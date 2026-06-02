AI hỗ trợ phiên dịch cho lao động nước ngoài tại công trường

Ngày 1/6, công ty xây dựng Daewoo Engineering & Construction (Daewoo E&C) tại Hàn Quốc cho biết, đã phát triển hệ thống phiên dịch trí tuệ nhân tạo (AI) theo thời gian thực dành cho các công trường xây dựng.

Động thái này nhằm tăng cường khả năng giao tiếp và bảo đảm an toàn cho lao động nước ngoài trong bối cảnh doanh nghiệp đẩy mạnh chuyển đổi số.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, hệ thống phiên dịch AI của Daewoo E&C là nền tảng mới hỗ trợ tới 180 ngôn ngữ và được tích hợp bộ từ điển chuyên ngành xây dựng, trong đó có các thuật ngữ kỹ thuật và cách diễn đạt thường được sử dụng tại công trường, qua đó nâng cao độ chính xác của công tác dịch thuật. Bên cạnh đó, hệ thống cũng cho phép người dùng bổ sung và cập nhật các cụm từ được sử dụng thường xuyên theo thời gian thực, giúp quản lý vốn từ vựng riêng phù hợp với từng dự án cụ thể.

Được thiết kế nhằm phục vụ trực tiếp cho môi trường làm việc tại hiện trường, nền tảng này cho phép công nhân nhận ngay các chỉ dẫn đã được dịch trên điện thoại thông minh sau khi cán bộ quản lý thiết lập kênh liên lạc. Công nghệ có thể được áp dụng trong các cuộc họp giao ban buổi sáng, các buổi hướng dẫn an toàn lao động và các hoạt động đào tạo tại công trường.

Daewoo E&C nhận định hệ thống sẽ góp phần nâng cao mức độ hiểu biết của người lao động đối với các chỉ dẫn công việc, đồng thời giảm nguy cơ tai nạn nhờ xóa bỏ rào cản ngôn ngữ trong đào tạo an toàn và quá trình vận hành hằng ngày. Các nhà quản lý công trường cũng có thể theo dõi tình trạng sử dụng và quản lý thuật ngữ thông qua bảng điều khiển chuyên dụng.

Hiện công ty đang thử nghiệm nền tảng tại dự án Sewoon 633 Office và dự án G-TOWN Development - hai địa điểm được lựa chọn làm mô hình thí điểm cho các công nghệ an toàn thông minh.

Động thái trên nằm trong chiến lược chuyển đổi số tổng thể của Daewoo E&C. Với vai trò Chủ tịch Liên minh Xây dựng thông minh do Bộ Đất đai, Hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc dẫn dắt, doanh nghiệp này đang thúc đẩy việc ứng dụng các công nghệ dựa trên AI và dữ liệu tại các công trường xây dựng, hướng tới môi trường làm việc an toàn và số hóa hơn trong tương lai.

