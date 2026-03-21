Khai mạc Giải Bóng chuyền Nam thanh niên Hà Tĩnh năm 2026

Đình Nhất
(Baohatinh.vn) - Giải Bóng chuyền Nam thanh niên Hà Tĩnh năm 2026 là dịp để ĐVTN phát huy tinh thần rèn luyện thể chất theo gương Bác Hồ vĩ đại, lan tỏa tinh thần thể thao và ý thức rèn luyện sức khỏe.

Các đội bóng tham dự giải đấu.

Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 80 năm Ngày Thể thao Việt Nam, sáng 21/3, Tỉnh đoàn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức lễ khai mạc Giải Bóng chuyền Nam thanh niên toàn tỉnh lần thứ 23, năm 2026.

Tham dự lễ khai mạc có đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Đại biểu tham dự buổi lễ.
Phát biểu khai mạc giải đấu, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Viết Hải Đăng nhấn mạnh: Giải đấu không chỉ là sân chơi thể thao lành mạnh, bổ ích mà còn là dịp để đoàn viên thanh niên phát huy tinh thần rèn luyện thể chất theo gương Bác Hồ vĩ đại, lan tỏa lối sống tích cực, tinh thần thể thao và ý thức rèn luyện sức khỏe, góp phần xây dựng lớp thanh niên khỏe về thể chất, vững về tinh thần, giàu ý chí, bản lĩnh và khát vọng cống hiến.
Ban tổ chức trao hoa tri ân các đơn vị đồng hành.
Đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao cờ lưu niệm cho các đội bóng.
Các đại biểu trao cờ lưu niệm cho các đội tham dự giải đấu.
Ngay sau lễ khai mạc, các đội đã bước vào thi đấu và cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng hấp dẫn.
Những pha đập bóng mạnh mẽ.
Các vận động viên thi đấu với tinh thần quyết tâm cao.
Những trận đấu mang đến không khí sôi động trong ngày hội thể thao của tuổi trẻ.

Giải Bóng chuyền Nam thanh niên Hà Tĩnh 2026 được tổ chức trong thời gian 2,5 ngày, từ chiều ngày 20/3 đến hết ngày 22/3 tại Nhà Thi đấu Thể dục Thể thao Hà Tĩnh.
Giải đấu có sự tham gia của 16 đội bóng đến từ các xã, phường và các Đoàn khối trực thuộc Tỉnh đoàn. Các đội được chia thành 4 bảng thi đấu vòng tròn tính điểm, lựa chọn những đội xuất sắc bước vào các vòng tiếp theo

