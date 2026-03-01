Công ty Formosa Hà Tĩnh phấn đấu trồng mới 100.000 cây xanh trong năm 2026

Ngành Y tế Hà Tĩnh đã và đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong công tác quản lý, điều hành và hoạt động chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tiết kiệm thời gian, nhân lực và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.
Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh Nguyễn Minh Đức mong muốn mỗi cán bộ y tế, dù ở vị trí nào cũng hãy luôn giữ trọn lời thề Hippocrates và lời dạy của Bác Hồ. Lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo cao nhất cho hiệu quả công việc và giá trị của bản thân.
Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn phát triển mới với hàng loạt dự án lớn được triển khai. Nhu cầu lao động vì thế tăng mạnh. Vì sao một tỉnh có hàng chục nghìn lao động làm việc ngoài tỉnh, thậm chí ở nước ngoài… nhưng doanh nghiệp trong tỉnh vẫn “khát” nhân lực? Nội dung này sẽ được phân tích trong chương trình "Vấn đề hôm nay" của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các sở, ngành có liên quan nhanh chóng phối hợp tham mưu tỉnh cơ chế, chính sách để triển khai sớm việc đóng BHXH, BHYT cho đội ngũ cán bộ không chuyên trách tại thôn, tổ dân phố.
Lao động làm việc tại Vinfast Hà Tĩnh có thu nhập từ 12 đến 18 triệu đồng/tháng đối với vị trí công nhân. Đối với vị trí kỹ sư, kỹ thuật viên, tổ trưởng, chuyên viên, mức lương thương lượng khi phỏng vấn tuyển dụng cùng mức thưởng KPI, thưởng thâm niên.
Có những con người không cần đứng ở trung tâm ánh đèn để tỏa sáng. Họ chọn cách đi chậm, nói khẽ và làm việc bền bỉ bằng thứ ánh sáng rất riêng, ánh sáng của trách nhiệm và lòng nhân ái. Tại Bệnh viện Sức khỏe Tâm thần Hà Tĩnh, bác sĩ Trần Hậu Anh là một người như thế.
Đánh giá cao những nỗ lực trong công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định mong muốn toàn ngành y tế tiếp tục phát huy truyền thống, thực hiện tốt nhiệm vụ, đáp ứng sự phát triển của tỉnh Hà Tĩnh.
Việc xác định sớm môn thi thứ ba cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 không chỉ giải tỏa tâm lý chờ đợi mà còn giúp các nhà trường, phụ huynh và học sinh Hà Tĩnh chủ động xây dựng lộ trình ôn tập khoa học, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
Giữa những áp lực trực cấp cứu và những đêm dài không ngủ nơi phòng bệnh, có một đội ngũ bác sĩ trẻ Hà Tĩnh không ngừng cống hiến, tiếp cận tri thức y khoa hiện đại để thực hiện sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
Bằng đôi tay khéo léo và tình yêu lịch sử, cụ Nguyễn Trọng Hảo (83 tuổi, thôn 8, xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) đã sáng chế mô hình “guồng nước con rối” tái hiện sinh động câu chuyện hào hùng tại Ngã ba Đồng Lộc.