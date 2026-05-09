Huawei trình làng máy tính bảng MatePad Pro Max mỏng và nhẹ nhất thế giới

Mới đây, Huawei tiếp tục mở rộng danh mục máy tính bảng cao cấp với MatePad Pro Max, mẫu máy được nhấn mạnh vào thiết kế siêu mỏng nhẹ.

Huawei vừa chính thức ra mắt MatePad Pro Max, mẫu máy tính bảng cao cấp mới nhất của hãng, gây chú ý nhờ thiết kế siêu mỏng cùng cấu hình phần cứng ấn tượng. Sản phẩm được giới thiệu tại một sự kiện lớn ở Bangkok (Thái Lan) và được định vị như phiên bản mỏng nhẹ của dòng MatePad Pro 13,2 inch.

Điểm nổi bật nhất của MatePad Pro Max nằm ở độ mỏng chỉ 4,7mm và trọng lượng 499g, thậm chí còn mỏng hơn iPad Pro 13 inch của Apple vốn dày 5,1mm.

So với bản MatePad Pro 13,2 inch tiêu chuẩn (5,5mm), phiên bản Max cũng được tinh chỉnh để đạt độ mỏng tối đa, tạo nên lợi thế rõ rệt về tính di động. Do đó, Huawei tự tin tuyên bố đây là mẫu máy tính bảng cao cấp mỏng và nhẹ nhất thế giới hiện nay.

Mặt trước của máy là màn hình OLED PaperMatte dẻo kích thước 13,2 inch, độ phân giải 3K, hỗ trợ tần số quét 144Hz và độ sáng tối đa lên tới 1.600 nits, đi kèm công nghệ PWM dimming 1440Hz.

Lớp phủ PaperMatte được Huawei nhấn mạnh với khả năng giảm chói, tăng độ dễ chịu khi sử dụng trong môi trường sáng mạnh, đồng thời mang lại trải nghiệm gần giống giấy thật hơn khi đọc hoặc ghi chú. Viền màn hình cũng được làm cực mỏng, chỉ 3,55mm, giúp tối ưu không gian hiển thị gần như tràn viền.

Huawei còn khéo léo tích hợp camera selfie 12MP vào phần viền mỏng phía trước, trong khi mặt sau là camera chính 50MP cho khả năng chụp ảnh chi tiết.

Dù có thân máy rất mỏng, thiết bị vẫn được trang bị viên pin dung lượng lớn 10.400mAh, hỗ trợ sạc ngược 40W, cho thời lượng xem video lên tới hơn 14 giờ theo công bố của hãng.

Hệ thống âm thanh cũng được đầu tư mạnh với 6 loa cùng 4 micro, hướng tới trải nghiệm giải trí đa phương tiện sống động.

Không chỉ tập trung vào giải trí, MatePad Pro Max còn được định hướng như một thiết bị phục vụ công việc. Máy hỗ trợ bàn phím rời dạng Glide Folio và bút cảm ứng M-Pencil Pro.

Đồng thời cho phép mở cùng lúc ba cửa sổ và chạy các ứng dụng ở mức tương đương PC, giúp tăng khả năng đa nhiệm khi làm việc di động. Huawei cũng cho biết hiệu năng của máy tăng khoảng 20% và khả năng tản nhiệt cải thiện 30% so với MatePad Pro 2025.

Về cấu hình, thiết bị có RAM 12GB cùng bộ nhớ trong tối đa 512GB, đi kèm hai tùy chọn màu xanh lam và xám không gian. Tuy nhiên, mức giá khởi điểm được công bố khoảng 999,99 bảng Anh (tương đương khoảng 35,8 triệu đồng) khiến sản phẩm khó tiếp cận với số đông, dù Huawei đang kỳ vọng đây sẽ là một trong những mẫu máy tính bảng Android đáng chú ý nhất năm nay nếu trải nghiệm thực tế tương xứng với những gì công bố.

Cách sao chép chữ từ ảnh trên Zalo

Zalo trên điện thoại mới cập nhật tính năng mới, cho phép người dùng sao chép trực tiếp chữ trong ảnh được gửi trên Zalo mà không cần phải qua các ứng dụng phức tạp hay tải ảnh về máy.
Theo báo Liberation của Pháp, trong những năm gần đây, trí tuệ nhân tạo (AI) được ca ngợi như một công cụ giúp tăng năng suất và giải phóng con người khỏi các công việc lặp lại. Tuy nhiên, đằng sau những lời hứa hẹn đó, ngày càng nhiều người lao động trong lĩnh vực công nghệ - từ nhà thiết kế, lập trình viên đến kỹ sư - đang phải đối mặt với một thực tế khác: Mệt mỏi nhận thức, “sương mù não” và nguy cơ kiệt sức nghề nghiệp gia tăng.
Hàng loạt smartphone mới từ Xiaomi, iQOO, Honor, OPPO, Sony và Lenovo lần lượt ra mắt trong tháng 5, với chiến lược tìm phân khúc mới giữa bối cảnh giá chip nhớ tăng cao.
Qua Ứng dụng Công dân số Hà Tĩnh (i-HaTinh), toàn bộ quy trình từ tiếp nhận, xử lý đến công khai kết quả được thực hiện trên nền tảng số. Chính quyền không chỉ rút ngắn thời gian xử lý mà còn chuyển sang điều hành dựa trên dữ liệu, minh bạch hơn và chủ động hơn trong phục vụ người dân.
Apple dự kiến mở rộng thương hiệu Ultra vào cuối năm nay với iPhone màn hình gập và MacBook OLED.
Một nghiên cứu quy mô lớn xác nhận hiện có tới 35% số website mới lập được tạo ra bởi các công cụ AI. Đáng chú ý, vào tháng 8/2022, tỷ lệ này gần như là số 0.
Chiến dịch “Tự hào non sông” trên ứng dụng Zalo ghi nhận 2,5 triệu lượt tạo AI avatar trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, hướng đến Kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026). Hoạt động vẫn tiếp tục diễn ra đến hết ngày 3/5, hứa hẹn thu hút thêm sự hưởng ứng của cộng đồng.
Smartphone của OpenAI có thể ra mắt vào năm 2028 với vi xử lý tuỳ chỉnh, tập trung vào trí tuệ nhân tạo.
Việc bỗng nhiên đánh rơi hay để quên chiếc điện thoại iPhone đắt giá khiến nhiều người lo lắng. Nhiều người không biết làm sao để tìm iPhone bị mất khi tắt nguồn.
GPT Image 2 của OpenAI có thể tạo ảnh chụp màn hình, lịch sử chuyển khoản và ảnh người nổi tiếng chân thực đến mức không thể phân biệt, làm dấy lên làn sóng tin giả trên mạng xã hội.
Phần lớn người dùng quan tâm tới tốc độ gói cước, thường được thể hiện bằng chỉ số Mbps. Tuy nhiên, ngoài tốc độ, còn nhiều yếu tố khác ảnh hưởng đến chất lượng và giá trị của dịch vụ.
Từ 1/7, thông tin lý lịch tư pháp sẽ hiển thị trên VNeID, tích hợp tra cứu, xác thực và cấp phiếu, đánh dấu bước số hóa mới trong quản lý dữ liệu cá nhân.
