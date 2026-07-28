Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Bạn cần biết

Điện tử - Điện lạnh

Chủ động nguồn đá giúp các mô hình F&B tối ưu chi phí vận hành như thế nào?

P.V
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Trong kinh doanh quán cà phê, trà sữa và nhà hàng, đá viên không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng đồ uống mà còn liên quan trực tiếp đến chi phí vận hành.

Việc phụ thuộc vào đá mua ngoài dễ phát sinh hao hụt, thiếu đá giờ cao điểm và khó kiểm soát chất lượng. Vì vậy, tự sản xuất đá tại chỗ đang trở thành giải pháp giúp các mô hình F&B vận hành chủ động và tiết kiệm hơn.

x1-5638.jpg
Tự sản xuất đá tại chỗ đang trở thành giải pháp giúp các mô hình F&B vận hành chủ động và tiết kiệm hơn.

Chi phí mua đá mỗi ngày không hề nhỏ như nhiều người nghĩ

Nhiều chủ quán xem tiền mua đá là khoản “tiền vặt” phát sinh hằng ngày nên dễ bỏ qua khi tính điểm hòa vốn. Tuy nhiên, khi cộng dồn theo tháng hoặc năm, đây lại là khoản chi đáng kể, âm thầm bào mòn lợi nhuận.

Mua đá túi bên ngoài đồng nghĩa cửa hàng phải trả thêm cho bao bì, đóng gói và vận chuyển. Đá còn có thể tan hao trên đường giao, khiến chủ quán trả đủ tiền nhưng lượng thực tế đưa vào pha chế lại ít hơn. Vào mùa nóng, giá đá và phí giao hàng cũng dễ tăng, khiến chi phí càng khó kiểm soát.

Thiếu đá giờ cao điểm có thể làm gián đoạn bán hàng

Giờ cao điểm là lúc quán tạo ra doanh thu tốt nhất nhưng cũng dễ thiếu đá nhất. Khi lượng khách tăng mà nhà cung cấp giao chậm hoặc không kịp đáp ứng, quầy pha chế có thể phải ngừng bán những món chủ lực.

Tình trạng này không chỉ làm giảm doanh thu mà còn ảnh hưởng đến trải nghiệm khách hàng. Khách phải chờ lâu, đổi món hoặc chuyển sang quán khác. Chủ động nguồn đá tại chỗ giúp cửa hàng duy trì nhịp phục vụ ổn định trong những khung giờ quan trọng.

x2-780.jpg
Thiếu đá giờ cao điểm có thể làm gián đoạn bán hàng.

Mua được đá chưa phải là đã giải quyết xong bài toán

Ngay cả khi đá được giao đúng giờ, chủ quán vẫn phải giải quyết bài toán bảo quản. Tích trữ nhiều túi đá chiếm diện tích quầy pha chế và khu vực kho.

Nếu dùng thùng xốp hoặc thùng nhựa, đá vẫn tan chảy theo thời gian. Nếu tận dụng tủ đông bảo quản nguyên liệu, quán vừa tốn thêm điện, vừa có nguy cơ khiến đá bị ám mùi từ thực phẩm, topping hoặc đồ đông lạnh. Như vậy, mua đủ đá mới chỉ giải quyết nhu cầu trước mắt, còn bảo quản không đúng cách vẫn gây hao hụt và ảnh hưởng chất lượng đồ uống.

So sánh mua đá ngoài và tự sản xuất tại cơ sở

Để thấy rõ sự khác biệt, có thể đặt hai phương án lên bàn cân theo ba yếu tố chính:

Về chi phí: Mua đá túi khiến cửa hàng phải trả thêm cho bao bì, đóng gói, vận chuyển và lợi nhuận của nhà cung cấp. Trong khi đó, chi phí tự sản xuất chủ yếu gồm điện, nước, vệ sinh và bảo trì máy. Với sản lượng tham khảo 455 kg đá, mua ngoài có thể tốn từ 546.000–728.000 đồng, trong khi tự sản xuất chỉ khoảng 124.300 đồng. Mức tiết kiệm thực tế sẽ thay đổi tùy model, giá điện nước và giá đá tại từng khu vực.

x3-9848.jpg
Sử dụng máy làm đá viên giúp tiết kiệm đến 80% chi phí.

Về hao hụt: Đá mua ngoài có thể tan chảy trong quá trình vận chuyển, bốc dỡ và chờ bảo quản. Tự sản xuất tại quán giúp làm đá theo nhu cầu, rút ngắn thời gian lưu chuyển và hạn chế thất thoát trước khi sử dụng.

Về sự chủ động và bảo quản: Mua đá ngoài khiến quán phụ thuộc vào lịch giao hàng và phải bố trí thêm không gian lưu trữ. Trong khi đó, máy làm đá có thùng trữ bảo ôn, hỗ trợ giữ đá từ 6–8 giờ và giúp quán

Máy làm đá NEWCOOL – giải pháp chủ động nguồn đá cho mô hình F&B

Thấu hiểu áp lực về chi phí vận hành của các mô hình F&B, NEWCOOL – đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết bị điện lạnh – mang đến dòng máy làm đá NEWCOOL, giúp quán cà phê, trà sữa và nhà hàng chủ động sản xuất đá tại chỗ, giảm phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài.

Nhiều model được trang bị máy nén chất lượng cao, dàn lạnh bằng đồng và môi chất lạnh thế hệ mới. Chu trình tạo đá nhanh từ 15–25 phút mỗi mẻ giúp cửa hàng liên tục bổ sung đá phục vụ khách, đồng thời tối ưu điện năng khi vận hành.

x4-5873.jpg
Chu trình tạo đá của máy làm đá NEWCOOL cực nhanh chỉ từ 15-20 phút/mẻ.

Quy trình cấp nước, làm đá và xả đá được tự động hóa, giúp chi phí sản xuất mỗi kg đá thấp hơn đáng kể so với mua ngoài. Tùy công suất máy và điều kiện sử dụng, cửa hàng có thể tiết kiệm khoảng 60–80% chi phí, qua đó rút ngắn thời gian thu hồi vốn.

Đá sau khi tạo thành được đưa trực tiếp vào thùng trữ có lớp foam cách nhiệt, hỗ trợ giữ đá từ 6–8 giờ và hạn chế tan chảy. Chủ quán không cần bố trí nhiều thùng chứa hoặc tận dụng tủ đông, nhờ đó tiết kiệm diện tích và giữ khu vực pha chế gọn gàng hơn.

x5-8469.jpg
Thùng trữ đá dung tích lớn, thiết kế bảo ôn cách nhiệt giúp bảo quản đá lâu tan.

Máy có thể tự cấp nước, tạo đá, xả đá và dừng khi thùng đầy. Một số model còn tích hợp chế độ làm sạch và cảnh báo sự cố, giúp nhân viên giảm thao tác thủ công, tập trung hơn vào pha chế và phục vụ khách hàng.

Với dải công suất đa dạng, từ máy nhỏ dành cho quán cà phê, trà sữa đến dòng công nghiệp phục vụ nhà hàng và trung tâm tiệc cưới, Điện Lạnh NEWCOOL giúp chủ kinh doanh dễ lựa chọn thiết bị phù hợp, tránh đầu tư dư công suất hoặc thiếu đá khi nhu cầu tăng cao.

Chủ động nguồn đá không chỉ giúp cơ sở F&B giảm khoản chi mua đá mỗi ngày mà còn hạn chế hao hụt, giải quyết bài toán bảo quản và duy trì hoạt động ổn định trong giờ cao điểm. Đây là giải pháp đầu tư lâu dài dành cho những mô hình muốn kiểm soát chi phí và nâng cao hiệu quả vận hành.

Chi tiết liên hệ:

  • Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu Tân Thái Sơn
  • Website: https://dienlanhnewcool.com/
  • Email: kinhdoanh@dienmaynewsun.com

Tags:

#Điện Lạnh NEWCOOL #Máy làm đá NEWCOOL

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Sennheiser Momentum 4 Wireless: Chất âm "Đức" va chạm với kỷ nguyên chống ồn ANC

Sennheiser Momentum 4 Wireless: Chất âm "Đức" va chạm với kỷ nguyên chống ồn ANC

Giữa thị trường tai nghe Bluetooth đang bị bão hòa bởi xu hướng đẩy dải bass quá đà nhằm phục vụ thị hiếu nghe nhạc sôi động, việc tìm kiếm một trải nghiệm âm thanh "tinh khiết", đúng ý đồ của nghệ sĩ trở nên khó khăn hơn. Trong bối cảnh đó, Sennheiser - cái tên gạo cội đến từ Đức - vẫn kiên trì với triết lý âm thanh trung thực (Hi-Fi).
MSI Prestige 13 - laptop AI siêu nhẹ, hiệu năng có như mong đợi?

MSI Prestige 13 - laptop AI siêu nhẹ, hiệu năng có như mong đợi?

MSI Prestige 13 thu hút người dùng với thiết kế siêu nhẹ khoảng 1 kg, màn hình OLED chất lượng và nền tảng AI thế hệ mới. Không chỉ hướng đến tính di động, mẫu laptop này còn được kỳ vọng đáp ứng tốt nhu cầu làm việc hằng ngày.
Bảo Châu Elec đáp ứng nhu cầu loa karaoke chính hãng ở nhiều tầm giá

Bảo Châu Elec đáp ứng nhu cầu loa karaoke chính hãng ở nhiều tầm giá

Thị trường loa karaoke ngày càng đa dạng, kéo theo nhu cầu tìm kiếm địa chỉ cung cấp thiết bị chính hãng, chất lượng và phù hợp với ngân sách. Với hệ thống showroom trên toàn quốc cùng danh mục sản phẩm phong phú từ nhiều thương hiệu âm thanh nổi tiếng, Bảo Châu Elec đang trở thành điểm đến được nhiều khách hàng lựa chọn khi tìm mua loa karaoke chính hãng.
GuugoSEO - đơn vị cung cấp dịch vụ SEO website uy tín

GuugoSEO - đơn vị cung cấp dịch vụ SEO website uy tín

Bạn đã từng đầu tư cho website, xây dựng nội dung đều đặn nhưng vẫn mãi ở ngoài top Google, thiếu đơn hàng, thương hiệu “mờ nhạt” trong mắt khách hàng? Đừng lo lắng, nhiều chủ doanh nghiệp đã từng ở vị trí đó trước khi gặp GuugoSEO.
CellphoneS tung loạt ưu đãi cực khủng cho dòng robot hút bụi Xiaomi

CellphoneS tung loạt ưu đãi cực khủng cho dòng robot hút bụi Xiaomi

Robot hút bụi Xiaomi hiện là trợ thủ dọn dẹp không thể thiếu trong các gia đình hiện đại nhờ khả năng làm sạch tối ưu cùng công nghệ thông minh vượt trội. Hệ thống CellphoneS vừa kích hoạt chương trình ưu đãi lớn cho thiết bị này. Đây là cơ hội vàng giúp bạn nâng cấp không gian sống với chi phí tiết kiệm.
Giới trẻ sử dụng AI sản xuất video affiliate không cần lộ mặt

Giới trẻ sử dụng AI sản xuất video affiliate không cần lộ mặt

Trong bối cảnh content commerce phát triển mạnh, video ngắn đang trở thành "vũ khí" của các nhà sáng tạo nội dung trên TikTok shop affiliate. Tuy nhiên, không phải ai cũng có đủ thời gian, chi phí và kỹ năng để xây dựng một quy trình sản xuất video thủ công chuyên nghiệp.
Bỏ qua iPhone 12 cũ đi, iPhone 14 cũ mới là chân ái

Bỏ qua iPhone 12 cũ đi, iPhone 14 cũ mới là chân ái

Nếu đang phân vân giữa iPhone 12 cũ và iPhone 14 cũ, iPhone 14 cũ là lựa chọn đáng cân nhắc hơn. Mức giá chỉ nhỉnh hơn vài triệu đồng nhưng đổi lại là hiệu năng, camera và thời gian hỗ trợ phần mềm vượt trội. Cùng tìm hiểu những lý do iPhone 14 soán ngôi iPhone 12 trên thị trường máy cũ.
Ưu điểm của máy ép cos thủy lực dùng điện

Ưu điểm của máy ép cos thủy lực dùng điện

Máy ép cos thủy lực dùng điện là thiết bị chuyên dụng được sử dụng rộng rãi trong ngành điện lực, cơ điện, viễn thông và công nghiệp nhằm tạo ra các mối nối điện chắc chắn, an toàn và đạt tiêu chuẩn kỹ thuật.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!