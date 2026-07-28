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Cách lấy lại quyền truy cập iPhone bị khóa iCloud

P.V (t/h)
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(Baohatinh.vn) - Quên mật khẩu hoặc iPhone bị khóa iCloud? Xem ngay cách mở khóa iCloud an toàn bằng tài khoản Apple, số điện thoại hoặc nhờ Apple hỗ trợ để lấy lại quyền truy cập nhanh chóng.

Bật mí cách mở iPhone bị khóa iCloud nhanh chóng.
Bật mí cách mở iPhone bị khóa iCloud nhanh chóng.

Bị khóa iCloud khiến bạn không thể sử dụng iPhone? Tùy từng trường hợp, bạn có thể lấy lại quyền truy cập bằng cách khôi phục tài khoản Apple, xác minh danh tính hoặc nhờ Apple hỗ trợ. Dưới đây là hướng dẫn mở khóa iCloud an toàn, nhanh chóng và đúng cách.

Cách mở khóa iCloud bằng Gmail dễ dàng

Nếu vẫn còn truy cập được email đã dùng để đăng ký Apple ID, bạn có thể đặt lại mật khẩu iCloud khá nhanh mà không cần mang máy đến trung tâm hỗ trợ. Thực hiện theo các bước dưới đây:

Bước 1: Mở Cài đặt (Settings) trên iPhone, sau đó chọn mục iCloud hoặc Tài khoản Apple.

Bước 2: Tại màn hình đăng nhập, nhấn Quên Apple ID hoặc mật khẩu (Forgot Apple ID or Password) để bắt đầu quá trình khôi phục.

Bước 3: Nhập địa chỉ email đã dùng để đăng ký tài khoản iCloud, sau đó chọn Tiếp tục (Next).

Lưu ý: Email phải chính xác với tài khoản Apple ID đã đăng ký trước đó, nếu không bạn sẽ không thể xác minh để đặt lại mật khẩu.

Bước 4: Chọn hình thức Nhận liên kết đặt lại qua Email (Reset by Email).

Bước 5: Kiểm tra hộp thư và mở email Apple gửi đến để lấy mã xác minh hoặc liên kết khôi phục.

Bước 6: Nhập mã xác minh theo yêu cầu rồi tiến hành tạo mật khẩu mới cho tài khoản iCloud.

Bước 7: Nhập lại mật khẩu một lần nữa để xác nhận, sau đó đăng nhập bằng thông tin mới.

Cách mở khóa iCloud bằng Gmail dễ dàng.
Cách mở khóa iCloud bằng Gmail dễ dàng.

Cách mở khóa iCloud bằng câu hỏi bảo mật đơn giản

Trong trường hợp không còn truy cập email nhưng vẫn nhớ câu hỏi bảo mật đã thiết lập trước đây, bạn cũng có thể sử dụng phương thức này để lấy lại tài khoản.

Bước 1: Thực hiện tương tự đến màn hình Quên Apple ID hoặc mật khẩu, sau đó chọn Trả lời câu hỏi bảo mật (Answer Security Questions).

Bước 2: Nhập ngày, tháng, năm sinh đã sử dụng khi tạo Apple ID và nhấn Tiếp tục.

Bước 3: Trả lời chính xác hai câu hỏi bảo mật mà bạn đã thiết lập trước đó, rồi chọn Tiếp tục.

Bước 4: Sau khi xác minh thành công, hãy tạo mật khẩu mới, xác nhận lại mật khẩu và lưu thay đổi. Lúc này, bạn có thể sử dụng mật khẩu vừa tạo để đăng nhập lại tài khoản iCloud.

Trên đây là những cách mở khóa iCloud an toàn và hiệu quả mà bạn có thể áp dụng khi quên mật khẩu hoặc gặp sự cố đăng nhập. Hãy lựa chọn phương pháp phù hợp với tình trạng thiết bị và luôn ưu tiên các giải pháp chính thức từ Apple để bảo đảm an toàn cho tài khoản.

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#iCloud #khóa iPhone #khôi phục tài khoản #Apple ID #mở khóa iCloud

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