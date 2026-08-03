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Chip Exynos 2600 tiến trình 3nm trên Z Flip 8: Đủ sức đấu Snapdragon 8 Elite Gen 5?

P.V
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Chip Exynos 2600 2nm của Samsung Galaxy Z Flip 8 đang được nhiều người dùng đặt lên bàn cân với Snapdragon 8 Elite Gen 5. Snapdragon 8 Elite Gen 5 là chipset trên Samsung Galaxy Z Fold 8, vượt lên ở điểm số đồ họa.

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Đâu sẽ là chip mạnh hơn giữa 2 mẫu chip này? Cùng tìm hiểu câu trả lời ngay trong bài viết này!

Chip Exynos 2600 trên Samsung Galaxy Z Flip 8 mạnh thế nào so với Snapdragon 8 Elite Gen 5?

Samsung Z Flip 8 là mẫu gập vỏ sò hướng tới nhóm người dùng đề cao tính di động và thiết kế thời trang. Với chip Exynos 2600, máy đem tới trải nghiệm chơi game mượt mà, cùng sự ổn định ở đa nhiệm và các tính năng Galaxy AI.

Kiến trúc CPU và đồ họa của Exynos 2600 trên Galaxy Z Flip 8

Hiệu năng xử lý là yếu tố được quan tâm nhiều khi Samsung tiếp tục chọn con chip do chính hãng thiết kế cho dòng gập vỏ sò. Exynos 2600 trên Galaxy Z Flip 8 chuyển từ transistor FinFET sang tiến trình 2nm GAA, với cấu trúc CPU 10 nhân chia theo ba mức xung nhịp.

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Sức mạnh đồ họa giúp chơi game mượt mà, ổn định.

Trong bài đo AnTuTu, hạng mục CPU của Galaxy Z Flip 8 ghi nhận 736.592 điểm, còn phần đồ họa do GPU Xclipse 960 đảm nhiệm đạt 877.066 điểm. Mức điểm này đủ để bạn mở nhiều ứng dụng cùng lúc và chơi PUBG Mobile hay Genshin Impact ở thiết lập đồ họa cao trên tấm nền 120Hz.

Khả năng kiểm soát nhiệt và điện năng trong thân máy gập vỏ sò

Khả năng giữ nhiệt ổn định là yếu tố quyết định hiệu năng thực tế của một mẫu máy gập có không gian bên trong hạn chế như Samsung Galaxy Z Flip 8. Vì vậy, Samsung đã nâng cấp hệ thống tản nhiệt trên Galaxy Z Flip 8 so với thế hệ trước, nhằm đáp ứng yêu cầu của vi xử lý hiệu năng cao.

Số liệu đo trên nền tảng Exynos 2600 cho thấy khi chơi PUBG Mobile ở đồ họa Siêu mượt, chip giữ mức trung bình 117,5 FPS và nhiệt độ 43,9 độ C. Với thân máy gập vỏ sò như Galaxy Z Flip 8, khung hình ổn định và nhiệt độ được kiểm soát trong ngưỡng chấp nhận được có giá trị hơn điểm benchmark.

Exynos 2600 và Snapdragon 8 Elite Gen 5 chênh nhau ở đâu?

Exynos 2600 trên Galaxy Z Flip 8 và Snapdragon 8 Elite Gen 5 trên Galaxy Z Fold 8 chênh nhau nhiều ở khả năng xử lý đơn nhân cùng sức mạnh đồ họa, còn khoảng cách đa nhân lại khá hẹp. Trong bài Geekbench 6, Exynos 2600 đạt 2.748 điểm đơn nhân trong khi Snapdragon 8 Elite Gen 5 đạt 3.558 điểm.

Chênh lệch đơn nhân của 2 mẫu chip này thường thể hiện ở tốc độ mở ứng dụng nặng. Ở bài đa nhân, khoảng cách thu hẹp lại khi Exynos 2600 của Samsung Galaxy Z Flip 8 đạt 10.054 điểm so với 10.978 điểm của Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Tiêu chí
Galaxy Z Flip 8
Galaxy Z Fold 8
Vi xử lý
Exynos 2600 (2nm GAA)
Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy
Điểm AnTuTu tổng
2.366.917
2.769.621
Điểm CPU
736.592
747.960
Điểm GPU
877.066
1.132.961
Điểm Memory
303.191
325.956
Điểm UX
450.068
562.744
RAM
12GB
12GB
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Nhiệt độ ổn định, duy trì hiệu năng khi chơi game.

Đặt cạnh nhau trong cùng thế hệ gập năm nay, Samsung Galaxy Z Fold 8 đạt 2.769.621 điểm AnTuTu, cao hơn mức 2.366.917 điểm của Galaxy Z Flip 8. Phần chênh giữa hai máy chủ yếu đến từ đồ họa, khi GPU của Samsung Galaxy Z Fold 8 đạt 1.132.961 điểm so với 877.066 điểm của Galaxy Z Flip 8.

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Thiết kế gọn nhẹ, tiện mang theo khi nâng cấp máy

Samsung Galaxy Z Flip 8 cho thấy Exynos 2600 đã đủ sức đảm nhiệm vai trò chip cao cấp trên thân máy gập vỏ sò. Chipset này bám sát Snapdragon 8 Elite Gen 5 ở tác vụ đa nhân, dù còn khoảng cách ở mảng đồ họa nặng. Đây là lựa chọn hợp lý cho người ưu tiên thiết kế gọn nhẹ, trải nghiệm mượt mà trong sử dụng hằng ngày.

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