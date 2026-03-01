Hotline: 02393.693.427
Công ty Formosa Hà Tĩnh phấn đấu trồng mới 100.000 cây xanh trong năm 2026

Thu Trang
(Baohatinh.vn) - Năm 2026, Công ty Formosa Hà Tĩnh đặt mục tiêu trồng mới 100.000 cây xanh, phấn đấu nâng tổng số cây toàn khu vực nhà máy lên 500.000 cây.

Hòa chung khí thế ra quân đầu năm mới, sáng 1/3, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (Công ty Formosa Hà Tĩnh) đã tổ chức lễ phát động “Trồng cây đầu xuân” với chủ đề “Phát triển xanh - Chung tay xây dựng nhà máy xanh”.
Ông Lô Trung Minh - Giám đốc Bộ phận quản lý, Công ty Formosa Hà Tĩnh phát biểu khai mạc tại buổi lễ.
Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo và cán bộ công ty đã trồng hơn 100 cây xanh các loại như: buởi, xoài, bàng Đài Loan... tại khuôn viên khu hành chính công ty.
Năm 2026, Công ty Formosa Hà Tĩnh đặt mục tiêu trồng mới 100.000 cây, phấn đấu nâng tổng số cây toàn khu vực nhà máy lên 500.000 cây. Đến nay, công ty đã hoàn thành trồng 46.807 cây, đạt 46% kế hoạch đề ra trong năm 2026.
Chương trình trồng cây đầu xuân không chỉ tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp trong khu vực nhà máy mà còn khẳng định định hướng phát triển “nhà máy xanh”, hài hòa giữa sản xuất kinh doanh và trách nhiệm môi trường của Công ty Formosa Hà Tĩnh tại Khu kinh tế Vũng Áng nói riêng và Hà Tĩnh nói chung.

