Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Bạn cần biết

Điện tử - Điện lạnh

NEWCOOL phát triển hệ sinh thái thiết bị bảo quản thực phẩm cho ngành F&B

P.V
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Trước nhu cầu bảo quản ngày càng đa dạng của nhà hàng, khách sạn..., việc đầu tư thiết bị lạnh đồng bộ đang trở thành một phần quan trọng trong quá trình vận hành.

Nắm bắt xu hướng đó, NEWCOOL từng bước phát triển hệ sinh thái thiết bị bảo quản thực phẩm gồm tủ đông công nghiệp, tủ mát, bàn lạnh, tủ trưng bày kem và tủ trưng bày bánh kem. Các dòng sản phẩm được định hướng đáp ứng nhiều công đoạn, từ lưu trữ nguyên liệu, hỗ trợ sơ chế đến trưng bày thành phẩm trong ngành F&B.

Nhu cầu xây dựng hệ thống bảo quản đồng bộ trong ngành F&B

Trong ngành F&B, mỗi dòng thực phẩm đều có yêu cầu bảo quản khác nhau. Thực phẩm đông lạnh cần nhiệt độ thấp, rau củ và đồ uống cần giữ mát, còn kem hoặc bánh kem phải được đặt trong thiết bị chuyên dụng để duy trì chất lượng và hình thức.

Do đó, chỉ sử dụng một loại thiết bị thường khó đáp ứng đầy đủ nhu cầu của nhà hàng, khách sạn, quán cà phê hay tiệm bánh. Nhiều cơ sở hiện nay lựa chọn kết hợp tủ đông, tủ mát, bàn lạnh và các dòng tủ trưng bày để tạo thành một hệ thống bảo quản phù hợp với từng khu vực sử dụng.

anh-man-hinh-2026-07-30-luc-065544.png

Khi các thiết bị được bố trí hợp lý, nguyên liệu sẽ dễ phân loại, nhân viên lấy hàng nhanh hơn và khu bếp cũng gọn gàng hơn. Đồng thời, hệ thống bảo quản đồng bộ còn giúp cơ sở tận dụng tốt diện tích, quản lý thực phẩm thuận tiện và duy trì quá trình vận hành ổn định.

NEWCOOL - thương hiệu phát triển hệ sinh thái thiết bị bảo quản thực phẩm

Nắm bắt nhu cầu bảo quản ngày càng đa dạng của ngành F&B, NEWCOOL từng bước phát triển danh mục thiết bị phục vụ nhiều công đoạn, từ lưu trữ nguyên liệu, hỗ trợ sơ chế đến trưng bày sản phẩm tại quầy:

Tủ đông công nghiệp

Tủ đông công nghiệp là một trong những dòng sản phẩm quan trọng trong hệ sinh thái thiết bị bảo quản thực phẩm của NEWCOOL. Thiết bị phù hợp để lưu trữ thịt, cá, hải sản, thực phẩm sơ chế và nhiều loại nguyên liệu đông lạnh trong thời gian dài.

anh-man-hinh-2026-07-30-luc-065556.png

Tủ đông NEWCOOL được phát triển với nhiều mức dung tích, kiểu dáng và số lượng cánh khác nhau, phù hợp với nhà hàng, khách sạn, bếp ăn công nghiệp và các cơ sở chế biến thực phẩm. Khoang tủ rộng, được chia thành nhiều ngăn, giúp người dùng dễ phân loại nguyên liệu, sắp xếp thực phẩm gọn gàng và thuận tiện hơn trong quá trình lấy hàng, vận hành cũng như vệ sinh thiết bị.

Tủ mát

Tủ mát giữ vai trò bảo quản các loại thực phẩm cần duy trì độ tươi trong ngày như: rau củ, trái cây, đồ uống,... NEWCOOL phát triển nhiều dòng tủ mát với kích thước và công năng khác nhau đáp ứng nhu cầu của nhà hàng, khách sạn,...

Bên cạnh chức năng bảo quản, các mẫu tủ mát cánh kính còn hỗ trợ trưng bày sản phẩm trực quan, khách hàng dễ quan sát và lựa chọn hàng hóa.

Bàn lạnh

Bàn lạnh là thiết bị kết hợp giữa khoang bảo quản phía dưới và mặt bàn thao tác phía trên. Nhờ thiết kế này, nguyên liệu có thể được đặt ngay tại khu vực sơ chế, giúp nhân viên dễ lấy thực phẩm và rút ngắn thời gian di chuyển trong quá trình làm việc.

anh-man-hinh-2026-07-30-luc-065609.png

Khoang lạnh bên dưới được chia thành nhiều ngăn, hỗ trợ sắp xếp thực phẩm theo từng nhóm và giữ khu vực làm việc gọn gàng hơn.

Mặt bàn phía trên có thể sử dụng để sơ chế, chia khẩu phần hoặc đặt dụng cụ bếp. Nhờ đó, bàn lạnh vừa hỗ trợ bảo quản nguyên liệu, vừa giúp cơ sở tận dụng tốt diện tích và tổ chức quy trình chế biến thuận tiện hơn.

Tủ trưng bày kem

Tủ trưng bày kem giúp duy trì độ lạnh phù hợp, hạn chế tình trạng kem bị mềm hoặc chảy trong quá trình bảo quản. Đồng thời, thiết kế kính trong suốt còn hỗ trợ giới thiệu sản phẩm trực tiếp tại quầy, giúp khách hàng dễ quan sát và lựa chọn hương vị.

Tủ trưng bày bánh kem

Tủ trưng bày bánh kem được sử dụng để bảo quản và giới thiệu sản phẩm ngay tại khu vực bán hàng. Thiết bị giúp duy trì nhiệt độ phù hợp, hạn chế bánh bị khô, chảy kem hoặc ảnh hưởng đến hình thức trong suốt thời gian trưng bày.

Với hơn 15 năm hoạt động trong lĩnh vực thiết bị lạnh, NEWCOOL từng bước xây dựng danh mục sản phẩm đa dạng nhằm đáp ứng nhu cầu bảo quản và trưng bày thực phẩm của các mô hình F&B. Khách hàng có nhu cầu tìm hiểu tủ đông công nghiệp, tủ mát, bàn lạnh, tủ trưng bày kem hoặc tủ trưng bày bánh kem có thể liên hệ NEWCOOL để được tư vấn sản phẩm phù hợp với diện tích và quy mô sử dụng.

Chi tiết liên hệ:

  • Công ty CP Sản xuất và Xuất nhập khẩu Tân Thái Sơn
  • Website: https://dienlanhnewcool.com/
  • Email: kinhdoanh@dienmaynewsun.com

Tags:

#NEWCOOL #Tân Thái Sơn

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

ASUS Zenbook vs ASUS Expertbook: Review tính mỏng nhẹ, bền bỉ

ASUS Zenbook vs ASUS Expertbook: Review tính mỏng nhẹ, bền bỉ

Asus Zenbook vs Asus ExpertBook đều là những dòng laptop mỏng nhẹ được nhiều người dùng quan tâm nhờ thiết kế gọn gàng và độ bền ấn tượng. Tuy nhiên, mỗi dòng lại có thế mạnh riêng về thiết kế, chất liệu hoàn thiện cũng như khả năng đáp ứng các môi trường làm việc khác nhau.
Thợ sửa điện lạnh Bách Khoa - dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng điện lạnh uy tín

Thợ sửa điện lạnh Bách Khoa - dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng điện lạnh uy tín

Hệ thống điện lạnh như điều hòa, tủ lạnh, máy giặt hoạt động liên tục thường dễ phát sinh sự cố, làm gián đoạn sinh hoạt gia đình và ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh. Quá trình khắc phục những hư hỏng này đòi hỏi trình độ chuyên môn cao để đảm bảo an toàn, tiết kiệm chi phí và tăng tuổi thọ cho thiết bị.
Router Wi-Fi và modem Wi-Fi khác nhau thế nào?

Router Wi-Fi và modem Wi-Fi khác nhau thế nào?

Nhiều người khi lắp Internet tại nhà thường gọi chung thiết bị phát mạng là “cục Wi‑Fi”, nên rất dễ nhầm router Wi‑Fi và modem Wi‑Fi là một. Thực tế, hai thiết bị này có thể đi chung trong một bộ, nhưng nhiệm vụ lại không hoàn toàn giống nhau.
Mua đồng hồ thời trang 2026: Vì sao người dùng ưu tiên mẫu dễ đeo mỗi ngày?

Mua đồng hồ thời trang 2026: Vì sao người dùng ưu tiên mẫu dễ đeo mỗi ngày?

Thị trường đồng hồ thời trang năm 2026 đang cho thấy một thay đổi đáng chú ý: nhiều người mua không còn ưu tiên mẫu thật nổi để gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thay vào đó, các thiết kế dễ đeo mỗi ngày, ít kén trang phục và phù hợp nhiều hoàn cảnh lại trở thành lựa chọn được cân nhắc nhiều hơn.
Sennheiser Momentum 4 Wireless: Chất âm "Đức" va chạm với kỷ nguyên chống ồn ANC

Sennheiser Momentum 4 Wireless: Chất âm "Đức" va chạm với kỷ nguyên chống ồn ANC

Giữa thị trường tai nghe Bluetooth đang bị bão hòa bởi xu hướng đẩy dải bass quá đà nhằm phục vụ thị hiếu nghe nhạc sôi động, việc tìm kiếm một trải nghiệm âm thanh "tinh khiết", đúng ý đồ của nghệ sĩ trở nên khó khăn hơn. Trong bối cảnh đó, Sennheiser - cái tên gạo cội đến từ Đức - vẫn kiên trì với triết lý âm thanh trung thực (Hi-Fi).
MSI Prestige 13 - laptop AI siêu nhẹ, hiệu năng có như mong đợi?

MSI Prestige 13 - laptop AI siêu nhẹ, hiệu năng có như mong đợi?

MSI Prestige 13 thu hút người dùng với thiết kế siêu nhẹ khoảng 1 kg, màn hình OLED chất lượng và nền tảng AI thế hệ mới. Không chỉ hướng đến tính di động, mẫu laptop này còn được kỳ vọng đáp ứng tốt nhu cầu làm việc hằng ngày.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!