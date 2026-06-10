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Công nghệ

Robot hình người Pemba lập kỳ tích chinh phục đỉnh núi lửa cao 6.200 mét

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Cỗ máy thông minh mang tên Pemba vừa hoàn thành hành trình leo lên đỉnh núi lửa Chimborazo tại Ecuador ở độ cao 6.200 mét so với mực nước biển. Sự kiện này nằm trong dự án đầy tham vọng nhằm thử nghiệm khả năng vận hành của robot tại những khu vực nguy hiểm, thay thế con người bảo vệ thiên nhiên hoang dã.

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Robot hình người Pemba lập kỳ tích chinh phục đỉnh núi lửa cao 6.200 mét (Ảnh: Pabloberlanngab/X)

Dự án nghiên cứu này do ông Pablo Berlango Boemare thuộc tổ chức Geologic Dome dẫn dắt nhằm chứng minh robot tự hành có thể giám sát môi trường và bảo tồn thiên nhiên hiệu quả. Theo tầm nhìn của nhóm, dòng robot hình người tích hợp trí tuệ nhân tạo, camera và kết nối vệ tinh sẽ tự tuần tra tại các vùng sâu vùng xa. Chúng giúp phát hiện lâm tặc hoặc theo dõi hệ sinh thái tốt hơn nhiều so với hệ thống cảm biến hay camera cố định truyền thống.

Tuy nhiên, trong chuyến leo núi kéo dài 16 giờ lên đỉnh Chimborazo, robot Pemba (được phát triển từ mẫu Unitree G1) chưa thể tự xoay xở hoàn toàn. Cỗ máy chỉ tự đi trên các đoạn đường tương đối đơn giản. Ở những chặng dốc phức tạp, các kỹ sư phải bế robot trên tay để vượt qua. Hiện tại, nhóm nghiên cứu đang tích cực cải tiến các thuật toán tự học để giúp robot tự di chuyển qua địa hình hiểm trở trong tương lai mà không cần trợ giúp.

Môi trường núi cao khắc nghiệt với nhiệt độ thấp và không khí loãng cũng gây ảnh hưởng xấu đến mạch điện tử lẫn pin của cỗ máy. Để bảo vệ hệ thống bên trong, các kỹ sư đã trang bị cho Pemba thiết bị điều hòa nhiệt độ đặc biệt. Giải pháp này được đúc kết từ các thử nghiệm trước đó tại vùng Altai của Trung Quốc, nơi mẫu robot gốc Unitree G1 từng vận hành ổn định ở mức nhiệt âm 47 độ C.

Giai đoạn tiếp theo của dự án là thử nghiệm robot tại dãy Himalaya. Tổ chức Geologic Dome dự kiến hợp tác cùng đội thám hiểm Fourteen Peaks Expedition để kiểm tra cỗ máy trên tuyến đường giữa Trạm nền Everest và Trại 4 ở độ cao khoảng 8.000 mét. Nhiệm vụ này nhằm đánh giá mức độ hao mòn linh kiện cơ khí, hiệu suất năng lượng và độ ổn định của trí tuệ nhân tạo trong môi trường khí quyển cực loãng.

Về lâu dài, dòng robot này có thể ứng dụng để dọn rác trên núi, theo dõi sông băng, nghiên cứu môi trường và tham gia cứu hộ.

Theo Interesting Engineering, kế hoạch đến Himalaya hiện phải tạm hoãn vì chính phủ Nepal chưa có khung pháp lý quy định về việc robot leo núi. Trước đó, công ty Unitree Robotics của Trung Quốc đã mở bán rộng rãi mẫu robot hình người Unitree R1 với giá 5.900 USD, còn tỷ phú Elon Musk cũng từng chia sẻ video robot Optimus của Tesla làm việc nhà và nhảy múa đầy hiệu quả.

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Tags:

#Cỗ máy thông minh #Robot hình người #đỉnh núi lửa Chimborazo #bảo vệ thiên nhiên hoang dã

Chủ đề Khoa học - kỹ thuật

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