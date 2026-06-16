Viettel điều chỉnh giờ hoạt động phục vụ khách hàng xác thực thông tin thuê bao

Nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu đột biến này và tạo điều kiện tối đa cho người dân khôi phục liên lạc trong thời gian sớm nhất, Viettel Telecom đã chủ động điều chỉnh thời gian phục vụ tại tất cả các điểm giao dịch Viettel trên toàn quốc.

Theo đó, giờ mở cửa là 7h (sớm 1h so với thông thường) và đóng cửa vào lúc 20h tối trên toàn hệ thống. Đặc biệt, thấu hiểu đặc thù công việc ca kíp của công nhân, tại các địa bàn có khu công nghiệp, khu chế xuất, các cửa hàng Viettel sẽ tiếp tục mở cửa muộn hơn 20h, duy trì hoạt động cho đến khi phục vụ xong những khách hàng cuối cùng tan ca đến giao dịch.

Như thông báo trước đó, đúng 0h ngày 15/6, Viettel Telecom đã khóa một chiều của hơn 5 triệu thuê bao chưa thực hiện các quy định của Thông tư 08. Đây là biện pháp bắt buộc theo lộ trình của cơ quan quản lý Nhà nước nhằm làm sạch không gian mạng, bảo vệ an toàn thông tin và tài sản cho người sử dụng viễn thông.

Để hỗ trợ khách hàng khôi phục liên lạc một cách nhanh chóng, Viettel Telecom đã bố trí nhân lực hỗ trợ tối đa tại tất cả các điểm tiếp xúc khách hàng. Đồng thời, Tổng công ty cũng thiết lập và duy trì bộ máy điều hành hoạt động 24/24h để theo dõi sát sao lưu lượng giao dịch từng giờ, kịp thời nắm bắt tình hình thực tế tại các địa phương nhằm điều chỉnh, phân luồng và xử lý ngay lập tức mọi vấn đề phát sinh, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tắc nghẽn hệ thống hay ùn ứ tại cửa hàng.

Bên cạnh việc tăng cường phục vụ tại cửa hàng trực tiếp và siêu thị Viettel Store, Viettel Telecom tiếp tục duy trì 50.000 điểm hỗ trợ trên toàn quốc như trước đó để khách hàng được hỗ trợ nhanh nhất. Đồng thời, tiếp tục khuyến nghị khách hàng bị khóa 1 chiều tự mở khóa tại nhà thông qua app My Viettel, Viettel Tammi và VneID để tiết kiệm thời gian di chuyển và chờ đợi.

Đặc biệt, đường dây nóng phục vụ tận nhà cho khách hàng cao tuổi, người khuyết tật vẫn hoạt động bình thường để không ai bị gián đoạn liên lạc. Khách hàng chỉ cần gọi 18008098, bấm phím 0 và cung cấp thông tin cho tổng đài viên, nhân viên Viettel sẽ đến tận nhà hỗ trợ khách hàng xác thực.

Viettel Telecom cũng lưu ý về lộ trình tiếp theo, sau 60 ngày kể từ thời điểm bị khóa 1 chiều (tức ngày 15/8/2026), nếu khách hàng vẫn chưa thực hiện xác thực, thuê bao sẽ bị tạm dừng 2 chiều. Sau 5 ngày tiếp theo, số thuê bao sẽ bị thu hồi theo quy định