Bán kết World Cup 2026: Long tranh, hổ đấu

Tâm điểm của vòng bán kết là cuộc đối đầu giữa hai biểu tượng của hai thế hệ là Kylian Mbappé và Lamine Yamal. Ảnh: Eurosports

Có thể thấy, ở vòng đấu dành cho tứ đại anh hào World Cup 2026, châu Âu vẫn áp đảo với 3/4 đại diện. Đương kim vô địch Argentina là đại diện còn lại của Nam Mỹ sẽ “một mình chống lại châu Âu” trong hành trình bảo vệ chức vô địch World Cup.

Đáng chú ý cả 4 đội giành vé vào bán kết giải đấu năm nay đều đã từng đăng quang trước đó.

Trong số này, Argentina là đội giàu thành tích nhất trong số 4 đội tại bán kết với 3 lần đăng quang chức vô địch World Cup (1978, 1986 và 2022). Tiếp đến là Pháp 2 lần lên ngôi tại World Cup (1998 và 2018). Anh (1966) và Tây Ban Nha (2010) mỗi đội vô địch 1 lần.

Bên cạnh sự xuất hiện của dàn siêu sao hàng đầu, 4 đội bóng ở bán kết lần này còn đại diện cho triết lý bóng đá khác nhau. Hai trận bán kết World Cup 2026 không đơn thuần là cuộc cạnh tranh vé vào chung kết, mà còn là "bài test" kiểm chứng vị thế của 4 nền bóng đá hàng đầu thế giới.

Trận bán kết thứ nhất World Cup 2026, đội bóng số 1 thế giới hiện nay Pháp sẽ đụng độ nhà ĐKVĐ châu Âu Tây Ban Nha (đang xếp thứ 3 thế giới) sẽ diễn ra lúc 2 giờ ngày 15/7 tại Texas (Mỹ). Đây chính là trận "siêu kinh điển" mới của bóng đá châu Âu.

Đây là 2 đội tuyển sở hữu lối chơi hiện đại bậc nhất thế giới hiện nay. Pháp bước vào bán kết với hành trình đầy thuyết phục khi lần lượt vượt qua Thụy Điển, Paraguay và Morocco. Đoàn quân của HLV Didier Deschamps luôn kiểm soát nhịp độ trận đấu tốt hơn so với những đối thủ đã gặp. Họ cũng chơi phòng ngự chặt chẽ hơn và tấn công hiệu quả hơn so với chính họ ở các giải đấu trước. Đặc biệt, Gà trống đang sở hữu hàng công “hủy diệt”. Dàn sao của họ như Kylian Mbappe, Michael Olise… đang có phong độ bùng nổ.

Trong khi đó, Tây Ban Nha vẫn là đại diện tiêu biểu cho triết lý kiểm soát bóng tuyệt đối. Ở World Cup này, điểm khiến Bò tót trở nên đáng sợ hơn so với thời điểm vô địch EURO 2024 là hàng phòng ngự vững chắc (mới lọt lưới 1 bàn từ đầu giải). Cùng với đó, việc bất kỳ cá nhân nào cũng có thể tỏa sáng thay vì chỉ dựa vào ngôi sao Lamine Yamal.

Tâm điểm của trận đấu này là cuộc đối đầu giữa hai biểu tượng của hai thế hệ. Một bên là Kylian Mbappé, ngôi sao đứng trên đỉnh cao bóng đá thế giới nhiều năm qua. Bên kia là Lamine Yamal sẽ đại diện tiêu biểu cho lứa cầu thủ trẻ đang định hình tương lai của bóng đá châu Âu.

Đáng chú ý, theo thống kê trong những lần so tài giữa hai cầu thủ này trước đây, Yamal được xem là "khắc tinh" của Mbappe. Dù ở cấp CLB hay đội tuyển, Yamal đều là người giành chiến thắng trước Mbappe. Đây cũng được xem là lời cảnh báo của tuyển Tây Ban Nha tới Pháp của Mbappe trong trận bán kết sắp tới.

Trong quá khứ, Pháp và Tây Ban Nha đã chạm trán nhau 38 lần. Thành tích đối đầu đang nghiêng về tuyển Tây Ban Nha với 18 thắng, 7 hòa và 13 thua.

Trong lần tái đấu này, đội bóng áo lam được đánh giá nhỉnh hơn so với Bò tót. Tuy nhiên, đây chắc chắn là trận đấu đầy khó khăn của Kylian Mbappe và các đồng đội.

Trận bán kết còn lại sẽ là màn so tài giữa nhà ĐKVĐ Argentina (số 2 thế giới) với Anh (hạng 4 thế giới) lúc 2 giờ ngày 16/7 tại Atlanta (Mỹ).

Dù vào nhánh đấu thuận lợi và chỉ phải gặp những đối thủ yếu hơn, nhưng Argentina đã phải trải qua 3 trận đấu ở vòng knock-out cực kỳ vất vả và thoát hiểm trong gang tấc.

Argentina tiếp tục chứng minh vị thế nhà ĐKVĐ. Dù không còn áp đảo hoàn toàn các đối thủ, họ luôn biết cách vượt qua thời điểm khó khăn. Trận bán kết với tuyển Anh tới đây được dự đoán sẽ mang đến nhiều khó khăn, thậm chí là nhiều hơn nữa với Lionel Messi và đồng đội.

Tam sư đang thi đấu xù xì dưới thời HLV Thomas Tuchel. Họ không còn là tập thể thường xuyên đánh mất mình ở các trận đấu lớn. Đội bóng xứ sở sương mù đã biết cách vượt qua áp lực và kiểm soát cảm xúc trong các thời điểm quyết định. Tuyển Anh đang càng chơi hay tại World Cup lần này, và càng vào sâu họ càng cho thấy mình càng đáng sợ hơn.

Đây là cặp đấu đã để lại những chất chứa trong lịch sử World Cup. Cặp đấu giữa Argentina và Anh gợi cho nhười hâm mộ những ký ức khó quên, từ "Bàn tay của Chúa" năm 1986, tấm thẻ đỏ của David Beckham hay màn solo kinh điển của Michael Owen năm 1998.

Trong quá khứ, Anh và Argentina đã chạm trán nhau 14 lần. Tam sư có thành tích đối đầu áp đảo với 6 thắng, 5 hòa và 3 thua.