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Sinh viên có nên mua chuột Logitech G304 để vừa học tập vừa chơi game?

P.V
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Với nhiều sinh viên, một mẫu chuột vừa gọn để mang lên lớp, vừa đủ ổn định để giải trí sau giờ học là lựa chọn đáng cân nhắc.

Logitech G304 là cái tên thường được nhắc đến ở nhóm chuột không dây phổ thông, nhưng có phù hợp để dùng cho cả hai nhu cầu hay không còn phụ thuộc vào cách bạn sử dụng mỗi ngày.

G304 hợp với kiểu sinh viên muốn một thiết bị dùng đa nhiệm

Điểm dễ thấy của Logitech G304 là định hướng khá rõ: nhỏ gọn, không dây và thiên về sự linh hoạt. Với sinh viên phải mang laptop đi học, làm bài ở thư viện, quán cà phê rồi về phòng chơi game giải trí, đây là kiểu phụ kiện có lợi thế vì giảm bớt dây dợ và dễ mang theo trong balo.

Nếu đang tìm một mẫu chuột dùng được cho cả công việc học tập lẫn chơi game cơ bản, chuột Logitech G304 là lựa chọn đáng để cân nhắc nhờ cách tiếp cận khá cân bằng giữa tính gọn nhẹ và cảm giác điều khiển quen tay.

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Logitech G304 có thiết kế gọn, phù hợp với nhu cầu mang theo khi đi học và dùng hằng ngày.

Dùng cho học tập: Gọn, dễ làm quen, bàn học bớt vướng

Ở nhu cầu học tập, sinh viên thường cần chuột để soạn thảo, làm slide, học online, thao tác bảng tính hoặc chỉnh sửa tài liệu trong nhiều giờ. G304 phù hợp ở chỗ thiết kế đơn giản, form chuột quen tay và không cần dành quá nhiều thời gian làm quen.

Ưu điểm lớn của chuột không dây là bàn học gọn hơn, nhất là khi dùng cùng laptop tại không gian nhỏ. So với nhiều mẫu có dây, trải nghiệm di chuyển giữa lớp học và nơi ở cũng tiện hơn. Đây là lý do nhiều người khi tìm chuột không dây Logitech thường ưu tiên các mẫu vừa có tính cơ động, vừa đủ ổn định để dùng liên tục trong ngày.

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Phần khoang chứa pin và đầu thu giúp người dùng tiện mang theo khi di chuyển giữa lớp học và nơi ở.

Dùng để chơi game: Đủ cho nhu cầu giải trí sau giờ học

Với sinh viên, không phải ai cũng cần một mẫu chuột chuyên eSports giá cao. Nhu cầu phổ biến hơn là chơi các game bắn súng, MOBA hoặc game hành động ở mức giải trí sau giờ học. Ở nhóm người dùng này, chuột Logitech G304 vẫn là cái tên được chú ý vì là chuột gaming không dây, có đầu thu USB riêng và cách bố trí nút bấm quen thuộc.

Điểm quan trọng là G304 không phải kiểu chuột chỉ hợp để làm việc văn phòng. Thiết kế nút phụ bên hông, thân chuột gọn và định hướng gaming giúp mẫu này có thể đáp ứng tốt hơn các tác vụ cần phản hồi nhanh so với chuột học tập thông thường.

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Mặt dưới của G304 cho thấy đây là mẫu chuột gaming không dây gọn nhẹ, phù hợp cho nhu cầu giải trí cơ bản sau giờ học.

Nhưng sinh viên vẫn nên cân nhắc trước khi mua

G304 phù hợp khi bạn muốn gom hai nhu cầu vào một thiết bị. Tuy nhiên, nếu ưu tiên số một là làm việc văn phòng cực lâu với cảm giác cầm thật ôm tay, hoặc chơi game cường độ cao trong thời gian dài, bạn nên thử thực tế để xem form chuột có hợp tay mình không.

Bên cạnh đó, đây là mẫu chuột dùng pin AA. Với nhiều người, cách dùng này tiện vì dễ thay thế, nhưng cũng có thể là điểm cần lưu ý nếu bạn thích kiểu sạc lại qua cáp để khỏi phải chuẩn bị pin dự phòng.

Vậy sinh viên có nên chọn G304?

Câu trả lời là có, nếu bạn cần một mẫu chuột không dây gọn gàng, dùng linh hoạt cho học tập hằng ngày và vẫn đủ khả năng phục vụ nhu cầu chơi game giải trí. G304 đặc biệt hợp với sinh viên dùng laptop, thường xuyên di chuyển và muốn bàn học ngăn nắp hơn so với khi dùng chuột có dây.

Ngược lại, nếu bạn chỉ học tập cơ bản và muốn tối ưu chi phí nhất có thể, hoặc cần một mẫu chuột chuyên biệt hơn cho thi đấu game, bạn có thể cân nhắc thêm các lựa chọn khác theo đúng nhu cầu ưu tiên.

Tại Thế Giới Di Động, Chuột Bluetooth Gaming Logitech G304 đang được phân phối với chính sách bảo hành chính hãng 12 tháng, trong hộp có sẵn chuột, sách hướng dẫn và USB receiver. Đây là điểm đáng chú ý với sinh viên muốn chọn sản phẩm chính hãng, dễ mua và yên tâm hơn trong quá trình sử dụng lâu dài.

Nhìn chung, Logitech G304 là lựa chọn hợp lý cho nhóm sinh viên muốn một thiết bị đủ linh hoạt để học tập ban ngày và giải trí buổi tối, thay vì phải mua riêng hai mẫu chuột cho hai mục đích khác nhau.

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