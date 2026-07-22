Samsung Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 mở đặt cọc 22/7: Ưu đãi thế nào? Đặt cọc ở đâu?

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra và Z Fold 8 mở đặt cọc từ 20h ngày 22/7 đang thu hút sự quan tâm của đông đảo người dùng.
Bên cạnh việc sở hữu sớm, nhiều người cũng đặt ra câu hỏi đặt cọc sẽ nhận được những ưu đãi gì và nên đặt cọc ở đâu. Nếu bạn đang cân nhắc nâng cấp lên Z8 Series, hãy cùng tìm hiểu bài viết dưới đây.
Ưu đãi gì khi đặt cọc Samsung Z Fold 8 Ultra và Z Fold 8?
Không chỉ giúp trở thành những người đầu tiên sở hữu sản phẩm, chương trình đặt cọc Z Fold 8 và Z Fold 8 Ultra còn đi kèm nhiều quyền lợi. Đây là những ưu đãi chỉ xuất hiện trong giai đoạn mở bán và hiếm khi được mở lại vào những giai đoạn sau:
Đón nhận nhiều ưu đãi, quà tặng và dịch vụ hậu mãi chính hãng giá trị
Khi đặt cọc Samsung Galaxy Z Fold 8 và Z Fold 8 Ultra còn được hưởng nhiều quyền lợi hấp dẫn chỉ áp dụng trong giai đoạn mở bán. Các quyền lợi hấp dẫn cụ thể như sau:
Trợ giá thu cũ lên đời và hỗ trợ trả góp 0% với thời hạn lên đến 18 tháng.
Giảm giá đến cho phụ kiện Samsung chính hãng khi mua cùng Z8 series mới.
Ưu đãi khi mua cùng đồng hồ thông minh và tai nghe trong hệ sinh thái Samsung.
Tặng phiếu mua hàng trị giá hàng triệu đồng giảm thẳng vào giá máy.
Tặng nhiều ứng dụng AI cao cấp và gói bảo hành mở rộng cho màn hình trị giá hàng chục triệu đồng.
Giảm giá hấp dẫn cho học sinh, sinh viên và giáo viên.
Bạn có thể tận dụng chính sách thu cũ lên đời, ưu đãi thanh toán hoặc các chương trình giảm giá đi kèm trên để nâng cấp và trải nghiệm công nghệ mới của Samsung. Chương trình trả góp lãi suất 0% giúp bạn dễ dàng tiếp cận dòng flagship màn hình gập mới mà không cần thanh toán toàn bộ giá trị sản phẩm ngay.
Nhận máy sớm ngay từ đợt trả hàng đầu tiên vào 8/8
Các dòng flagship mới của Samsung thường nhận được sự quan tâm lớn ngay từ khi mở bán. Đặc biệt ở những phiên bản màu sắc hoặc dung lượng bộ nhớ được nhiều người lựa chọn. Việc đặt cọc sớm Galaxy Z8 Series sẽ cho bạn sự chủ động hơn trong quá trình chọn màu và phiên bản yêu thích, hạn chế tình trạng hết hàng hoặc phải chờ đợt phân phối tiếp theo.
Đồng thời, đặt trước còn giúp quá trình nhận Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra và Samsung Galaxy Z Fold 8 diễn ra nhanh chóng hơn khi sản phẩm chính thức lên kệ. Đây là lựa chọn phù hợp với người muốn trải nghiệm sớm Z Fold 8 và Z Fold 8 Ultra cũng như tận dụng đầy đủ quyền lợi giai đoạn mở bán.
Đặt cọc Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra và Samsung Galaxy Z Fold 8 ở đâu nhiều ưu đãi?
Nếu đang tìm kiếm địa chỉ đặt cọc Z Fold 8 Ultra và Z Fold 8 với nhiều ưu đãi, CellphoneS là một trong những hệ thống đáng cân nhắc. Bạn có thể tham gia chương trình đặt trước ngay khi mở bán. Đồng thời nhận hàng loạt quyền lợi như:
Trợ giá thu cũ lên đời đến 1 triệu đồng
Ưu đãi thanh toán đến 2 triệu đồng
Trả góp 0% đến 24 tháng
Giảm đến 30% khi mua kèm phụ kiện, khuyến mãi đến 2 triệu đồng khi mua kèm thiết bị Galaxy
Phiếu mua hàng 2 triệu đồng
Quà tặng: Google AI Pro 6 tháng, thay màn hình 1 lần trong 2 năm, gói Z Care
Ưu đãi S-Edu giảm thêm 500.000 đồng.
CellphoneS còn phân phối đầy đủ các phiên bản với nhiều lựa chọn về màu sắc, dung lượng bộ nhớ. Việc đặt cọc Samsung Galaxy Z Series cũng rất dễ dàng thông qua website hoặc đến trực tiếp hệ thống cửa hàng CellphoneS trên toàn quốc để được tư vấn.
Đừng bỏ lỡ cơ hội sở hữu Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra và Samsung Galaxy Z Fold 8 với nhiều quyền lợi hấp dẫn trong giai đoạn mở bán. Hãy đăng ký nhận tin và đặt cọc sớm tại CellphoneS để trở thành những khách hàng đầu tiên nhận máy. Bên cạnh đó là tận hưởng trọn vẹn các ưu đãi và quà tặng giá trị.
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