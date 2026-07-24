Thiết bị thu hút hơn cả smartphone gập vừa được Samsung hé lộ

'Ngôi sao công nghệ' lần đầu xuất hiện tại World Cup 08/07/2026 15:03 Màn ra mắt của robot hình người Atlas tại World Cup cho thấy giải pháp đang trở thành dòng phát triển chủ đạo, bên cạnh AI, trở thành một phần quan trọng của ngành công nghệ.

Thông tin mới về iPhone 18 06/07/2026 04:57 Dù nâng cấp cấu hình, iPhone 18 có thể không hỗ trợ một số tính năng mới nhất trên iOS 27.

iPhone 18 Pro dự kiến tăng giá 200 USD khi ra mắt vào tháng 9 05/07/2026 15:26 Apple được cho là sẽ tăng giá iPhone 18 Pro thêm khoảng 200 USD, trong bối cảnh chi phí linh kiện tăng cao và hãng đặt cược vào Apple Intelligence để thúc đẩy người dùng nâng cấp thiết bị.

Chức năng thay đổi ngành làm video kiếm tiền ở Việt Nam 05/07/2026 04:50 Chức năng lồng tiếng AI hỗ trợ tiếng Việt, giúp video vượt rào cản ngôn ngữ. Tuy nhiên, hiệu quả tăng khán giả và doanh thu vẫn chưa đồng đều giữa các người làm sáng tạo.

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Khắc phục hao pin trên iOS 27 đơn giản 30/06/2026 04:42 Sau khi cập nhật iOS 27, nhiều iPhone gặp tình trạng hao pin nhanh. Hãy thử ngay các cách khắc phục dưới đây để cải thiện thời lượng pin và dùng máy ổn định hơn.

iPhone 18 Pro sẽ đắt không tưởng 28/06/2026 11:18 Dự kiến ra mắt vào tháng 9, dòng iPhone 18 Pro và iPhone màn hình gập có thể đắt hơn so với đồn đoán.

Camera bán tại Việt Nam sắp phải đáp ứng quy chuẩn mới 27/06/2026 04:00 Từ ngày 1/7, camera giám sát kết nối Internet sản xuất hoặc kinh doanh tại Việt Nam phải đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mới.

Tin không vui với người mua iPhone 17 23/06/2026 11:21 Tin đồn cho rằng Apple có thể điều chỉnh giá bán dòng iPhone 17 ngay trong tháng 6 để ứng phó biến động thị trường.

Cách mở rộng ảnh trên iPhone bằng AI nhanh chóng 23/06/2026 04:45 iOS 27 bổ sung công cụ AI giúp mở rộng ảnh ngay trên iPhone chỉ trong vài thao tác. Khám phá cách mở rộng khung hình để tạo bức ảnh hoàn chỉnh và ấn tượng hơn.

Mức giá gây sốc của iPhone 18 Pro 22/06/2026 05:02 Trước tình trạng khan hiếm chip nhớ, giá khởi điểm của iPhone 18 Pro có thể tăng 200-300 USD so với bản tiền nhiệm.

Tin vui cho người muốn mua iPhone Air 19/06/2026 11:24 iPhone Air thế hệ 2 dự kiến trang bị 2 camera sau, giải quyết vấn đề bị phàn nàn nhiều nhất trên thế hệ đầu tiên.

Tính năng không phải ai cũng biết trên AirPods 17/06/2026 05:01 Bên cạnh Apple Watch, người dùng có thể tận dụng tai nghe AirPods để điều khiển ứng dụng camera trên iPhone.

0h ngày 15/6: Khóa SIM một chiều với các thuê bao chưa xác thực thông tin theo quy định của Thông tư 08 15/06/2026 13:35 Theo đúng lộ trình đã quy định, hơn 5 triệu thuê bao bị chặn tin nhắn và chiều gọi đi, Viettel Telecom cam kết duy trì các kênh hỗ trợ để đảm bảo khách hàng được khôi phục liên lạc một cách thuận tiện nhất.

Cách xử lý triệt để tình trạng camera iPhone không chụp được 12/06/2026 14:35 Bạn muốn lưu giữ khoảnh khắc đẹp nhưng bỗng một ngày camera iPhone không chụp được, điều này chắc hẳn sẽ tạo ra cảm giác vô cùng hụt hẫng và phiền toái. Đây vốn là một trục trặc khá phổ biến trên các dòng điện thoại của Apple.

Galaxy S26 FE lộ diện 12/06/2026 05:00 Hình ảnh và thông số kỹ thuật của Samsung Galaxy S26 FE vừa rò rỉ, hé lộ thay đổi về thiết kế và cấu hình.

Thấy gì từ loạt smartphone Trung Quốc vừa ra mắt tại Việt Nam? 08/06/2026 04:58 Tầm giá trên 20 triệu đồng sôi động khi loạt smartphone Trung Quốc lấp đầy phân khúc. Vòng đời thiết bị dần được rút ngắn giữa biến động về linh kiện chip nhớ.

Rò rỉ khung iPhone 18 Pro với ba màu mới 06/06/2026 15:00 Một số hình ảnh được cho là khung sườn của iPhone 18 Pro xuất hiện trên mạng, cho thấy các tùy chọn màu sắc thực tế của sản phẩm.

Truy cập Internet từ bot AI lần đầu vượt con người 06/06/2026 13:00 Nền tảng hạ tầng Internet Cloudflare cho biết lưu lượng truy cập từ bot AI đã vượt qua con người, sớm hơn một năm so với dự đoán của công ty.

Người dùng nhiều sim phải xác thực tất cả các số đang sử dụng 06/06/2026 05:20 Trong lộ trình triển khai các quy định mới về quản lý viễn thông, hàng loạt thuê bao di động đang bước vào giai đoạn rà soát và xác thực thông tin bắt buộc. Đáng chú ý, việc xác thực hiện nay không chỉ giới hạn ở một số điện thoại chính mà yêu cầu người dân phải xác thực cả số thuê bao đang sở hữu nhằm bảo vệ quyền lợi.