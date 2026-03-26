Chuyện những “Gia đình thể thao” ở Hà Tĩnh

Hơn 20 năm qua, gia đình chị Lương Thị Hòa và anh Nguyễn Văn Thọ (đều SN 1982) được biết đến là “Gia đình thể thao” tiêu biểu ở thôn Thạch Tĩnh (xã Gia Hanh). Anh Thọ từng là thủ môn của đội bóng xã, huyện, tham gia hầu hết các giải phong trào. Chị Hòa là vận động viên nòng cốt của đội bóng chuyền, bóng đá nữ của xã nhà.

Các thành viên trong gia đình chị Hòa, anh Thọ đều dành tình yêu và niềm đam mê đặc biệt cho các môn thể thao.

Niềm đam mê ấy không chỉ dừng lại ở hai vợ chồng mà trở thành “nếp nhà”, được truyền lại cho hai con. Trong các giải đấu phong trào, khi bố mẹ hoặc con thi đấu, cả nhà lại cùng nhau tiếp lửa. Chị Hòa chia sẻ: “Gia đình làm nông khá vất vả nên càng cần rèn luyện sức khỏe. Mỗi buổi chiều ra sân, chúng tôi vừa giải tỏa mệt mỏi, vừa có thêm thời gian bên nhau. Các con cũng có môi trường lành mạnh để vui chơi sau giờ học”.

Con trai của anh chị là Nguyễn Lương Vũ (SN 2006) từng là cây chuyền hai đội bóng chuyền của xã. Ngoài ra, Vũ còn chơi tốt các môn bóng đá, điền kinh, đá cầu. Tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIV năm 2024, Vũ đại diện cho Trường THPT Can Lộc thi đấu môn đá cầu và xuất sắc giành HCĐ. Hiện nay, dù đã sinh sống và làm việc tại nước ngoài, Vũ vẫn giữ niềm đam mê với các môn thể thao.

Niềm đam mê thể thao được bố mẹ và anh trai truyền lại cho cô con gái út Nguyễn Lương Giang (ngoài cùng bên phải).

Niềm đam mê ấy tiếp tục được con gái út Nguyễn Lương Giang (SN 2029) tiếp nối với bộ môn bóng chuyền. Dù chỉ cao 1m64, Giang lại sở hữu sức bật tốt, lối đánh linh hoạt với những cú đập hai biên đầy uy lực trên sân bóng. Em là chủ công nổi bật của đội bóng chuyền nữ xã Gia Hanh.

Tại các kỳ Hội khỏe Phù Đổng toàn tỉnh và các giải đấu phong trào của địa phương, Giang luôn là tay đập chủ lực, góp công lớn giúp các đội bóng mà em tham gia giành giải cao. Năm 2023, em từng trúng tuyển vào đội trẻ Hóa chất Đức Giang Lào Cai nhưng sau đó em chọn gác lại ước mơ với thể thao chuyên nghiệp để tập trung học văn hóa.

Những thành tích trong thi đấu thể thao của gia đình.

Hiện là học sinh lớp 11A5 Trường THPT Can Lộc, Giang vẫn sắp xếp lịch học để duy trì tập luyện và tham gia các giải phong trào trong tỉnh, trở thành cái tên quen thuộc với biệt danh “Giang chè” trong giới bóng chuyền. Không chỉ thi đấu, Giang còn chủ động lan tỏa đam mê khi tổ chức dạy bóng chuyền miễn phí cho hơn 30 em nhỏ từ 10 - 15 tuổi, duy trì 2 buổi/tuần.

Lương Giang nổi tiếng trong giới những người yêu thích bóng chuyền với biệt danh "Giang Chè" và những cú đập bóng đầy nội lực.

Giang chia sẻ: “Em lớn lên trong gia đình luôn gắn bó với thể thao nên tình yêu này đến với em rất tự nhiên. Em tổ chức lớp học với mong muốn lan tỏa niềm đam mê ấy, để các em nhỏ có thêm sân chơi lành mạnh và cùng nhau gắn bó với thể thao nhiều hơn. Với em, đó cũng là cách tiếp nối những gì gia đình đã vun đắp”.

Lương Giang tổ chức dạy bóng chuyền miễn phí để trao truyền niềm đam mê thể thao cho các bạn trẻ.

Với tinh thần “một gia đình khỏe mạnh góp phần xây dựng một xã hội khỏe mạnh”, gia đình anh Nguyễn Huy Thắng (SN 1975) và chị Ngô Thị Ngọc Hà (SN 1980) ở TDP 4 Tân Giang, phường Thành Sen cũng được nhiều người biết đến với việc duy trì nếp sống thể thao lành mạnh.

Các thành viên trong gia đình anh Nguyễn Huy Thắng có chung niềm đam mê với bộ môn pickleball.

Dù bận rộn với lịch công tác, học tập nhưng vợ chồng anh Thắng vẫn cùng con gái là Nguyễn Ngọc Quỳnh Chi (SN 2003) và con trai là Nguyễn Huy Bảo Trung (SN 2010) sắp xếp thời gian để cùng nhau chơi bóng đá, pickleball sau giờ làm việc.

Với kinh nghiệm gần 30 năm gắn bó với thể thao phong trào, anh Thắng còn thường xuyên được mời làm trọng tài, tập luyện cho giải bóng đá ở các xã, phường, góp phần duy trì và phát triển sân chơi thể thao ở cơ sở. Anh Thắng cho biết: “Sau giờ làm việc, cả gia đình cùng ra sân là khoảng thời gian thư giãn rất quý giá để vừa rèn luyện sức khỏe, vừa tạo sự gắn bó, đồng hành. Thể thao cũng giúp chúng tôi mở rộng mối quan hệ, kết nối với những người có cùng đam mê”.

Từ những buổi chiều cùng nhau ra sân, từ niềm vui thi đấu và cổ vũ trong mỗi gia đình, phong trào thể thao đã được ươm mầm và lan tỏa một cách tự nhiên trong cộng đồng. Cũng từ mỗi gia đình, tinh thần ấy đang dần lan tỏa rộng khắp, góp phần đưa phong trào thể thao quần chúng ở Hà Tĩnh ngày càng phát triển.

Những trận cầu là dịp để các thành viên trong gia đình kết nối, sẻ chia.

Theo thống kê của Sở VH-TT&DL, toàn tỉnh hiện có 47% người dân tập luyện thể dục thể thao thường xuyên; tỷ lệ “Gia đình thể thao” đạt 32,8%. Phong trào thể thao quần chúng nói chung, mô hình “Gia đình thể thao” nói riêng đã tạo nền móng, cơ sở cho công tác tuyển chọn, đào tạo vận động viên thể thao thành tích cao của tỉnh nhà.

Từ những sân bóng thôn quê đến các giải đấu phong trào sôi nổi, những “gia đình thể thao” đang âm thầm lan tỏa lối sống khỏe, tích cực trong cộng đồng. Không chỉ rèn luyện thể chất, họ còn vun đắp sự gắn kết, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ngày càng bền vững ở Hà Tĩnh.