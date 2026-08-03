Đổi iPhone 14 lấy iPhone 16 Plus trợ giá tại CellphoneS

iPhone 16 Plus tỏ ra vượt trội về mặt hiệu năng.

Nhằm giúp bạn đưa ra quyết định chọn máy chính xác, nội dung sau sẽ đi vào đánh giá chi tiết.

iPhone 14 và iPhone 16 Plus khác nhau thế nào?

Nhằm chọn ra thiết bị đáp ứng sở thích cũng như thói quen sử dụng, hãy cùng điểm qua những đặc điểm nổi bật trên cả dòng 14 và 16 Plus ngay sau đây:

So sánh về chất lượng màn hình

iPhone 14 được trang bị màn hình 6.1 inch Super Retina XDR OLED với độ phân giải 1170 x 2532 pixel, hỗ trợ HDR10 cùng độ sáng lên đến 1200 nits. Tuy nhiên, điểm đáng tiếc là màn hình này chỉ sở hữu tần số quét 60Hz.

Màn hình của cả hai thiết bị đều mang lại hình ảnh sắc nét.

Trong khi đó, iPhone 16 Plus mang đến không gian hiển thị rộng rãi hơn với màn hình OLED 6.7 inch, độ phân giải 2796 x 1290 pixel. Điểm nhấn của máy chính là độ sáng tối đa được đẩy lên 2000 nits, mang lại chất lượng hiển thị rõ nét cả khi sử dụng dưới trời nắng gắt. Tuy nhiên, tần số quét của máy vẫn ở mức 60Hz.

So sánh về hiệu năng xử lý

Sử dụng vi xử lý Apple A15 Bionic 5nm, iPhone 14 vẫn duy trì hiệu năng khá ổn định với điểm số AnTuTu đạt 830.779. Với mức điểm này, thiết bị có thể xử lý mượt các tựa game phổ biến như Liên Quân hay PUBG ở mức cấu hình cao. Tuy nhiên, máy sẽ có hiện tượng nóng lên sau một khoảng thời gian chơi game.

iPhone 16 Plus tỏ ra vượt trội về mặt hiệu năng.

iPhone 16 Plus được trang bị con chip thế hệ mới Apple A18 mạnh mẽ, ghi nhận mức điểm AnTuTu đến 1.473.492. Sức mạnh này giúp máy xử lý mượt mà mọi tác vụ cơ bản hằng ngày. Với tựa game nặng như Genshin Impact, máy vẫn mang lại trải nghiệm trơn tru ở mức đồ họa cao.

So sánh về hệ thống camera

iPhone 14 sở hữu cụm camera kép có độ phân giải 12MP. Khi chụp trong điều kiện đủ sáng, thiết bị mang lại chất lượng ảnh với màu sắc chân thực, chi tiết tốt và tương phản cao. Trong môi trường thiếu sáng, ảnh chụp từ máy vẫn giữ được chi tiết sắc nét và khả năng cân bằng sáng ấn tượng.

Camera cả hai máy mang lại trải nghiệm nhiếp ảnh ấn tượng.

Mẫu iPhone 16 Plus gây ấn tượng mạnh với camera chính 48MP đi kèm ống kính siêu rộng 12MP. Điểm nâng cấp đáng giá nằm ở việc camera góc siêu rộng đã tích hợp thêm khả năng chụp cận cảnh macro cao. Chất lượng hình ảnh thu được dư sức đáp ứng mọi nhu cầu từ quay phim cho đến chụp ảnh.

So sánh về thời lượng sử dụng pin

Mẫu iPhone 14 được trang bị viên pin 3279 mAh, vừa đủ để đáp ứng trọn vẹn một ngày với các tác vụ cơ bản. Tuy nhiên, nếu bạn liên tục chơi các game đồ họa cao, pin của máy sẽ không thể đáp ứng thời lượng sử dụng cả ngày dài.

Pin trên 16 Plus cho thời lượng onscreen xuất sắc.

Ngược lại, nhờ sự kết hợp giữa Apple A18, viên pin dung lượng 4.674 mAh và màn hình 60Hz, iPhone 16 Plus mang đến thời lượng sử dụng ấn tượng. Với các tác vụ hỗn hợp từ nặng cho đến nhẹ nhàng như lướt web hay mạng xã hội, máy đạt thời gian onscreen lên đến gần 10 tiếng.

Thu cũ nâng cấp từ iPhone 14 lên đời iPhone 16

Nếu bạn đang sử dụng iPhone 14 và đang muốn nâng cấp lên đời mới, hãy mang máy đến CellphoneS để tham gia thu cũ đổi mới và nâng cấp lên iPhone 16 Plus. Hệ thống đang triển khai chương trình thu cũ lên đời các dòng iPhone 16 Plus với mức trợ giá hấp dẫn lên đến 2 triệu đồng. Điều này giúp người dùng tối ưu chi phí khi muốn lên đời sản phẩm iPhone mới.

CellphoneS đang có ưu đãi trợ giá lên đến 2 triệu đồng.

Giá lên đời iPhone 16 Plus khi thu cũ iPhone 14

Mức giá lên đời sản phẩm iPhone 16 Plus sẽ thay đổi tùy thuộc vào các ưu đãi và phiên bản bộ nhớ và tình trạng máy thu cũ. Sau đây là bảng giá tham khảo khi lên đời iPhone 16 Plus:

Dòng điện thoại thu cũ

Giá lên đời iPhone 16 Plus

iPhone 14 512GB

Chi từ 15.708.000 đồng

iPhone 14 256GB

Chi từ 16.295.000 đồng

iPhone 14 128GB

Chi từ 17.251.000 đồng



Lên đời iPhone 16 Plus ở đâu uy tín?

Phone 16 Plus hiện đang được phân phối chính hãng tại hệ thống CellphoneS với mức giá cực kỳ hấp dẫn. Khi mua sắm tại đây, quý khách hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm, nguồn gốc rõ ràng, đi kèm chính sách bảo hành uy tín và nhiều ưu đãi hấp dẫn. Đến ngay cửa hàng CellphoneS gần nhất hoặc đặt hàng online để sở hữu siêu phẩm với giá ưu đãi ngay hôm nay!