân HLV Nguyễn Công Mạnh, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã vượt qua khó khăn, thi đấu khá ổn định.
Bị dẫn bàn sớm và phải chơi bóng dưới sức ép nghẹt thở tại “chảo lửa” Thiên Trường, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tưởng như đã rơi vào thế bất lợi hoàn toàn. Thế nhưng, bằng nỗ lực, đội bóng núi Hồng đã tìm được bàn gỡ để giữ lại 1 điểm quý giá.
Từ một đội bóng non trẻ, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh từng bước khẳng định vị thế tại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam. Đằng sau hành trình ấy là những đóng góp thầm lặng nhưng bền bỉ của “ông bầu” Phạm Hoành Sơn.