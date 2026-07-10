Siêu máy tính dự đoán Tây Ban Nha vs Bỉ: "Bò tót" bắt nạt "Quỷ đỏ"

Theo dữ liệu từ Opta, Tây Ban Nha có tới 59,3% khả năng giành chiến thắng trong 90 phút, cao hơn rất nhiều so với 18,3% của Bỉ. Khả năng hai đội phải kéo nhau vào hiệp phụ hoặc loạt sút luân lưu được đánh giá ở mức 22,4%.

Siêu máy tính Opta đánh giá Tây Ban Nha là đội nắm nhiều cơ hội giành vé vào bán kết World Cup 2026 hơn Bỉ.

Cùng với Pháp và Argentina, Tây Ban Nha được đánh giá là ứng cử viên lớn nhất cho chức vô địch năm nay. Sau khởi đầu ổn định ở vòng bảng và tiếp tục thắng đậm Áo, đội bóng của HLV Luis De La Fuente tiếp tục cho thấy sự ổn định khi vượt qua Bồ Đào Nha 1-0 ở vòng 1/8 nhờ pha lập công muộn của Mikel Merino.

Đó cũng là trận giữ sạch lưới thứ liên tiếp của Tây Ban Nha tại World Cup 2026, thành tích chưa từng có trong lịch sử đội tuyển. La Roja đã trải qua hơn 10 giờ thi đấu mà không để thủng lưới, biến họ thành hàng phòng ngự chắc chắn nhất giải đấu.

Dù tài năng trẻ Lamine Yamal chưa bùng nổ như kỳ vọng, nhưng anh vẫn chứng minh được vai trò quan trọng trên hàng công. Cầu thủ của Barca đã thực hiện 17 pha rê bóng thành công tại giải năm nay, nằm trong nhóm những cầu thủ tuổi teen có thành tích ấn tượng nhất lịch sử World Cup kể từ năm 1966.

Tỉ lệ chiến thắng của Tây Ban Nha áp đảo hoàn toàn so với Bỉ.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Bỉ bước vào tứ kết với sự tự tin sau khi liên tiếp vượt qua Senegal và đặc biệt là chủ nhà Mỹ với tỉ số 4-1. Hàng công của Quỷ đỏ tạo ra số cơ hội thuộc nhóm cao nhất World Cup 2026.

Tuy nhiên, thử thách trước mắt sẽ hoàn toàn khác khi họ phải đối đầu với đội bóng sở hữu hệ thống phòng ngự hiệu quả nhất giải.

Nếu vượt qua Bỉ như tỉ lệ áp đảo mà Opta cung cấp, Tây Ban Nha sẽ vào bán kết đối đầu Pháp, tiếp tục hành trình hướng tới chức vô địch World Cup đầu tiên kể từ năm 2010.