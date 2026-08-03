Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Bạn cần biết

Điện tử - Điện lạnh

Đổi iPhone 14 lấy iPhone 16 Plus trợ giá tại CellphoneS

P.V
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

iPhone 14 và iPhone 16 Plus vẫn đang nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng người dùng công nghệ. Trong khi dòng 14 mang lại hiệu năng ổn định, 16 Plus lại thu hút bởi các nâng cấp đột phá về hiệu năng và thời lượng pin.

v1-6203.jpg
iPhone 16 Plus tỏ ra vượt trội về mặt hiệu năng.

Nhằm giúp bạn đưa ra quyết định chọn máy chính xác, nội dung sau sẽ đi vào đánh giá chi tiết.

iPhone 14 và iPhone 16 Plus khác nhau thế nào?

Nhằm chọn ra thiết bị đáp ứng sở thích cũng như thói quen sử dụng, hãy cùng điểm qua những đặc điểm nổi bật trên cả dòng 14 và 16 Plus ngay sau đây:

So sánh về chất lượng màn hình

iPhone 14 được trang bị màn hình 6.1 inch Super Retina XDR OLED với độ phân giải 1170 x 2532 pixel, hỗ trợ HDR10 cùng độ sáng lên đến 1200 nits. Tuy nhiên, điểm đáng tiếc là màn hình này chỉ sở hữu tần số quét 60Hz.

v2-6596.jpg
Màn hình của cả hai thiết bị đều mang lại hình ảnh sắc nét.

Trong khi đó, iPhone 16 Plus mang đến không gian hiển thị rộng rãi hơn với màn hình OLED 6.7 inch, độ phân giải 2796 x 1290 pixel. Điểm nhấn của máy chính là độ sáng tối đa được đẩy lên 2000 nits, mang lại chất lượng hiển thị rõ nét cả khi sử dụng dưới trời nắng gắt. Tuy nhiên, tần số quét của máy vẫn ở mức 60Hz.

So sánh về hiệu năng xử lý

Sử dụng vi xử lý Apple A15 Bionic 5nm, iPhone 14 vẫn duy trì hiệu năng khá ổn định với điểm số AnTuTu đạt 830.779. Với mức điểm này, thiết bị có thể xử lý mượt các tựa game phổ biến như Liên Quân hay PUBG ở mức cấu hình cao. Tuy nhiên, máy sẽ có hiện tượng nóng lên sau một khoảng thời gian chơi game.

v3-7476.jpg
iPhone 16 Plus tỏ ra vượt trội về mặt hiệu năng.

iPhone 16 Plus được trang bị con chip thế hệ mới Apple A18 mạnh mẽ, ghi nhận mức điểm AnTuTu đến 1.473.492. Sức mạnh này giúp máy xử lý mượt mà mọi tác vụ cơ bản hằng ngày. Với tựa game nặng như Genshin Impact, máy vẫn mang lại trải nghiệm trơn tru ở mức đồ họa cao.

So sánh về hệ thống camera

iPhone 14 sở hữu cụm camera kép có độ phân giải 12MP. Khi chụp trong điều kiện đủ sáng, thiết bị mang lại chất lượng ảnh với màu sắc chân thực, chi tiết tốt và tương phản cao. Trong môi trường thiếu sáng, ảnh chụp từ máy vẫn giữ được chi tiết sắc nét và khả năng cân bằng sáng ấn tượng.

v4-8488.jpg
Camera cả hai máy mang lại trải nghiệm nhiếp ảnh ấn tượng.

Mẫu iPhone 16 Plus gây ấn tượng mạnh với camera chính 48MP đi kèm ống kính siêu rộng 12MP. Điểm nâng cấp đáng giá nằm ở việc camera góc siêu rộng đã tích hợp thêm khả năng chụp cận cảnh macro cao. Chất lượng hình ảnh thu được dư sức đáp ứng mọi nhu cầu từ quay phim cho đến chụp ảnh.

So sánh về thời lượng sử dụng pin

Mẫu iPhone 14 được trang bị viên pin 3279 mAh, vừa đủ để đáp ứng trọn vẹn một ngày với các tác vụ cơ bản. Tuy nhiên, nếu bạn liên tục chơi các game đồ họa cao, pin của máy sẽ không thể đáp ứng thời lượng sử dụng cả ngày dài.

v5-4864.jpg
Pin trên 16 Plus cho thời lượng onscreen xuất sắc.

Ngược lại, nhờ sự kết hợp giữa Apple A18, viên pin dung lượng 4.674 mAh và màn hình 60Hz, iPhone 16 Plus mang đến thời lượng sử dụng ấn tượng. Với các tác vụ hỗn hợp từ nặng cho đến nhẹ nhàng như lướt web hay mạng xã hội, máy đạt thời gian onscreen lên đến gần 10 tiếng.

Thu cũ nâng cấp từ iPhone 14 lên đời iPhone 16

Nếu bạn đang sử dụng iPhone 14 và đang muốn nâng cấp lên đời mới, hãy mang máy đến CellphoneS để tham gia thu cũ đổi mới và nâng cấp lên iPhone 16 Plus. Hệ thống đang triển khai chương trình thu cũ lên đời các dòng iPhone 16 Plus với mức trợ giá hấp dẫn lên đến 2 triệu đồng. Điều này giúp người dùng tối ưu chi phí khi muốn lên đời sản phẩm iPhone mới.

screenshot-1785750312-9004.jpg
CellphoneS đang có ưu đãi trợ giá lên đến 2 triệu đồng.

Giá lên đời iPhone 16 Plus khi thu cũ iPhone 14

Mức giá lên đời sản phẩm iPhone 16 Plus sẽ thay đổi tùy thuộc vào các ưu đãi và phiên bản bộ nhớ và tình trạng máy thu cũ. Sau đây là bảng giá tham khảo khi lên đời iPhone 16 Plus:

Dòng điện thoại thu cũ
Giá lên đời iPhone 16 Plus
iPhone 14 512GB
Chi từ 15.708.000 đồng
iPhone 14 256GB
Chi từ 16.295.000 đồng
iPhone 14 128GB
Chi từ 17.251.000 đồng

Lên đời iPhone 16 Plus ở đâu uy tín?

Phone 16 Plus hiện đang được phân phối chính hãng tại hệ thống CellphoneS với mức giá cực kỳ hấp dẫn. Khi mua sắm tại đây, quý khách hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm, nguồn gốc rõ ràng, đi kèm chính sách bảo hành uy tín và nhiều ưu đãi hấp dẫn. Đến ngay cửa hàng CellphoneS gần nhất hoặc đặt hàng online để sở hữu siêu phẩm với giá ưu đãi ngay hôm nay!

Tags:

#Cửa hàng CellphoneS #hệ thống CellphoneS #CellphoneS

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Con số “Pro” trên Redmi Pad 2 Pro thể hiện điều gì?

Con số “Pro” trên Redmi Pad 2 Pro thể hiện điều gì?

Không phải mẫu tablet nào gắn chữ “Pro” cũng mang ý nghĩa giống nhau. Với Redmi Pad 2 Pro, cách gọi này chủ yếu phản ánh việc máy được đẩy lên gần hơn với nhu cầu học, giải trí và làm việc di động, thay vì chỉ dừng ở vai trò thiết bị xem phim hay lướt web cơ bản.
HONOR Pad X7 nên được xem là tablet chính hay thiết bị phụ?

HONOR Pad X7 nên được xem là tablet chính hay thiết bị phụ?

HONOR Pad X7 là mẫu tablet hướng đến nhu cầu phổ thông, dễ tiếp cận và phục vụ tốt các tác vụ quen thuộc mỗi ngày. Câu hỏi đặt ra là sản phẩm này có đủ để làm thiết bị chính, hay phù hợp hơn như một máy phụ cho học tập, đọc nội dung và giải trí nhẹ?
Galaxy Tab S10 FE+ phù hợp nhất với ai?

Galaxy Tab S10 FE+ phù hợp nhất với ai?

Samsung Galaxy Tab S10 FE+ là mẫu máy tính bảng hướng đến trải nghiệm cân bằng giữa màn hình lớn, bút cảm ứng và mức giá dễ tiếp cận hơn nhóm tablet cao cấp. Vậy mẫu máy này hợp với học sinh, sinh viên, dân văn phòng hay người dùng gia đình?
Người quay review sản phẩm nên mua máy ảnh Sony nào?

Người quay review sản phẩm nên mua máy ảnh Sony nào?

Với người làm nội dung review sản phẩm, một chiếc máy ảnh phù hợp không chỉ cần hình ảnh đẹp mà còn phải dễ tự quay, bắt nét ổn khi đưa sản phẩm gần ống kính và vận hành gọn gàng trong không gian nhỏ. Trong hệ sinh thái Sony, mỗi dòng máy lại hợp với một kiểu làm nội dung khác nhau.
Các dòng loa JBL cỡ lớn hơn thường phù hợp hơn khi người dùng muốn âm thanh đầy đặn thay vì chỉ nâng cấp cơ bản từ loa laptop.

JBL Go có đủ dùng thay loa laptop?

JBL Go là dòng loa Bluetooth cỡ nhỏ được nhiều người chú ý khi muốn nâng cấp nhanh chất lượng âm thanh cho laptop mà không chiếm nhiều diện tích.
IdeaPad dưới 15 triệu có đủ dùng trong 4 năm đại học?

IdeaPad dưới 15 triệu có đủ dùng trong 4 năm đại học?

Với nhiều sinh viên, mốc 15 triệu là khoảng giá dễ tiếp cận nhất khi mua laptop nhập học. Nhưng để dùng ổn suốt 4 năm đại học, điều quan trọng không chỉ là giá mềm mà còn là cấu hình đủ dư, pin ổn và thiết kế phù hợp nhịp học tập hằng ngày.
Galaxy Fit3 sau một năm: Pin và dây đeo thay đổi ra sao?

Galaxy Fit3 sau một năm: Pin và dây đeo thay đổi ra sao?

Sau khoảng một năm sử dụng, điều người dùng quan tâm ở Galaxy Fit3 thường không còn là thông số ban đầu mà là độ ổn định thực tế. Trong đó, pin và dây đeo là hai chi tiết dễ cho thấy thiết bị còn phù hợp để đeo hằng ngày hay không.
Màn hình Galaxy Z Fold 8 Ultra và Z Fold 8 cho trải nghiệm khác nhau

Màn hình Galaxy Z Fold 8 Ultra và Z Fold 8 cho trải nghiệm khác nhau

Sự xuất hiện của Galaxy Z Fold 8 Ultra và Z Fold 8 mang đến thêm lựa chọn cho người dùng yêu thích điện thoại màn hình gập. Dù cùng thuộc một dòng sản phẩm, mỗi phiên bản lại được định hướng với trải nghiệm hiển thị riêng, đáp ứng những nhu cầu sử dụng khác nhau trong thực tế.
ASUS Zenbook vs ASUS Expertbook: Review tính mỏng nhẹ, bền bỉ

ASUS Zenbook vs ASUS Expertbook: Review tính mỏng nhẹ, bền bỉ

Asus Zenbook vs Asus ExpertBook đều là những dòng laptop mỏng nhẹ được nhiều người dùng quan tâm nhờ thiết kế gọn gàng và độ bền ấn tượng. Tuy nhiên, mỗi dòng lại có thế mạnh riêng về thiết kế, chất liệu hoàn thiện cũng như khả năng đáp ứng các môi trường làm việc khác nhau.
Thợ sửa điện lạnh Bách Khoa - dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng điện lạnh uy tín

Thợ sửa điện lạnh Bách Khoa - dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng điện lạnh uy tín

Hệ thống điện lạnh như điều hòa, tủ lạnh, máy giặt hoạt động liên tục thường dễ phát sinh sự cố, làm gián đoạn sinh hoạt gia đình và ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh. Quá trình khắc phục những hư hỏng này đòi hỏi trình độ chuyên môn cao để đảm bảo an toàn, tiết kiệm chi phí và tăng tuổi thọ cho thiết bị.
Router Wi-Fi và modem Wi-Fi khác nhau thế nào?

Router Wi-Fi và modem Wi-Fi khác nhau thế nào?

Nhiều người khi lắp Internet tại nhà thường gọi chung thiết bị phát mạng là “cục Wi‑Fi”, nên rất dễ nhầm router Wi‑Fi và modem Wi‑Fi là một. Thực tế, hai thiết bị này có thể đi chung trong một bộ, nhưng nhiệm vụ lại không hoàn toàn giống nhau.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!