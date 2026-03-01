Công ty Formosa Hà Tĩnh phấn đấu trồng mới 100.000 cây xanh trong năm 2026

Gần 1.000 lao động tham gia tuyển dụng vào VinFast Hà Tĩnh 27/02/2026 12:39 Sau Tết, Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh có nhu cầu tuyển dụng 3.000 lao động, mức thu nhập từ 12 - 18 triệu đồng/người/tháng với vị trí công nhân.

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3 27/02/2026 10:32 Nhiều chính sách mới có hiệu lực nổi bật là các quy định liên quan đến bất động sản; quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo; vi phạm hành chính trong hoạt động đường bộ…

Bảo hiểm y tế sắp chi trả 30 thuốc ung thư đắt tiền 27/02/2026 09:31 Bộ Y tế vừa đề xuất đưa 84 loại thuốc mới, bao gồm 30 thuốc điều trị ung thư đắt tiền, vào danh mục bảo hiểm y tế thanh toán nhằm giảm gánh nặng tài chính cho người bệnh.

Số hóa ngành y để phục vụ người dân ngày càng tốt hơn 27/02/2026 06:33 Ngành Y tế Hà Tĩnh đã và đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong công tác quản lý, điều hành và hoạt động chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tiết kiệm thời gian, nhân lực và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Lấy niềm tin của Nhân dân làm thước đo cao nhất cho hiệu quả hoạt động y tế 27/02/2026 05:14 Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh Nguyễn Minh Đức mong muốn mỗi cán bộ y tế, dù ở vị trí nào cũng hãy luôn giữ trọn lời thề Hippocrates và lời dạy của Bác Hồ. Lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo cao nhất cho hiệu quả công việc và giá trị của bản thân.

Vấn đề hôm nay: Việc tìm người - Cơ hội vàng cho lao động Hà Tĩnh 26/02/2026 20:20 Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn phát triển mới với hàng loạt dự án lớn được triển khai. Nhu cầu lao động vì thế tăng mạnh. Vì sao một tỉnh có hàng chục nghìn lao động làm việc ngoài tỉnh, thậm chí ở nước ngoài… nhưng doanh nghiệp trong tỉnh vẫn “khát” nhân lực? Nội dung này sẽ được phân tích trong chương trình "Vấn đề hôm nay" của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Sớm triển khai đóng BHXH, BHYT cho người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố 26/02/2026 17:26 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các sở, ngành có liên quan nhanh chóng phối hợp tham mưu tỉnh cơ chế, chính sách để triển khai sớm việc đóng BHXH, BHYT cho đội ngũ cán bộ không chuyên trách tại thôn, tổ dân phố.

Phê duyệt chương trình hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp 26/02/2026 16:55 Chương trình đặt mục tiêu từ nay đến năm 2030, đối với cơ sở giáo dục phổ thông có 50% học sinh trung học phổ thông; 25% học sinh trung học cơ sở; 15% học sinh tiểu học được định hướng khởi nghiệp.

Thầy giáo Hà Tĩnh được trao Giải thưởng Lê Văn Thiêm 26/02/2026 15:19 Hội Toán học Việt Nam vừa có quyết định trao Giải thưởng Lê Văn Thiêm – giải thưởng cao quý nhất của ngành Toán học cho 2 giáo viên và 4 học sinh có thành tích xuất sắc trên toàn quốc.

Học sinh Albert Einstein hào hứng với những tiết học đầu xuân 26/02/2026 13:31 Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, học sinh Trường Albert Einstein (Hà Tĩnh) đã trở lại trường với nhiều hoạt động học tập, ngoại khóa sôi nổi, tạo động lực sẵn sàng chinh phục những mục tiêu mới.

Vinfast Hà Tĩnh tuyển 3.000 lao động, sàn giao dịch nóng lên trước giờ G 26/02/2026 13:00 Lao động làm việc tại Vinfast Hà Tĩnh có thu nhập từ 12 đến 18 triệu đồng/tháng đối với vị trí công nhân. Đối với vị trí kỹ sư, kỹ thuật viên, tổ trưởng, chuyên viên, mức lương thương lượng khi phỏng vấn tuyển dụng cùng mức thưởng KPI, thưởng thâm niên.

Bác sĩ về hưu vẫn ở lại với những mảnh đời bất hạnh 26/02/2026 09:00 Có những con người không cần đứng ở trung tâm ánh đèn để tỏa sáng. Họ chọn cách đi chậm, nói khẽ và làm việc bền bỉ bằng thứ ánh sáng rất riêng, ánh sáng của trách nhiệm và lòng nhân ái. Tại Bệnh viện Sức khỏe Tâm thần Hà Tĩnh, bác sĩ Trần Hậu Anh là một người như thế.

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Sở Y tế và các đơn vị nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 25/02/2026 16:17 Đánh giá cao những nỗ lực trong công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định mong muốn toàn ngành y tế tiếp tục phát huy truyền thống, thực hiện tốt nhiệm vụ, đáp ứng sự phát triển của tỉnh Hà Tĩnh.

Nuôi dưỡng đam mê âm nhạc trong học đường 25/02/2026 14:47 Dạy âm nhạc theo hướng tăng cường trải nghiệm giúp học sinh Hà Tĩnh được trực tiếp sử dụng nhạc cụ, tự tin cất cao tiếng hát và cảm nhận nghệ thuật bằng trọn vẹn cảm xúc của mình.

Đồng thuận khi tiếng Anh tiếp tục là môn thi thứ ba vào lớp 10 tại Hà Tĩnh 25/02/2026 13:33 Việc xác định sớm môn thi thứ ba cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 không chỉ giải tỏa tâm lý chờ đợi mà còn giúp các nhà trường, phụ huynh và học sinh Hà Tĩnh chủ động xây dựng lộ trình ôn tập khoa học, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Các xã vùng biển “đau đầu” với rác thải sau Tết 25/02/2026 10:28 Lò đốt tiếp nhận muộn, “nhỏ giọt” và thiếu giải pháp đồng bộ, bền vững nên các xã Lộc Hà, Mai Phụ, Hồng Lộc (Hà Tĩnh) đang “đau đầu” với vấn đề xử lý rác thải sinh hoạt sau Tết.

Minh Hoàng, Mỹ Tâm được đề cử giải thưởng Gương mặt trẻ tiêu biểu 2025 25/02/2026 05:20 Sinh viên Trần Minh Hoàng và VĐV Hoàng Thị Mỹ Tâm - 2 thanh niên Hà Tĩnh vừa được đề cử giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 ở lĩnh vực học tập và thể dục thể thao.

Năm 2026 đề phòng các đợt nắng nóng kỷ lục 24/02/2026 15:24 Năm 2026 số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông có xu hướng giảm, đặc biệt vào những tháng cuối năm. Tuy nhiên, nắng nóng được nhận định sẽ gay gắt hơn so với cùng kỳ năm 2025.

Đội ngũ thầy thuốc trẻ Hà Tĩnh xung kích, nhiệt huyết vì sức khỏe cộng đồng 24/02/2026 13:01 Giữa những áp lực trực cấp cứu và những đêm dài không ngủ nơi phòng bệnh, có một đội ngũ bác sĩ trẻ Hà Tĩnh không ngừng cống hiến, tiếp cận tri thức y khoa hiện đại để thực hiện sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Người mua nhà ở xã hội có thể tự kê khai, cam kết thu nhập 24/02/2026 12:00 Người mua nhà ở xã hội có trách nhiệm kê khai và cam kết thông tin thu nhập bình quân hàng tháng. Thẩm quyền xác nhận thu nhập thuộc công an cấp xã.

Hào hứng từ những giờ học đầu xuân mới 24/02/2026 09:29 Sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán, gần 390.000 cán bộ, giáo viên và học sinh Hà Tĩnh đã trở lại trường trong không khí rộn ràng, nền nếp với khí thế quyết tâm, sẵn sàng chinh phục các mục tiêu mới.

6 thay đổi tuyển sinh đại học từ năm 2026 24/02/2026 07:13 Cửa xét tuyển học bạ hẹp hơn, số nguyện vọng, phương thức xét tuyển, lợi thế từ các chứng chỉ ngoại ngữ như IELTS đều giảm, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Gặp gỡ nam sinh Hà Tĩnh "lọt" đội tuyển Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương 24/02/2026 05:16 Võ Sỹ Quốc Anh (lớp 12 Toán 1 - Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh) vừa ghi tên mình vào danh sách 22 gương mặt ưu tú tham dự Kỳ thi Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương (APMO) năm 2026.

Cụ ông 83 tuổi sáng chế “guồng nước con rối” kể chuyện Ngã ba Đồng Lộc 24/02/2026 05:05 Bằng đôi tay khéo léo và tình yêu lịch sử, cụ Nguyễn Trọng Hảo (83 tuổi, thôn 8, xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) đã sáng chế mô hình “guồng nước con rối” tái hiện sinh động câu chuyện hào hùng tại Ngã ba Đồng Lộc.

Hà Tĩnh thống nhất môn thi thứ 3 Kỳ thi vào lớp 10 THPT 23/02/2026 16:48 Sở GD&ĐT Hà Tĩnh chọn môn thi thứ 3 Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 theo Thông tư số 30/2024/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT.

Hà Tĩnh “khát” lao động đầu năm 2026: Cơ hội lớn, thách thức không nhỏ! 23/02/2026 16:00 Nhu cầu tuyển dụng lao động tại Hà Tĩnh đầu năm 2026 là hơn 8.300 người trên nhiều lĩnh vực, mở ra cơ hội lớn cho người dân địa phương.

Người lao động Hà Tĩnh phấn khởi trở lại nhà máy 23/02/2026 09:20 Sau kỳ nghỉ Tết dài ngày, công nhân Hà Tĩnh đã trở lại công xưởng, nhà máy với tâm thế phấn khởi.

Khí thế mới từ mùa xuân mới 23/02/2026 05:05 Kỳ nghỉ tết Nguyên đán khép lại trong không khí an lành, ấm áp, đong đầy yêu thương. Tết bình yên, no ấm đã tiếp thêm tinh thần để mỗi người dân Hà Tĩnh có thêm động lực trong chặng đường mới.

Sẵn sàng cho giờ học đầu năm 22/02/2026 05:22 Kỳ nghỉ Tết khép lại, giáo viên và học sinh Hà Tĩnh đang chủ động chuẩn bị kiến thức, sắp xếp lại nền nếp sinh hoạt, sẵn sàng bước vào những giờ học đầu năm mới...