Nhà mạng đến nhà xác thực thông tin thuê bao

Người già, người gặp khó khăn khi thực hiện thủ tục sẽ được một số nhà mạng đến nhà hỗ trợ xác thực thông tin để tránh bị khóa SIM.

Trong thông báo ngày 23/5, Viettel cho biết bắt đầu triển khai chương trình hỗ trợ xác thực thuê bao tại nhà cho người cao tuổi và nhóm khách hàng gặp khó khăn trong việc thực hiện thủ tục. Việc này nhằm chuẩn bị cho các mốc thời gian tiếp theo của Thông tư 08, trong đó có việc nhà mạng phải khóa thuê bao chưa xác thực khi đến hạn.

Cụ thể, người có nhu cầu sẽ gọi đến tổng đài 1800 8098 để gặp điện thoại viên và cung cấp thông tin cơ bản như họ tên, số điện thoại, địa chỉ. Sau khi tiếp nhận, nhân viên ở địa phương sẽ chủ động liên hệ và đến hỗ trợ hoàn tất thủ tục.

"Nếu không được hỗ trợ kịp thời, một bộ phận khách hàng có nguy cơ bị gián đoạn liên lạc, ảnh hưởng trực tiếp tới sinh hoạt hằng ngày cũng như khả năng kết nối với người thân, đặc biệt trong các tình huống khẩn cấp", đại diện nhà mạng nói.

VinaPhone cũng cho biết, với nhóm người dùng cao tuổi, người không sử dụng điện thoại thông minh, người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo hoặc các nhóm cần hỗ trợ đặc biệt, nhà mạng sẽ "phối hợp với lực lượng công an cấp xã tổ chức xác thực trực tiếp tại nơi cư trú".

Hiện chưa có thống kê về số lượng thuê bao di động chưa xác thực thông tin tại Việt Nam. Theo Viettel, trong số khách hàng chưa hoàn thành thủ tục tại nhà mạng này, nhóm lớn tuổi chiếm hơn 30%. Họ cũng gặp nhiều khó khăn nhất trong quá trình thực hiện do hạn chế về sức khỏe, khả năng di chuyển, chưa quen sử dụng điện thoại thông minh hoặc chưa thành thạo thao tác công nghệ. Ngoài ra, nhiều người vẫn sử dụng điện thoại phổ thông, ít theo dõi tin nhắn hoặc chưa nhận thức đầy đủ về những thay đổi trong quy định quản lý thuê bao.

Bên cạnh hỗ trợ tại nhà, nhà mạng cũng triển khai nhiều biện pháp thúc đẩy, như tặng tiền vào tài khoản di động cho người hoàn thành xác thực, cộng điểm trên ứng dụng cho người giới thiệu, nhằm khuyến khích các thành viên trong gia đình giúp nhau hoàn tất thông tin thuê bao.

Một người dân đang được nhân viên nhà mạng xác thực thông tin, sinh trắc học ảnh khuôn mặt. Ảnh: Giang Huy

Thông tư 08 được Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 31/3 nhằm siết quản lý SIM không chính chủ. Thông tư có hai điểm mới là cho phép người dùng chủ động xác nhận số điện thoại đang sử dụng qua ứng dụng VNeID (từ 15/4); và yêu cầu xác thực lại khuôn mặt khi thực hiện đổi SIM sang thiết bị mới (từ 15/6).

Theo quy định, nhà mạng phải đảm bảo thuê bao di động có đủ bốn trường thông tin gồm số định danh cá nhân, họ tên, ngày tháng năm sinh, sinh trắc học khuôn mặt, và dữ liệu này phải khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an. Có bốn cách xác thực được chấp nhận, gồm: trực tuyến thông qua VNeID; qua ứng dụng của nhà mạng; trực tiếp tại địa điểm dịch vụ của nhà mạng; và tại địa điểm được nhà mạng ủy quyền.

Về quy trình, ứng dụng VNeID sẽ gửi thông báo đến người dùng theo từng đợt, đề nghị xác nhận việc có hay không sử dụng các số điện thoại mà họ đang đứng tên ở tất cả các mạng. Trường hợp người dùng xác nhận không sử dụng, số điện thoại sẽ bị khóa một chiều và người đang dùng số đó được yêu cầu cập nhật thông tin chính xác. Với cách làm này, những thuê bao chính chủ đang sử dụng, vốn đã được xác thực trong các đợt chuẩn hóa trước đây, sẽ không cần thao tác thêm. Các thuê bao không chính chủ sẽ bị khóa.

Ngoài ra, người vẫn sử dụng thông tin đăng ký là CMND 9 số, giấy tờ không phải CCCD, hoặc đăng ký SIM hộ người thân, được khuyến nghị đi xác thực lại. Để kiểm tra thuê bao của mình có thuộc diện phải chuẩn hóa hay không, người dân có thể soạn tin nhắn miễn phí với cú pháp TTTB kèm số CCCD hoặc CMND gửi đến đầu số 1414.

Các đổi mật khẩu Wi-Fi chỉ trong tích tắc

Cách tắt giới hạn ứng dụng trên iPhone cho mọi phiên bản iOS

70 công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển

Cách quay video 2 camera cùng lúc trên Android

"Gã khổng lồ" AI Mỹ ráo riết săn kỹ sư Việt

Chi tiết mới lạ trên Galaxy Z TriFold 2

Apple sắp định nghĩa lại iPhone

Nâng tầm thương hiệu dê Hương Sơn

