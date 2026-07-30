Điện thoại Nokia và Masstel: Ai đang giữ vững vị thế ở phân khúc “cục gạch” 2026?

Mỗi thương hiệu theo đuổi một định hướng riêng, từ thiết kế, thời lượng pin cho đến mức giá. Vậy, giữa hai thương hiệu, đâu mới là thương hiệu giữ vững vị trí trong phân khúc này năm 2026?

Giữa hai thương hiệu, ai chiếm ưu thế ở phân khúc "cục gạch" 2026?

Hai hãng điện thoại đều mang đến nhiều lựa chọn ở phân khúc phổ thông. Tuy nhiên, mỗi thương hiệu sẽ phù hợp với những nhu cầu sử dụng khác nhau.

Thiết kế nhỏ gọn, bàn phím vật lý dễ thao tác

Điểm chung của cả hai hãng là đều giữ thiết kế dạng thanh truyền thống với bàn phím vật lý T9. Nhưng ở phía Nokia, các mẫu điện thoại thường có kích cỡ màn hình từ 2,4 inch với độ phân giải QVGA, đủ để hiển thị rõ nội dung. Máy có thiết kế bo cong nhẹ, kết hợp kích thước gọn gàng thuận tiện khi bỏ túi.

Thiết kế nhỏ gọn dễ dùng với nhiều tệp khách hàng.

Với điện thoại Masstel, các mẫu máy có màn hình từ 1,77 inch đáp ứng tốt nhu cầu nghe gọi và xem thông tin cơ bản. Riêng trên một số dòng, điện thoại sẽ được nâng lên màn hình 2,4 inch QVGA, mang lại không gian hiển thị rộng rãi hơn khi đọc tin nhắn hoặc xem danh bạ.

Hỗ trợ mạng 4G và chất lượng đàm thoại ổn định

Việc các nhà mạng dần chuyển đổi sang hạ tầng 4G khiến khả năng hỗ trợ kết nối này trở thành tiêu chí được nhiều người quan tâm. Cả hai thương hiệu điện thoại đều đã cập nhật 4G trên nhiều mẫu máy mới nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng lâu dài.

Trên điện thoại Nokia, các sản phẩm được hỗ trợ kết nối 4G LTE, giúp chất lượng cuộc gọi ổn định hơn tại những khu vực đã triển khai mạng 4G. Máy cũng hỗ trợ Bluetooth 5.0, cho phép kết nối với tai nghe hoặc loa không dây khi cần.

Ngoài ra nhiều mẫu điện thoại Masstel cũng được trang bị kết nối 4G và hỗ trợ VoLTE. Nhờ vậy, người dùng có thể nghe gọi trên nền tảng 4G mà không cần phụ thuộc vào mạng 2G đang dần được thay thế.

Pin dung lượng lớn cho nhiều ngày sử dụng

Một trong những ưu điểm của điện thoại "cục gạch" là thời lượng pin dài nhờ cấu hình tối ưu cho các tác vụ cơ bản. Đây cũng là điểm mà cả thương hiệu vẫn duy trì trên nhiều sản phẩm hiện nay.

Dung lượng pin lớn cho thời gian sử dụng lâu.

Đối với Nokia, máy được trang bị viên pin từ 1.450 mAh có thể tháo rời. Thiết bị hỗ trợ thời gian đàm thoại lên đến khoảng 9,8 giờ trên mạng 4G, đồng thời có thể sử dụng trong nhiều ngày với nhu cầu nghe gọi thông thường.

Trên các dòng điện thoại của Masstel, dung lượng pin được trang bị khác nhau tùy từng model. Các dòng mới nâng cấp của hãng còn được nâng lên 1.700 mAh để kéo dài thời gian sử dụng.

Nên mua hãng điện thoại nào?

Nếu ưu tiên điện thoại được bổ sung các kết nối hiện đại như 4G, Bluetooth 5.0 hay cổng sạc USB Type-C trên một số model, Nokia là lựa chọn đáng cân nhắc. Những sản phẩm như dòng 3210 4G phù hợp với người cần một thiết bị nghe gọi ổn định hoặc sử dụng làm máy phụ.

Mặt khác, điện thoại Masstel hướng đến người dùng cần một thiết bị đáp ứng tốt các nhu cầu cơ bản với mức chi phí dễ tiếp cận hơn. Các dòng IZI 16 4G hay IZI 26 4G vẫn hỗ trợ kết nối 4G, bàn phím lớn và thời lượng pin đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Mua điện thoại Nokia và Masstel ở đâu uy tín?

Nếu đang tìm mua điện thoại "cục gạch" chính hãng, người dùng có thể tham khảo hệ thống CellphoneS. Tại đây đang phân phối nhiều mẫu điện thoại phổ thông đến từ cả hai thương hiệu với mức giá đa dạng, phù hợp cho nhiều nhu cầu sử dụng. Khi mua hàng tại hệ thống, người mua cũng có thể nhận được ưu đãi như giảm giá, quà tặng kèm tuỳ chính sách và hỗ trợ trả góp.

Có thể thấy, cả hai dòng máy đều đang duy trì sức hút riêng ở phân khúc điện thoại "cục gạch" trong năm 2026. Nếu Nokia ghi dấu ấn với thiết kế quen thuộc cùng một số nâng cấp hiện đại, thì điện thoại Masstel lại phù hợp với người dùng ưu tiên mức giá dễ tiếp cận và nhu cầu nghe gọi cơ bản.