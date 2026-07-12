Alvarez lập siêu phẩm, đưa Argentina vào bán kết World Cup

Alexis Mac Allister ghi bàn mở tỉ số.

Khởi đầu đầy hứng khởi với bàn mở tỷ số của Alexis Mac Allister sau đường kiến tạo từ quả phạt góc của Lionel Messi, Argentina tưởng chừng sẽ có một buổi tối dễ dàng. Thế nhưng, Thụy Sĩ một lần nữa cho thấy vì sao họ luôn là đối thủ khó chịu bậc nhất ở các giải đấu lớn. Dan Ndoye gỡ hòa ở hiệp hai sau quãng thời gian đội bóng châu Âu gây sức ép liên tục, khiến những ký ức về màn lội ngược dòng đầy chật vật trước Ai Cập ở vòng 1/8 lại ùa về với người hâm mộ Nam Mỹ.

Chiếc thẻ đỏ của Breel Embolo giúp Argentina nắm lợi thế hơn người từ phút 72, nhưng Gregor Kobel cùng hàng phòng ngự kiên cường của Thụy Sĩ vẫn khiến Messi và các đồng đội bất lực suốt thời gian còn lại của 90 phút. Khi trận đấu tưởng như sẽ phải bước vào loạt luân lưu đầy may rủi, khoảnh khắc thiên tài đã xuất hiện.

Siêu phẩm của Julian Alvarez.

Phút 112, Julian Alvarez nhận bóng bên cánh trái, ngoặt vào trung lộ rồi tung cú cứa lòng từ ngoài vòng cấm, đưa bóng găm thẳng vào góc cao trong sự bất lực của Kobel. Một siêu phẩm xé tan mọi hy vọng của Thụy Sĩ và khiến hàng vạn cổ động viên Argentina vỡ òa trên khán đài. Lautaro Martinez sau đó khép lại trận đấu bằng bàn thắng ấn định tỷ số 3-1, đưa nhà đương kim vô địch tiến vào bán kết.

Chỉ còn hai trận đấu nữa, Messi và các đồng đội sẽ có cơ hội viết nên lịch sử khi trở thành đội tuyển đầu tiên kể từ Brazil năm 1962 bảo vệ thành công chức vô địch World Cup. Trước mắt họ là tuyển Anh, một thử thách khắc nghiệt, nhưng cũng là cánh cửa đưa "La Albiceleste" tiến gần hơn tới chiến công bất tử.