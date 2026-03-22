Hơn 3.000 người dân Hà Tĩnh tham gia Ngày chạy Olympic 2026

(Baohatinh.vn) - Đây là hoạt động góp phần khơi dậy tinh thần thể dục thể thao, nâng cao thể chất, tinh thần của mỗi người dân Hà Tĩnh; hướng tới xây dựng một xã hội khỏe mạnh, hạnh phúc.

Sáng 22/3, tại Quảng trường Thành Sen, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức “Ngày chạy Olympic - Vì sức khỏe toàn dân - Vì an ninh Tổ quốc” năm 2026 với sự tham gia của hơn 3.000 cán bộ, chiến sĩ công an, đoàn viên, thanh niên, Nhân dân trên địa bàn.
Dự lễ phát động có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt và lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh.
Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt khẳng định: “Hoạt động thể thao không chỉ rèn luyện sức bền mà còn xây dựng hình ảnh chiến sĩ nhân văn, vì Nhân dân phục vụ. Đồng thời, phong trào thể dục thể thao quần chúng chính là nền tảng để xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh, năng động, đoàn kết, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà”. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp ủy, chính quyền và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để phong trào thể dục thể thao phát triển sâu rộng, thiết thực.
Sau lễ phát động, hơn 3.000 người đã đồng loạt xuất phát hưởng ứng ngày chạy với cự ly 2 km, từ Quảng trường Thành Sen di chuyển theo tuyến đường Phan Đình Phùng, đến vòng xuyến trung tâm quay về vị trí ban đầu.
Nhiều cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang và Nhân dân đã tích cực hưởng ứng Ngày chạy Olympic năm 2026.
Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần khơi dậy tinh thần thể dục thể thao, nâng cao thể chất và tinh thần của mỗi cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức và người dân, hướng tới xây dựng một xã hội khỏe mạnh, năng động và hạnh phúc. Qua đó, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.
Lực lượng cảnh sát giao thông tham gia bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự trên các tuyến đường chạy.
Người dân phấn khởi khi hoàn thành cự ly 2 km, góp phần hưởng ứng và lan tỏa phong trào thể dục thể thao trong cộng đồng.
Người dân chụp ảnh lưu niệm tại Ngày chạy Olympic 2026.
Cũng trong sáng 22/3, các xã, phường trên địa bàn Hà Tĩnh đồng loạt hưởng ứng “Ngày chạy Olympic - Vì sức khỏe toàn dân - Vì an ninh Tổ quốc” năm 2026 với số lượng người tham gia trung bình 200 người/xã, phường.
Đông đảo cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, công an và Nhân dân xã Toàn Lưu cùng chạy bộ cự ly từ 1,5–2,5 km trên tuyến đường từ UBND xã đến cổng chào thôn Tân Hương và ngược lại.
Xã Hương Khê hưởng ứng Ngày chạy Olympic năm 2026.
Hoạt động không chỉ tạo không khí sôi nổi, lan tỏa tinh thần rèn luyện thể dục thể thao mà còn góp phần nâng cao nhận thức của người dân về việc bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, xây dựng lối sống lành mạnh, qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của địa phương.

Tôi là nữ xạ thủ

Từ niềm đam mê, trải qua quá trình khổ luyện, nữ VĐV Trần Thị Thiên Hương (xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh) đã trưởng thành vượt bậc, giành được nhiều tấm huy chương và lọt vào đội tuyển bắn súng quốc gia.
World Cup 2026 có nguy cơ chỉ còn 47 đội?

Nếu Iran không thể tham dự World Cup 2026 vì bất ổn an ninh, điều lệ FIFA cho phép thay thế bằng đội khác thuộc khu vực châu Á hoặc một phương án hoàn toàn bất đắc dĩ.
Nhánh đấu siêu khó ở vòng 1/8 Champions League

Lá thăm vòng 1/8 Champions League tạo nên hai nhánh đấu trái ngược khi Liverpool được xem là có hành trình gian nan bậc nhất, còn Arsenal mở ra con đường dễ thở hơn tới Budapest.
Tranh tài đua thuyền trên sông La

Lễ hội đua thuyền truyền thống thôn Bến Hến của xã Đức Minh (Hà Tĩnh) là hoạt động văn hóa đặc sắc đầu xuân, thể hiện tinh thần đoàn kết cộng đồng, gửi gắm ước vọng mưa thuận gió hòa.
Sôi nổi tranh tài bóng chuyền nam đầu xuân Bính Ngọ

Các hoạt động thể thao mừng Đảng, mừng xuân tại các địa phương ở Hà Tĩnh không chỉ giúp tăng cường rèn luyện sức khỏe mà còn góp phần gắn kết tình cảm cộng đồng, tạo không khí hân hoan những ngày đầu năm mới.
“Ốc tiêu” điền kinh Hà Tĩnh và khoảnh khắc khó quên trong sự nghiệp

Nhỏ bé nhưng đầy nội lực, Lê Thị Lam - chân chạy được mệnh danh là “ốc tiêu” của điền kinh Hà Tĩnh đã gây tiếng vang trong giới điền kinh Việt Nam năm 2025 khi giành tới 5 tấm huy chương trong 1 giải đấu, đồng thời có thêm nhiều thành tích ấn tượng tại các giải marathon phong trào.
Nguyễn Trung Cường và câu chuyện phía sau những tấm huy chương

Giữa ánh đèn rực sáng của sân vận động tại SEA Games 33, Nguyễn Trung Cường một mình băng băng về đích ở nội dung 3.000m vượt rào nam. Đó là khoảnh khắc của vinh quang, của một nhà vô địch Đông Nam Á. Và phía sau bước chạy mạnh mẽ ấy là cả một hành trình dài, bắt đầu từ ruộng đồng nghèo khó ở xã Kỳ Thượng.