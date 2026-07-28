ASUS Zenbook vs ASUS Expertbook: Review tính mỏng nhẹ, bền bỉ

Hãy cùng so sánh Asus Zenbook và Asus ExpertBook để tìm ra lựa chọn phù hợp nhất với nhu cầu của bạn.

Asus Zenbook vs Asus Expertbook về tính mỏng nhẹ và độ bền

Asus Zenbook và ExpertBook đều nổi bật với thiết kế gọn nhẹ đáp ứng nhu cầu làm việc và di chuyển linh hoạt. Mỗi dòng máy được tối ưu theo định hướng khác nhau về trọng lượng, chất liệu hoàn thiện và độ bền với những ưu điểm riêng biệt:

Thiết kế, kích thước và trọng lượng

Asus Zenbook vs Asus Expertbook được thiết kế theo tiêu chí mỏng nhẹ để đáp ứng nhu cầu làm việc và di chuyển linh hoạt. Asus Zenbook gây ấn tượng với ngoại hình cao cấp, đường nét hiện đại và màn hình viền mỏng. Thiết kế của ExpertBook đề cao sự tối giản phù hợp với những người làm việc trong doanh nghiệp.

Zenbook ấn tượng với màn hình viền mỏng.

Về kích thước và trọng lượng, Asus Zenbook thường có độ mỏng 11–15 mm và trọng lượng từ 1–1,3 kg. Asus ExpertBook cũng sở hữu nhiều phiên bản chỉ từ khoảng 1kg nhưng được tối ưu kết cấu chắc chắn hơn, mang đến sự cân bằng giữa tính cơ động và độ bền khi sử dụng hằng ngày.

Chất liệu hoàn thiện và tính di động

Asus Zenbook vs Asus Expertbook có sự khác biệt rõ rệt về chất liệu hoàn thiện và định hướng thiết kế. Asus Zenbook chú trọng vẻ ngoài cao cấp với khung máy tinh tế. Trong khi đó, Asus ExpertBook được tối ưu hóa để đảm bảo độ cứng cáp và khả năng đồng hành bền bỉ cùng người dùng trong nhiều điều kiện sử dụng.

Về tính di động, cả hai dòng laptop đều có thiết kế gọn nhẹ, thuận tiện mang theo khi học tập, làm việc hoặc công tác. Nếu Zenbook nổi bật với sự thanh lịch và tính thẩm mỹ, ExpertBook lại ghi điểm nhờ độ bền cao phù hợp với người dùng thường xuyên di chuyển.

Tiêu chuẩn độ bền và khả năng chống va đập

Độ bền là một trong những tiêu chí quan trọng khi so sánh Asus Zenbook và Asus ExpertBook. Cả hai dòng đều có nhiều phiên bản đạt tiêu chuẩn độ bền quân đội MIL-STD-810H, giúp thiết bị chịu được các điều kiện sử dụng khắc nghiệt như va đập, rung lắc hay thay đổi nhiệt độ. Nhờ đó, người dùng có thể yên tâm sử dụng laptop trong học tập, làm việc và di chuyển hằng ngày.

Độ bền đạt tiêu chuẩn quân đội.

Đặc biệt, Asus Zenbook được tối ưu để cân bằng giữa thiết kế mỏng nhẹ và độ cứng cáp. Trong khi đó, ASUS ExpertBook sở hữu kết cấu khung máy chắc chắn hơn nhằm đáp ứng môi trường làm việc có cường độ cao.

Nên chọn Asus Zenbook hay Expertbook?

Khi so sánh Asus Zenbook vs Asus ExpertBook, Zenbook là lựa chọn phù hợp với những người ưu tiên thiết kế mỏng nhẹ, tính di động và trải nghiệm cao cấp. Các mẫu như Zenbook UX3405CA-ST628W hay UX3405CA-PZ187WS sở hữu thiết kế hiện đại, hoàn thiện tinh tế cùng màn hình OLED sắc nét, mang đến trải nghiệm hiển thị ấn tượng.

So sánh Asus Zenbook vs Asus ExpertBook.

Nếu bạn cần một chiếc laptop bền bỉ để phục vụ công việc, Asus ExpertBook là lựa chọn đáng cân nhắc. Hai mẫu ExpertBook P1 P1403CVA-C5H16-63WS và P5 P5405CSA-NZ0017W nổi bật với thiết kế chắc chắn, bảo mật tốt và hiệu năng ổn định. Đây là mẫu máy phù hợp với doanh nhân và nhân viên văn phòng.

Mua Asus Zenbook vs Asus ExpertBook ở đâu uy tín?

Nếu đang tìm địa chỉ mua Asus Zenbook vs Asus ExpertBook chính hãng, CellphoneS là một trong những hệ thống bán lẻ đáng cân nhắc. Tại đây, người mua dễ dàng lựa chọn nhiều phiên bản Zenbook và ExpertBook với mức giá cạnh tranh cùng chính sách bảo hành chính hãng.

Bên cạnh đó, hệ thống còn mang đến nhiều ưu đãi như trả góp linh hoạt, khuyến mãi theo từng thời điểm và chính sách giao hàng nhanh. Việc trực tiếp trải nghiệm sản phẩm tại cửa hàng sẽ giúp khách hàng dễ dàng đưa ra lựa chọn phù hợp nhất.

Qua những so sánh trên, Asus Zenbook vs Asus ExpertBook đều là những lựa chọn đáng cân nhắc với ưu điểm riêng về tính mỏng nhẹ và độ bền. Nếu đang tìm kiếm một mẫu laptop Asus phù hợp, bạn có thể tham khảo thêm các phiên bản đang được phân phối tại CellphoneS để dễ dàng lựa chọn theo nhu cầu và ngân sách.