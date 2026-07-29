Tai nghe open-ear là gì và vì sao ngày càng được quan tâm?

Không ôm kín hay nhét sâu vào tai như nhiều kiểu phổ biến trước đây, dòng sản phẩm này được chú ý nhờ cách đeo thoáng, dễ nghe lâu và vẫn giữ được sự kết nối với môi trường xung quanh.

Tai nghe open-ear là gì?

Tai nghe open-ear là kiểu tai nghe có thiết kế mở, không bịt kín ống tai như in-ear và cũng không ôm trọn tai như nhiều mẫu chụp tai. Mục tiêu của thiết kế này là đưa âm thanh đến gần tai, nhưng vẫn để phần tai nghe được thông thoáng hơn trong quá trình sử dụng.

Tùy từng dòng sản phẩm, open-ear có thể dùng móc vành tai, đeo quanh tai hoặc ứng dụng công nghệ dẫn truyền qua xương, dẫn truyền qua không khí. Điểm chung là người dùng vẫn có thể nghe nội dung phát ra mà không bị tách biệt hoàn toàn khỏi âm thanh bên ngoài.

Vì sao kiểu tai nghe này được quan tâm nhiều hơn?

Lý do đầu tiên là nhu cầu nghe linh hoạt trong đời sống hằng ngày tăng lên. Nhiều người không chỉ nghe nhạc khi ngồi yên, mà còn dùng tai nghe lúc chạy bộ, đạp xe chậm, đi bộ ngoài đường, làm việc ở không gian mở hoặc tranh thủ nghe podcast khi di chuyển.

Trong những tình huống đó, việc vẫn nhận biết tiếng xe cộ, tiếng gọi hoặc thông báo xung quanh trở thành ưu tiên quan trọng. Open-ear vì vậy được xem là lựa chọn phù hợp hơn so với kiểu đeo quá kín tai trong một số ngữ cảnh.

Cảm giác đeo thoáng là lợi thế dễ nhận ra

Một điểm khiến open-ear được chú ý là cảm giác dễ chịu khi dùng lâu. Với người không quen đeo nút tai nhét sâu hoặc thường thấy bí tai sau thời gian dài, thiết kế mở tạo ra trải nghiệm nhẹ nhàng hơn.

Điều này đặc biệt phù hợp với nhóm người hay vận động, đổ mồ hôi hoặc cần đeo tai nghe trong nhiều khung giờ liên tục. Thay vì ưu tiên cách âm tối đa, họ quan tâm nhiều hơn đến độ thoải mái và sự tự nhiên khi đeo.

Phù hợp hơn với nhu cầu thể thao và di chuyển

Sự phổ biến của chạy bộ, tập luyện ngoài trời và thói quen nghe nội dung khi vận động là yếu tố giúp open-ear được nhắc đến nhiều. Khi tập thể thao, người dùng thường muốn tai nghe bám chắc, ít bí và không làm giảm quá nhiều khả năng nghe môi trường xung quanh.

Đó cũng là lý do nhiều người bắt đầu tìm hiểu các dòng tai nghe không dây theo hướng ưu tiên sự tiện lợi, gọn nhẹ và phù hợp nhịp sống di chuyển. Open-ear nổi lên như một lựa chọn mới cho nhu cầu đó, thay vì chỉ tập trung vào chống ồn hoặc âm trầm mạnh.

Thiết kế chụp tai như JBL Tune 520BT phù hợp khi người dùng ưu tiên đeo ổn định và nghe giải trí trong không gian quen thuộc.

Open-ear có thay thế hoàn toàn in-ear hay chụp tai không?

Câu trả lời là không. Open-ear không phải lựa chọn cho mọi người và mọi hoàn cảnh. Vì không bịt kín tai, kiểu tai nghe này thường không tạo cảm giác tập trung bằng các mẫu in-ear có đệm tai hoặc chụp tai ôm kín hơn, nhất là khi ở nơi ồn ào.

Nếu người dùng ưu tiên nghe nhạc tập trung, thích dải âm dày, cần tách tiếng ồn môi trường hoặc muốn đắm chìm hơn khi xem phim, chơi game, các kiểu tai nghe truyền thống vẫn có lợi thế riêng. Ngược lại, open-ear phù hợp hơn khi tiêu chí chính là thoải mái, an toàn tương đối khi di chuyển và nghe lâu không bí tai.

Xu hướng chọn tai nghe đang thay đổi theo ngữ cảnh sử dụng

Thay vì tìm một mẫu tai nghe đáp ứng tất cả, người dùng hiện có xu hướng chọn theo tình huống thực tế. Có người dùng in-ear khi làm việc, nhưng chọn open-ear lúc chạy bộ. Có người thích chụp tai để nghe nhạc tại nhà, song vẫn cần thêm một thiết bị gọn nhẹ cho lúc ra ngoài.

Điều đó cho thấy thị trường đang chuyển từ tư duy “tai nghe hay nhất” sang “tai nghe phù hợp nhất”. Với các thương hiệu lớn, việc mở rộng dải sản phẩm theo nhiều kiểu đeo cũng phản ánh rõ nhu cầu này. Khi tìm mua tai nghe JBL, người dùng hiện cũng dễ bắt gặp nhiều lựa chọn từ có dây, true wireless, chụp tai đến những công nghệ đeo phục vụ từng mục đích riêng.

Các mẫu true wireless như JBL Wave Beam 2 cho thấy người dùng ngày càng quan tâm đến sự gọn nhẹ và tính linh hoạt khi nghe hằng ngày.

Khi nào nên cân nhắc tai nghe open-ear?

Nếu bạn thường xuyên đi bộ, chạy bộ nhẹ, làm việc trong môi trường cần nghe cả âm thanh xung quanh hoặc đơn giản là không thích cảm giác nhét tai, open-ear là dòng sản phẩm đáng để thử. Đây cũng là lựa chọn phù hợp với người muốn nghe podcast, sách nói hoặc nhạc nền trong lúc vẫn duy trì sự chú ý với không gian bên ngoài.

Tại Thế Giới Di Động, nhóm tai nghe JBL đang có nhiều lựa chọn chính hãng với mức giá từ 240.000 đồng, đồng thời có ưu đãi giảm đến 35% theo chương trình đang áp dụng trên trang. Với nhóm sản phẩm này, người dùng cũng có thể yên tâm hơn về chính sách bảo hành chính hãng và hỗ trợ trả góp 0% tùy sản phẩm, phù hợp khi muốn chọn một mẫu tai nghe phục vụ nghe nhạc, làm việc hay vận động hằng ngày.

Những mẫu có dây như JBL C200 SIU vẫn phù hợp với người dùng ưu tiên nhu cầu nghe cơ bản và chi phí dễ tiếp cận.

Kết luận

Tai nghe open-ear được quan tâm không phải vì thay thế hoàn toàn các kiểu tai nghe cũ, mà vì nó giải quyết đúng một nhu cầu đang tăng lên: nghe thoải mái hơn nhưng vẫn giữ kết nối với môi trường xung quanh. Khi thói quen sử dụng tai nghe ngày càng gắn với vận động và di chuyển, những thiết kế mở như open-ear có thêm nhiều lý do để trở thành lựa chọn đáng cân nhắc.