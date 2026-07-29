Nhà mạng khuyến nghị bật ngay VoLTE để tránh gián đoạn liên lạc khi tắt 2G

Những ngày gần đây, một số thuê bao di động nhận được tin nhắn thông báo về lộ trình tắt sóng 2G, đồng thời khuyến nghị bật chế độ VoLTE trên điện thoại. Đây không phải là tin nhắn quảng cáo mà là thông báo nhằm giúp người dùng chủ động chuyển đổi.

Những thuê bao nhận được tin nhắn thuộc nhóm được nhà mạng xác định cần kiểm tra tình trạng VoLTE trên thiết bị để bảo đảm dịch vụ thoại tiếp tục được duy trì khi mạng 2G tắt theo lộ trình.

Lộ trình tắt sóng 2G đã bắt đầu, không nên chờ đến sát ngày 15/9 mới chuyển đổi

Theo quy định của Nhà nước, mạng 2G sẽ ngừng phát sóng hoàn toàn từ ngày 15/9/2026. Tuy nhiên, việc chuyển đổi không diễn ra trong một ngày mà được các nhà mạng triển khai theo lộ trình nhằm bảo đảm mạng lưới hoạt động ổn định và tạo điều kiện để người dùng nâng cấp thiết bị hoặc kích hoạt các tính năng cần thiết.

Trên thực tế, tại một số khu vực, nhà mạng đã bắt đầu tắt các trạm 2G theo lộ trình quy hoạch mạng lưới. Điều này đồng nghĩa chất lượng phủ sóng 2G có thể giảm dần ở một số địa bàn. Vì vậy, người dùng nên chủ động kiểm tra điện thoại và bật VoLTE ngay từ bây giờ, thay vì chờ đến sát thời điểm 15/9 mới thực hiện, để tránh ảnh hưởng đến việc liên lạc.

Vì sao nhà mạng khuyến nghị bật VoLTE ngay?

VoLTE (Voice over LTE) là công nghệ cho phép thực hiện cuộc gọi thoại trên nền mạng 4G. Khi mạng 2G được tắt dần theo lộ trình, những thiết bị chưa bật VoLTE có thể bị gián đoạn dịch vụ thoại, dù vẫn có thể sử dụng 4G để truy cập Internet.

Hiện nay, nhiều smartphone đã được hỗ trợ VoLTE ngay từ khi xuất xưởng nhưng người dùng chưa từng kiểm tra hoặc chưa kích hoạt tính năng này. Chính vì vậy, nhà mạng khuyến nghị khách hàng bật VoLTE ngay từ bây giờ để điện thoại sẵn sàng hoạt động trong suốt quá trình chuyển đổi, thay vì đợi đến khi gặp sự cố mới xử lý.

Vào phần Cài đặt > Mạng di động để kiểm tra điện thoại đã bật VoLTE chưa.

Người dùng cần làm gì khi nhận được tin nhắn từ nhà mạng?

Khi nhận được tin nhắn thông báo, người dùng nên kiểm tra ngay điện thoại đã bật VoLTE hay chưa. Trên hầu hết các dòng smartphone, tính năng này dễ dàng có thể được kiểm tra kích hoạt trong phần cài đặt > mạng di động.

Cách bật VoLTE trên 1 số dòng điện thoại thông minh phổ biến.

Nếu thiết bị chưa hỗ trợ VoLTE hoặc chưa rõ cách cài đặt, người dùng có thể truy cập đường dẫn hướng dẫn được gửi kèm trong tin nhắn hoặc liên hệ tổng đài của nhà mạng để được hỗ trợ.

Việc chủ động kiểm tra và bật VoLTE ngay từ bây giờ sẽ giúp quá trình chuyển đổi diễn ra thuận lợi, bảo đảm dịch vụ thoại không bị gián đoạn khi mạng 2G được tắt hoàn toàn từ ngày 15/9/2026.