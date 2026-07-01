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Samsung có thể ra mắt kiểu điện thoại chưa từng có

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Sau thành công của 2 dòng điện thoại màn hình gập Galaxy Z Fold và Z Flip, Samsung có thể tung ra điện thoại màn hình cuộn vào năm 2028.

Nguyên mẫu tấm nền OLED dẻo, có thể cuộn lại của Samsung Display được trưng bày tại SID 2023. Ảnh: Samsung Display.
Nguyên mẫu tấm nền OLED dẻo, có thể cuộn lại của Samsung Display được trưng bày tại SID 2023. Ảnh: Samsung Display.

Vài năm qua, Samsung Display từng trình diễn các nguyên mẫu tấm nền màn hình độc đáo như màn hình gập đôi, màn hình cuộn, màn hình kéo giãn. Tuy nhiên, đến nay hãng điện thoại Hàn Quốc chỉ mới tung ra điện thoại màn hình gập.

Điều đó có thể sớm thay đổi. Theo các nguồn tin, Samsung chuẩn bị giới thiệu một dòng smartphone Galaxy màn hình cuộn, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong về đổi mới trong ngành smartphone.

Money Today cho biết, Samsung Display đàm phán với Samsung MX (Mobile eXperience) về việc cung cấp tấm nền OLED cho smartphone màn hình cuộn, dự kiến ra mắt vào năm 2028.

Nếu thông tin này chính xác, Samsung có thể giới thiệu chiếc điện thoại màn hình cuộn đầu tiên của mình nhân dịp kỷ niệm 10 năm ra mắt dòng smartphone màn hình gập.

Công ty nghiên cứu thị trường Omdia dự đoán điện thoại màn hình cuộn của Samsung sẽ có màn hình OLED 10 inch với tỷ lệ khung hình 16:9, mật độ điểm ảnh 440 ppi, lý tưởng cho công việc và xem video. Thiết kế này sẽ thu hẹp khoảng cách giữa smartphone và máy tính bảng, mang đến trải nghiệm của cả 2 thiết bị trong cùng một sản phẩm.

“Chúng tôi phát triển một chiếc điện thoại màn hình cuộn với mục tiêu ra mắt vào nửa đầu năm 2028 và nhiều khả năng sử dụng tấm nền của Samsung Display”, nguồn tin dẫn lời một lãnh đạo Samsung Electronics cho biết.

Samsung Display đặt mục tiêu duy trì vị trí dẫn đầu trong thế hệ smartphone tiếp theo sau nhiều năm thống trị thị trường điện thoại màn hình gập. Các chuyên gia trong ngành tin rằng các công ty có công nghệ tiên tiến và chuỗi cung ứng mạnh mẽ sẽ có lợi thế trong thị trường smartphone màn hình cuộn.

znews.vn
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#Samsung #điện thoại màn hình cuộn #OLED #smartphone #công nghệ

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