Gần 50.000 điểm hỗ trợ khách hàng Viettel xác thực thông tin thuê bao tránh bị khóa SIM.

Ngày 28/4/2026, Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) cho biết, để việc xác thực thông tin thuê bao của khách hàng trở nên dễ dàng và nhanh chóng nhất, Viettel đã tổ chức một mạng lưới điểm hỗ trợ với quy mô cực lớn. Việc triển khai gần 50.000 điểm hỗ trợ xác thực trên toàn quốc giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận dịch vụ, hoàn thành việc bảo vệ SIM chính chủ trước thời điểm bị chặn liên lạc theo quy định của Thông tư 08.

Mạng lưới hỗ trợ trực tiếp lớn nhất hiện nay

Viettel tăng cường nhân lực tối đa phục vụ người dân xác thực thuê bao.

Với con số 50.000 điểm xác thực thông tin thuê bao, Viettel Telecom hiện đang là doanh nghiệp viễn thông sở hữu mạng lưới hỗ trợ trực tiếp lớn nhất Việt Nam. Hệ thống này được phân bổ rộng khắp, từ thành thị đến nông thôn, giúp khách hàng có thể linh hoạt lựa chọn địa điểm thuận tiện nhất cho mình, bao gồm:

Hệ thống cửa hàng chính thức: hệ thống cửa hàng giao dịch Viettel, Siêu thị Viettel Store trên toàn quốc.

Hệ thống chuỗi bán lẻ lớn: các đối tác ủy quyền uy tín như Thế Giới Di Động/Điện Máy Xanh, FPT Shop, CellphoneS, Hoàng Hà Mobile.

Chuỗi cửa hàng địa phương: các điểm bán, đại lý liên kết tại từng xã, phường, thị trấn giúp hỗ trợ trực tiếp cho bà con ở vùng sâu, vùng xa.

Các điểm hỗ trợ lưu động: Viettel chủ động bố trí trực tiếp tại các thôn xóm, khu dân cư, hoặc những địa điểm tập trung đông người trong dịp lễ lớn.

Làm việc xuyên kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Theo Thông tư 08/2026/TT-BKHCN có hiệu lực từ ngày 15/4, sau khi nhận được thông báo từ nhà mạng, người dùng sẽ có khoảng 30 - 60 ngày để cập nhật thông tin và bổ sung nhận diện khuôn mặt theo quy định. Sau thời hạn ấn định, doanh nghiệp viễn thông buộc phải tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông chiều đi (không thể gọi điện thoại, gửi tin nhắn SMS) đối với các thuê bao không thực hiện cập nhật, không bổ sung sinh trắc học ảnh khuôn mặt hoặc xác thực sinh trắc học không trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia.

Gần 50.000 điểm hỗ trợ khách hàng Viettel xác thực thông tin thuê bao tránh bị khóa SIM.

Đặt mục tiêu 100% khách hàng thuộc diện xác thực thông tin hoàn thành trước thời hạn, Viettel Telecom khẳng định đã huy động toàn lực lượng tham gia vào chiến dịch này.

Đặc biệt, trước thềm kỳ nghỉ lễ kéo dài, đại diện Viettel Telecom nhấn mạnh: "Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 dài ngày là cơ hội để chúng tôi phục vụ khách hàng, đặc biệt là những người bận rộn đi làm vào ngày thường. Toàn bộ hệ thống cửa hàng và cán bộ, nhân viên Viettel trên toàn quốc đã sẵn sàng tinh thần làm việc xuyên lễ để hỗ trợ người dân, sớm đạt mục tiêu đề ra và không để bất kỳ khách hàng nào bị gián đoạn liên lạc".

Đa dạng kênh trực tuyến và cảnh báo

Bên cạnh mạng lưới 50.000 điểm hỗ trợ trực tiếp, Viettel khuyến khích khách hàng chủ động thực hiện xác thực ngay tại nhà thông qua ứng dụng VneID (áp dụng với khách hàng đã định danh VNeID mức 2) hoặc My Viettel. Quá trình tự xác thực thông tin, quét NFC căn cước công dân và xác thực khuôn mặt trên app diễn ra rất thuận lợi, chỉ mất vài phút. Nhằm tri ân khách hàng, Viettel vẫn đang áp dụng tặng tới 50.000 đồng vào tài khoản khuyến mại để sử dụng nghe gọi nội mạng và data cho các khách hàng xác thực thành công. Để xác định thuê bao của mình có thuộc diện phải xác thực thông tin không, khách hàng chỉ cần soạn tin nhắn với cú pháp TTTB<dấu cách> Số CCCD hoặc CMND gửi 1414.

Nhà mạng cũng cảnh báo người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu cho người lạ gọi điện xưng là nhân viên tổng đài, và không truy cập vào các đường link lạ yêu cầu tải ứng dụng giả mạo để xác thực thông tin. Mọi thao tác cần thực hiện tại điểm giao dịch chính thức hoặc qua ứng dụng My Viettel/VNeID.