Huawei trình làng máy tính bảng MatePad Pro Max mỏng và nhẹ nhất thế giới

Huawei vừa chính thức ra mắt MatePad Pro Max, mẫu máy tính bảng cao cấp mới nhất của hãng, gây chú ý nhờ thiết kế siêu mỏng cùng cấu hình phần cứng ấn tượng. Sản phẩm được giới thiệu tại một sự kiện lớn ở Bangkok (Thái Lan) và được định vị như phiên bản mỏng nhẹ của dòng MatePad Pro 13,2 inch.

Điểm nổi bật nhất của MatePad Pro Max nằm ở độ mỏng chỉ 4,7mm và trọng lượng 499g, thậm chí còn mỏng hơn iPad Pro 13 inch của Apple vốn dày 5,1mm.

So với bản MatePad Pro 13,2 inch tiêu chuẩn (5,5mm), phiên bản Max cũng được tinh chỉnh để đạt độ mỏng tối đa, tạo nên lợi thế rõ rệt về tính di động. Do đó, Huawei tự tin tuyên bố đây là mẫu máy tính bảng cao cấp mỏng và nhẹ nhất thế giới hiện nay.

Mặt trước của máy là màn hình OLED PaperMatte dẻo kích thước 13,2 inch, độ phân giải 3K, hỗ trợ tần số quét 144Hz và độ sáng tối đa lên tới 1.600 nits, đi kèm công nghệ PWM dimming 1440Hz.

Màn hình OLED PaperMatte dẻo kích thước 13,2 inch, độ phân giải 3K, hỗ trợ tần số quét 144Hz và độ sáng tối đa lên tới 1.600 nits

Lớp phủ PaperMatte được Huawei nhấn mạnh với khả năng giảm chói, tăng độ dễ chịu khi sử dụng trong môi trường sáng mạnh, đồng thời mang lại trải nghiệm gần giống giấy thật hơn khi đọc hoặc ghi chú. Viền màn hình cũng được làm cực mỏng, chỉ 3,55mm, giúp tối ưu không gian hiển thị gần như tràn viền.

Huawei còn khéo léo tích hợp camera selfie 12MP vào phần viền mỏng phía trước, trong khi mặt sau là camera chính 50MP cho khả năng chụp ảnh chi tiết.

Dù có thân máy rất mỏng, thiết bị vẫn được trang bị viên pin dung lượng lớn 10.400mAh, hỗ trợ sạc ngược 40W, cho thời lượng xem video lên tới hơn 14 giờ theo công bố của hãng.

Dù có thân máy rất mỏng, thiết bị vẫn được trang bị viên pin dung lượng lớn 10.400mAh

Hệ thống âm thanh cũng được đầu tư mạnh với 6 loa cùng 4 micro, hướng tới trải nghiệm giải trí đa phương tiện sống động.

Không chỉ tập trung vào giải trí, MatePad Pro Max còn được định hướng như một thiết bị phục vụ công việc. Máy hỗ trợ bàn phím rời dạng Glide Folio và bút cảm ứng M-Pencil Pro.

Máy hỗ trợ bàn phím rời dạng Glide Folio và bút cảm ứng M-Pencil Pro

Đồng thời cho phép mở cùng lúc ba cửa sổ và chạy các ứng dụng ở mức tương đương PC, giúp tăng khả năng đa nhiệm khi làm việc di động. Huawei cũng cho biết hiệu năng của máy tăng khoảng 20% và khả năng tản nhiệt cải thiện 30% so với MatePad Pro 2025.

Về cấu hình, thiết bị có RAM 12GB cùng bộ nhớ trong tối đa 512GB, đi kèm hai tùy chọn màu xanh lam và xám không gian. Tuy nhiên, mức giá khởi điểm được công bố khoảng 999,99 bảng Anh (tương đương khoảng 35,8 triệu đồng) khiến sản phẩm khó tiếp cận với số đông, dù Huawei đang kỳ vọng đây sẽ là một trong những mẫu máy tính bảng Android đáng chú ý nhất năm nay nếu trải nghiệm thực tế tương xứng với những gì công bố.

Hai tùy chọn màu gồm xanh lam và xám không gian