Công nghệ

Gần 50.000 điểm hỗ trợ khách hàng Viettel xác thực thông tin thuê bao tránh bị khóa SIM

(Baohatinh.vn) - Với quyết tâm mọi khách hàng đều được hỗ trợ xác thực thông tin thuê bao trước thời hạn khóa SIM theo Thông tư 08, Viettel Telecom cho biết, toàn hệ thống sẽ không nghỉ lễ, tăng cường tối đa nhân lực để giúp khách hàng xác thực thông tin ở bất cứ nơi đâu.

Ngày 28/4/2026, Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) cho biết, để việc xác thực thông tin thuê bao của khách hàng trở nên dễ dàng và nhanh chóng nhất, Viettel đã tổ chức một mạng lưới điểm hỗ trợ với quy mô cực lớn. Việc triển khai gần 50.000 điểm hỗ trợ xác thực trên toàn quốc giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận dịch vụ, hoàn thành việc bảo vệ SIM chính chủ trước thời điểm bị chặn liên lạc theo quy định của Thông tư 08.

Mạng lưới hỗ trợ trực tiếp lớn nhất hiện nay

Viettel tăng cường nhân lực tối đa phục vụ người dân xác thực thuê bao.

Với con số 50.000 điểm xác thực thông tin thuê bao, Viettel Telecom hiện đang là doanh nghiệp viễn thông sở hữu mạng lưới hỗ trợ trực tiếp lớn nhất Việt Nam. Hệ thống này được phân bổ rộng khắp, từ thành thị đến nông thôn, giúp khách hàng có thể linh hoạt lựa chọn địa điểm thuận tiện nhất cho mình, bao gồm:

  • Hệ thống cửa hàng chính thức: hệ thống cửa hàng giao dịch Viettel, Siêu thị Viettel Store trên toàn quốc.
  • Hệ thống chuỗi bán lẻ lớn: các đối tác ủy quyền uy tín như Thế Giới Di Động/Điện Máy Xanh, FPT Shop, CellphoneS, Hoàng Hà Mobile.
  • Chuỗi cửa hàng địa phương: các điểm bán, đại lý liên kết tại từng xã, phường, thị trấn giúp hỗ trợ trực tiếp cho bà con ở vùng sâu, vùng xa.
  • Các điểm hỗ trợ lưu động: Viettel chủ động bố trí trực tiếp tại các thôn xóm, khu dân cư, hoặc những địa điểm tập trung đông người trong dịp lễ lớn.

Làm việc xuyên kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Theo Thông tư 08/2026/TT-BKHCN có hiệu lực từ ngày 15/4, sau khi nhận được thông báo từ nhà mạng, người dùng sẽ có khoảng 30 - 60 ngày để cập nhật thông tin và bổ sung nhận diện khuôn mặt theo quy định. Sau thời hạn ấn định, doanh nghiệp viễn thông buộc phải tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông chiều đi (không thể gọi điện thoại, gửi tin nhắn SMS) đối với các thuê bao không thực hiện cập nhật, không bổ sung sinh trắc học ảnh khuôn mặt hoặc xác thực sinh trắc học không trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia.

Đặt mục tiêu 100% khách hàng thuộc diện xác thực thông tin hoàn thành trước thời hạn, Viettel Telecom khẳng định đã huy động toàn lực lượng tham gia vào chiến dịch này.

Đặc biệt, trước thềm kỳ nghỉ lễ kéo dài, đại diện Viettel Telecom nhấn mạnh: "Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 dài ngày là cơ hội để chúng tôi phục vụ khách hàng, đặc biệt là những người bận rộn đi làm vào ngày thường. Toàn bộ hệ thống cửa hàng và cán bộ, nhân viên Viettel trên toàn quốc đã sẵn sàng tinh thần làm việc xuyên lễ để hỗ trợ người dân, sớm đạt mục tiêu đề ra và không để bất kỳ khách hàng nào bị gián đoạn liên lạc".

Đa dạng kênh trực tuyến và cảnh báo

Bên cạnh mạng lưới 50.000 điểm hỗ trợ trực tiếp, Viettel khuyến khích khách hàng chủ động thực hiện xác thực ngay tại nhà thông qua ứng dụng VneID (áp dụng với khách hàng đã định danh VNeID mức 2) hoặc My Viettel. Quá trình tự xác thực thông tin, quét NFC căn cước công dân và xác thực khuôn mặt trên app diễn ra rất thuận lợi, chỉ mất vài phút. Nhằm tri ân khách hàng, Viettel vẫn đang áp dụng tặng tới 50.000 đồng vào tài khoản khuyến mại để sử dụng nghe gọi nội mạng và data cho các khách hàng xác thực thành công. Để xác định thuê bao của mình có thuộc diện phải xác thực thông tin không, khách hàng chỉ cần soạn tin nhắn với cú pháp TTTB<dấu cách> Số CCCD hoặc CMND gửi 1414.

Nhà mạng cũng cảnh báo người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu cho người lạ gọi điện xưng là nhân viên tổng đài, và không truy cập vào các đường link lạ yêu cầu tải ứng dụng giả mạo để xác thực thông tin. Mọi thao tác cần thực hiện tại điểm giao dịch chính thức hoặc qua ứng dụng My Viettel/VNeID.

Phần lớn người dùng quan tâm tới tốc độ gói cước, thường được thể hiện bằng chỉ số Mbps. Tuy nhiên, ngoài tốc độ, còn nhiều yếu tố khác ảnh hưởng đến chất lượng và giá trị của dịch vụ.
Từ 1/7, thông tin lý lịch tư pháp sẽ hiển thị trên VNeID, tích hợp tra cứu, xác thực và cấp phiếu, đánh dấu bước số hóa mới trong quản lý dữ liệu cá nhân.
Apple tiến gần mục tiêu bảo vệ môi trường khi tỷ lệ vật liệu tái chế trên sản phẩm đạt kỷ lục.
Bản lĩnh, nhạy bén và không ngại thất bại, anh Võ Nhật Quang (xã Cẩm Lạc, Hà Tĩnh) quyết định rời Thủ đô về quê khởi nghiệp sáng tạo nội dung số sau khi tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành Quản trị Marketing của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp.
Đồng bộ danh bạ trên Messenger giúp bạn dễ dàng tìm và kết nối với bạn bè, nhưng đôi khi lại gây phiền khi hiển thị quá nhiều liên hệ không cần thiết. Nếu muốn kiểm soát danh sách này tốt hơn, bạn hoàn toàn có thể tắt tính năng đồng bộ.
Từ ngày 15/4/2026, quy định xác thực sinh trắc học khuôn mặt đối với thuê bao di động của Bộ Khoa học và Công nghệ chính thức có hiệu lực. Với các thuê bao đã sử dụng số điện thoại để đăng ký tài khoản VNeID mức độ 2 hoặc đã xác thực bằng căn cước công dân gắn chip sẽ không phải thực hiện xác thực lại, trừ trường hợp có thay đổi thiết bị từ ngày 15/6.
Điều tra của New Yorker dựa trên khoảng 200 trang tài liệu nội bộ và hơn 100 cuộc phỏng vấn kết luận Sam Altman liên tục nói dối và ưu tiên quyền lực hơn an toàn AI.
Vì một lý do nào đó mà bạn muốn tìm lại những cuộc trò chuyện đã bị ẩn trên tài khoản Zalo nhưng lại không nhớ tên người liên hệ? Điều này khiến nhiều người gặp khó khăn khi muốn mở lại tin nhắn để xem nội dung cũ.
Apple dự kiến ra mắt iPhone Ultra màn hình gập vào năm 2026 với mức giá vượt ngưỡng 2.000 USD, đánh dấu bước ngoặt mới trong phân khúc smartphone siêu cao cấp.