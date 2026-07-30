NEWCOOL phát triển hệ sinh thái thiết bị bảo quản thực phẩm cho ngành F&B

Nắm bắt xu hướng đó, NEWCOOL từng bước phát triển hệ sinh thái thiết bị bảo quản thực phẩm gồm tủ đông công nghiệp, tủ mát, bàn lạnh, tủ trưng bày kem và tủ trưng bày bánh kem. Các dòng sản phẩm được định hướng đáp ứng nhiều công đoạn, từ lưu trữ nguyên liệu, hỗ trợ sơ chế đến trưng bày thành phẩm trong ngành F&B.

Nhu cầu xây dựng hệ thống bảo quản đồng bộ trong ngành F&B

Trong ngành F&B, mỗi dòng thực phẩm đều có yêu cầu bảo quản khác nhau. Thực phẩm đông lạnh cần nhiệt độ thấp, rau củ và đồ uống cần giữ mát, còn kem hoặc bánh kem phải được đặt trong thiết bị chuyên dụng để duy trì chất lượng và hình thức.

Do đó, chỉ sử dụng một loại thiết bị thường khó đáp ứng đầy đủ nhu cầu của nhà hàng, khách sạn, quán cà phê hay tiệm bánh. Nhiều cơ sở hiện nay lựa chọn kết hợp tủ đông, tủ mát, bàn lạnh và các dòng tủ trưng bày để tạo thành một hệ thống bảo quản phù hợp với từng khu vực sử dụng.

Khi các thiết bị được bố trí hợp lý, nguyên liệu sẽ dễ phân loại, nhân viên lấy hàng nhanh hơn và khu bếp cũng gọn gàng hơn. Đồng thời, hệ thống bảo quản đồng bộ còn giúp cơ sở tận dụng tốt diện tích, quản lý thực phẩm thuận tiện và duy trì quá trình vận hành ổn định.

NEWCOOL - thương hiệu phát triển hệ sinh thái thiết bị bảo quản thực phẩm

Nắm bắt nhu cầu bảo quản ngày càng đa dạng của ngành F&B, NEWCOOL từng bước phát triển danh mục thiết bị phục vụ nhiều công đoạn, từ lưu trữ nguyên liệu, hỗ trợ sơ chế đến trưng bày sản phẩm tại quầy:

Tủ đông công nghiệp

Tủ đông công nghiệp là một trong những dòng sản phẩm quan trọng trong hệ sinh thái thiết bị bảo quản thực phẩm của NEWCOOL. Thiết bị phù hợp để lưu trữ thịt, cá, hải sản, thực phẩm sơ chế và nhiều loại nguyên liệu đông lạnh trong thời gian dài.

Tủ đông NEWCOOL được phát triển với nhiều mức dung tích, kiểu dáng và số lượng cánh khác nhau, phù hợp với nhà hàng, khách sạn, bếp ăn công nghiệp và các cơ sở chế biến thực phẩm. Khoang tủ rộng, được chia thành nhiều ngăn, giúp người dùng dễ phân loại nguyên liệu, sắp xếp thực phẩm gọn gàng và thuận tiện hơn trong quá trình lấy hàng, vận hành cũng như vệ sinh thiết bị.

Tủ mát

Tủ mát giữ vai trò bảo quản các loại thực phẩm cần duy trì độ tươi trong ngày như: rau củ, trái cây, đồ uống,... NEWCOOL phát triển nhiều dòng tủ mát với kích thước và công năng khác nhau đáp ứng nhu cầu của nhà hàng, khách sạn,...

Bên cạnh chức năng bảo quản, các mẫu tủ mát cánh kính còn hỗ trợ trưng bày sản phẩm trực quan, khách hàng dễ quan sát và lựa chọn hàng hóa.

Bàn lạnh

Bàn lạnh là thiết bị kết hợp giữa khoang bảo quản phía dưới và mặt bàn thao tác phía trên. Nhờ thiết kế này, nguyên liệu có thể được đặt ngay tại khu vực sơ chế, giúp nhân viên dễ lấy thực phẩm và rút ngắn thời gian di chuyển trong quá trình làm việc.

Khoang lạnh bên dưới được chia thành nhiều ngăn, hỗ trợ sắp xếp thực phẩm theo từng nhóm và giữ khu vực làm việc gọn gàng hơn.

Mặt bàn phía trên có thể sử dụng để sơ chế, chia khẩu phần hoặc đặt dụng cụ bếp. Nhờ đó, bàn lạnh vừa hỗ trợ bảo quản nguyên liệu, vừa giúp cơ sở tận dụng tốt diện tích và tổ chức quy trình chế biến thuận tiện hơn.

Tủ trưng bày kem

Tủ trưng bày kem giúp duy trì độ lạnh phù hợp, hạn chế tình trạng kem bị mềm hoặc chảy trong quá trình bảo quản. Đồng thời, thiết kế kính trong suốt còn hỗ trợ giới thiệu sản phẩm trực tiếp tại quầy, giúp khách hàng dễ quan sát và lựa chọn hương vị.

Tủ trưng bày bánh kem

Tủ trưng bày bánh kem được sử dụng để bảo quản và giới thiệu sản phẩm ngay tại khu vực bán hàng. Thiết bị giúp duy trì nhiệt độ phù hợp, hạn chế bánh bị khô, chảy kem hoặc ảnh hưởng đến hình thức trong suốt thời gian trưng bày.

Với hơn 15 năm hoạt động trong lĩnh vực thiết bị lạnh, NEWCOOL từng bước xây dựng danh mục sản phẩm đa dạng nhằm đáp ứng nhu cầu bảo quản và trưng bày thực phẩm của các mô hình F&B. Khách hàng có nhu cầu tìm hiểu tủ đông công nghiệp, tủ mát, bàn lạnh, tủ trưng bày kem hoặc tủ trưng bày bánh kem có thể liên hệ NEWCOOL để được tư vấn sản phẩm phù hợp với diện tích và quy mô sử dụng.