Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hoà tiếc nuối trước đội cuối bảng

(Baohatinh.vn) - Dù chơi lấn lướt và tạo được nhiều tình huống nguy hiểm hơn nhưng không thể ghi bàn, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chấp nhận chia điểm với đội cuối bảng là CLB PVF – CAND.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (áo đỏ) có chuyến làm khách trên sân nhà của CLB PVF - CAND.

18 giờ ngày 2/5, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có chuyến làm khách trên sân nhà của CLB PVF - CAND trong khuôn khổ vòng 21 V.League 1 - 2025/2026. Chủ nhà hiện đang đứng cuối bảng, vậy nên mục tiêu của họ ở trận đấu này không gì khác ngoài 3 điểm để cải thiện vị trí. Trong khi đó, đội bóng núi Hồng đặt quyết tâm giành ít nhất 1 điểm để củng cố vị trí thứ 9 của mình.

Bước vào trận đấu, PVF – CAND với lợi thế sân nhà là đội chủ động dâng cao đội hình tấn công. Trong khi đó, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh triển khai lối chơi phòng ngự phản công nhanh. Phút 13, PVF-CAND tấn công, tiền vệ Thái Bá Đạt tung người móc bóng đẹp mắt nhưng thủ thành Nguyễn Thanh Tùng đã xuất sắc cản phá.

PVF – CAND với lợi thế sân nhà là đội chủ động dâng cao đội hình tấn công.

Phút 17, từ pha tạt bóng của Trung Nguyên bên cánh phải, Duy Thường bật cao đánh đầu, tuy nhiên hậu vệ chủ nhà đã kịp phá bóng ngay trên vạch vôi.

Đến phút 23, chủ nhà có cơ hội ghi bàn mười mươi. Từ pha tấn công nhanh, tiền vệ Võ Anh Quân thay vì chuyền bóng cho đồng đội đệm vào gôn trống thì anh lại chọn dứt điểm nhưng không thể đánh bại được thủ môn đội khách. Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng được ghi.

Chủ nhà bỏ lỡ cơ hội ghi bàn trong hiệp 1.

Sang đầu hiệp 2, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có cơ hội mở tỷ số, tuy nhiên cú dứt điểm ở cự ly 3 mét của tiền vệ Văn Hiệp đã bị hậu vệ PVF – CAND cản phá ngay trên vạch vôi.

Chủ nhà dồn lên tấn công nhưng những tình huống họ tạo ra dễ dàng bị đội khách hoá giải. Cuối trận, cả hai bên đều có những pha bóng nguy hiểm nhưng không ai ghi được bàn thắng, trận đấu khép lại với tỷ số 0-0. Vòng 22, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ trở về sân nhà để tiếp đón CLB Viettel, trận đấu diễn ra lúc 18 giờ ngày 10/5.

