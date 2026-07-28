Chủ động nguồn đá giúp các mô hình F&B tối ưu chi phí vận hành như thế nào?

Việc phụ thuộc vào đá mua ngoài dễ phát sinh hao hụt, thiếu đá giờ cao điểm và khó kiểm soát chất lượng. Vì vậy, tự sản xuất đá tại chỗ đang trở thành giải pháp giúp các mô hình F&B vận hành chủ động và tiết kiệm hơn.

Tự sản xuất đá tại chỗ đang trở thành giải pháp giúp các mô hình F&B vận hành chủ động và tiết kiệm hơn.

Chi phí mua đá mỗi ngày không hề nhỏ như nhiều người nghĩ

Nhiều chủ quán xem tiền mua đá là khoản “tiền vặt” phát sinh hằng ngày nên dễ bỏ qua khi tính điểm hòa vốn. Tuy nhiên, khi cộng dồn theo tháng hoặc năm, đây lại là khoản chi đáng kể, âm thầm bào mòn lợi nhuận.

Mua đá túi bên ngoài đồng nghĩa cửa hàng phải trả thêm cho bao bì, đóng gói và vận chuyển. Đá còn có thể tan hao trên đường giao, khiến chủ quán trả đủ tiền nhưng lượng thực tế đưa vào pha chế lại ít hơn. Vào mùa nóng, giá đá và phí giao hàng cũng dễ tăng, khiến chi phí càng khó kiểm soát.

Thiếu đá giờ cao điểm có thể làm gián đoạn bán hàng

Giờ cao điểm là lúc quán tạo ra doanh thu tốt nhất nhưng cũng dễ thiếu đá nhất. Khi lượng khách tăng mà nhà cung cấp giao chậm hoặc không kịp đáp ứng, quầy pha chế có thể phải ngừng bán những món chủ lực.

Tình trạng này không chỉ làm giảm doanh thu mà còn ảnh hưởng đến trải nghiệm khách hàng. Khách phải chờ lâu, đổi món hoặc chuyển sang quán khác. Chủ động nguồn đá tại chỗ giúp cửa hàng duy trì nhịp phục vụ ổn định trong những khung giờ quan trọng.

Thiếu đá giờ cao điểm có thể làm gián đoạn bán hàng.

Mua được đá chưa phải là đã giải quyết xong bài toán

Ngay cả khi đá được giao đúng giờ, chủ quán vẫn phải giải quyết bài toán bảo quản. Tích trữ nhiều túi đá chiếm diện tích quầy pha chế và khu vực kho.

Nếu dùng thùng xốp hoặc thùng nhựa, đá vẫn tan chảy theo thời gian. Nếu tận dụng tủ đông bảo quản nguyên liệu, quán vừa tốn thêm điện, vừa có nguy cơ khiến đá bị ám mùi từ thực phẩm, topping hoặc đồ đông lạnh. Như vậy, mua đủ đá mới chỉ giải quyết nhu cầu trước mắt, còn bảo quản không đúng cách vẫn gây hao hụt và ảnh hưởng chất lượng đồ uống.

So sánh mua đá ngoài và tự sản xuất tại cơ sở

Để thấy rõ sự khác biệt, có thể đặt hai phương án lên bàn cân theo ba yếu tố chính:

Về chi phí: Mua đá túi khiến cửa hàng phải trả thêm cho bao bì, đóng gói, vận chuyển và lợi nhuận của nhà cung cấp. Trong khi đó, chi phí tự sản xuất chủ yếu gồm điện, nước, vệ sinh và bảo trì máy. Với sản lượng tham khảo 455 kg đá, mua ngoài có thể tốn từ 546.000–728.000 đồng, trong khi tự sản xuất chỉ khoảng 124.300 đồng. Mức tiết kiệm thực tế sẽ thay đổi tùy model, giá điện nước và giá đá tại từng khu vực.

Sử dụng máy làm đá viên giúp tiết kiệm đến 80% chi phí.

Về hao hụt: Đá mua ngoài có thể tan chảy trong quá trình vận chuyển, bốc dỡ và chờ bảo quản. Tự sản xuất tại quán giúp làm đá theo nhu cầu, rút ngắn thời gian lưu chuyển và hạn chế thất thoát trước khi sử dụng.

Về sự chủ động và bảo quản: Mua đá ngoài khiến quán phụ thuộc vào lịch giao hàng và phải bố trí thêm không gian lưu trữ. Trong khi đó, máy làm đá có thùng trữ bảo ôn, hỗ trợ giữ đá từ 6–8 giờ và giúp quán

Máy làm đá NEWCOOL – giải pháp chủ động nguồn đá cho mô hình F&B

Thấu hiểu áp lực về chi phí vận hành của các mô hình F&B, NEWCOOL – đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết bị điện lạnh – mang đến dòng máy làm đá NEWCOOL, giúp quán cà phê, trà sữa và nhà hàng chủ động sản xuất đá tại chỗ, giảm phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài.

Nhiều model được trang bị máy nén chất lượng cao, dàn lạnh bằng đồng và môi chất lạnh thế hệ mới. Chu trình tạo đá nhanh từ 15–25 phút mỗi mẻ giúp cửa hàng liên tục bổ sung đá phục vụ khách, đồng thời tối ưu điện năng khi vận hành.

Chu trình tạo đá của máy làm đá NEWCOOL cực nhanh chỉ từ 15-20 phút/mẻ.

Quy trình cấp nước, làm đá và xả đá được tự động hóa, giúp chi phí sản xuất mỗi kg đá thấp hơn đáng kể so với mua ngoài. Tùy công suất máy và điều kiện sử dụng, cửa hàng có thể tiết kiệm khoảng 60–80% chi phí, qua đó rút ngắn thời gian thu hồi vốn.

Đá sau khi tạo thành được đưa trực tiếp vào thùng trữ có lớp foam cách nhiệt, hỗ trợ giữ đá từ 6–8 giờ và hạn chế tan chảy. Chủ quán không cần bố trí nhiều thùng chứa hoặc tận dụng tủ đông, nhờ đó tiết kiệm diện tích và giữ khu vực pha chế gọn gàng hơn.

Thùng trữ đá dung tích lớn, thiết kế bảo ôn cách nhiệt giúp bảo quản đá lâu tan.

Máy có thể tự cấp nước, tạo đá, xả đá và dừng khi thùng đầy. Một số model còn tích hợp chế độ làm sạch và cảnh báo sự cố, giúp nhân viên giảm thao tác thủ công, tập trung hơn vào pha chế và phục vụ khách hàng.

Với dải công suất đa dạng, từ máy nhỏ dành cho quán cà phê, trà sữa đến dòng công nghiệp phục vụ nhà hàng và trung tâm tiệc cưới, Điện Lạnh NEWCOOL giúp chủ kinh doanh dễ lựa chọn thiết bị phù hợp, tránh đầu tư dư công suất hoặc thiếu đá khi nhu cầu tăng cao.

Chủ động nguồn đá không chỉ giúp cơ sở F&B giảm khoản chi mua đá mỗi ngày mà còn hạn chế hao hụt, giải quyết bài toán bảo quản và duy trì hoạt động ổn định trong giờ cao điểm. Đây là giải pháp đầu tư lâu dài dành cho những mô hình muốn kiểm soát chi phí và nâng cao hiệu quả vận hành.