Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Bạn cần biết

Điện tử - Điện lạnh

Bước đột phá công nghệ làm đá siêu tốc từ thương hiệu điện lạnh NEWCOOL

P.V
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Nguồn đá không rõ xuất xứ đang trở thành nỗi lo của nhiều quán cà phê, trà sữa và nhà hàng, nhất là khi yêu cầu về an toàn thực phẩm ngày càng được chú trọng.

Trước thực trạng đó, máy làm đá tại chỗ được xem là giải pháp giúp các cơ sở F&B chủ động nguồn cung và kiểm soát chất lượng tốt hơn.

Thực trạng nguồn đá tại các quán F&B

Đá viên là nguyên liệu không thể thiếu tại quán cà phê, trà sữa, nhà hàng, khách sạn và nhiều mô hình kinh doanh đồ uống. Tuy nhiên, trên thị trường vẫn tồn tại những nguồn đá trôi nổi, không rõ xuất xứ, khiến chủ quán khó kiểm soát chất lượng nước đầu vào, quy trình sản xuất và điều kiện bảo quản.

Nếu không được sản xuất trong môi trường bảo đảm vệ sinh, đá viên có thể ảnh hưởng đến chất lượng đồ uống và tiềm ẩn rủi ro đối với sức khỏe người dùng. Với các chuỗi F&B, một sự cố tại một điểm bán không chỉ làm giảm trải nghiệm của khách hàng mà còn có thể tác động đến uy tín của toàn hệ thống.

mm-369.jpg

Việc phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài cũng khiến nhiều cửa hàng rơi vào thế bị động. Trong mùa nóng hoặc những khung giờ đông khách, tình trạng giao đá chậm, không đủ số lượng có thể làm gián đoạn hoạt động pha chế và ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ phục vụ.

Trước bài toán đó, nhiều cơ sở F&B lựa chọn đầu tư máy làm đá tại chỗ. Giải pháp này giúp chủ quán kiểm soát nguồn nước, chủ động quy trình vệ sinh và hạn chế những rủi ro phát sinh trong quá trình vận chuyển, bảo quản đá từ bên ngoài.

NEWCOOL và giải pháp làm đá siêu tốc cho ngành F&B

Hiểu được nhu cầu chủ động nguồn đá của các quán cà phê, trà sữa và nhà hàng, NEWCOOL – thương hiệu có hơn 12 năm hoạt động trong lĩnh vực thiết bị điện lạnh thực phẩm và mạng lưới chi nhánh tại nhiều tỉnh, thành – đã cung cấp các dòng máy làm đá hướng đến tốc độ tạo đá nhanh, khả năng vận hành ổn định và hiệu quả tiết kiệm điện.

Điểm đáng chú ý của máy làm đá NEWCOOL nằm ở hệ thống máy nén nhập khẩu theo tiêu chuẩn châu Âu. Bộ phận này giúp đẩy nhanh quá trình hạ nhiệt, rút ngắn chu kỳ đóng băng xuống dưới 15 phút và duy trì khả năng tạo đá liên tục trong ngày.

Thời gian đóng băng ngắn giúp lượng đá trong thùng chứa được bổ sung thường xuyên, hạn chế tình trạng thiếu hụt trong giờ cao điểm. Đây là lợi thế đáng chú ý với những mô hình có lượng khách lớn, nơi tốc độ pha chế và khả năng phục vụ liên tục ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm khách hàng.

Khả năng tạo đá nhanh còn giúp doanh nghiệp giảm áp lực dự trữ. Thay vì phải nhập và bảo quản một lượng lớn đá từ trước, cửa hàng có thể sản xuất theo nhu cầu thực tế, qua đó chủ động hơn trong vận hành và sử dụng không gian hiệu quả hơn.

mm2-8806.jpg
NEWCOOL và giải pháp làm đá siêu tốc cho ngành F&B.

Bên cạnh máy nén, NEWCOOL trang bị hệ thống dàn lạnh bằng đồng nguyên chất nhằm tăng khả năng trao đổi nhiệt. Đặc tính dẫn nhiệt tốt của đồng giúp quá trình giải nhiệt diễn ra nhanh hơn, hỗ trợ rút ngắn thời gian làm lạnh và hạn chế thất thoát năng lượng.

Sự kết hợp giữa máy nén nhập khẩu và dàn lạnh đồng nguyên chất giúp thiết bị tiết kiệm đến 25% điện năng vận hành. Với cửa hàng đơn lẻ, hiệu quả này góp phần giảm chi phí hằng tháng; với chuỗi trà sữa, nhà hàng hoặc quán cà phê có nhiều điểm bán, lợi ích càng rõ khi được tính trên toàn hệ thống.

Việc sản xuất đá ngay tại cửa hàng cũng giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong khâu kiểm soát chất lượng. Khi nguồn nước, lịch vệ sinh thiết bị và điều kiện bảo quản được thống nhất, các chuỗi F&B có thể duy trì chất lượng đá đồng đều hơn giữa các chi nhánh, qua đó hỗ trợ chuẩn hóa hương vị đồ uống.

Lựa chọn máy làm đá phù hợp cùng NEWCOOL

Với các mô hình có nhu cầu sử dụng đá lớn, lựa chọn đúng công suất là yếu tố quan trọng để hạn chế thiếu đá trong giờ cao điểm, tránh đầu tư dư thừa và kiểm soát chi phí vận hành.

Doanh nghiệp nên căn cứ vào lượng đá tiêu thụ mỗi ngày, thời gian hoạt động, quy mô phục vụ và kế hoạch mở rộng trước khi lựa chọn thiết bị. Việc tính toán đúng nhu cầu ngay từ đầu sẽ giúp máy vận hành hiệu quả hơn và hạn chế chi phí phát sinh trong quá trình sử dụng.

Điện lạnh NEWCOOL hỗ trợ khách hàng lựa chọn công suất, vị trí lắp đặt và phương án vận hành phù hợp với từng mô hình. Các chuỗi trà sữa, nhà hàng, khách sạn và quán cà phê có nhu cầu chủ động nguồn đá tại chỗ có thể liên hệ NEWCOOL để được tư vấn giải pháp phù hợp với sản lượng, mặt bằng và ngân sách đầu tư.

Chi tiết liên hệ

  • Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu Tân Thái Sơn
  • Website: https://dienlanhnewcool.com/
  • Email: kinhdoanh@dienmaynewsun.com

Tags:

#điện lạnh NEWCOOL #công nghệ làm đá siêu tốc

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

MSI Prestige 13 - laptop AI siêu nhẹ, hiệu năng có như mong đợi?

MSI Prestige 13 - laptop AI siêu nhẹ, hiệu năng có như mong đợi?

MSI Prestige 13 thu hút người dùng với thiết kế siêu nhẹ khoảng 1 kg, màn hình OLED chất lượng và nền tảng AI thế hệ mới. Không chỉ hướng đến tính di động, mẫu laptop này còn được kỳ vọng đáp ứng tốt nhu cầu làm việc hằng ngày.
Bảo Châu Elec đáp ứng nhu cầu loa karaoke chính hãng ở nhiều tầm giá

Bảo Châu Elec đáp ứng nhu cầu loa karaoke chính hãng ở nhiều tầm giá

Thị trường loa karaoke ngày càng đa dạng, kéo theo nhu cầu tìm kiếm địa chỉ cung cấp thiết bị chính hãng, chất lượng và phù hợp với ngân sách. Với hệ thống showroom trên toàn quốc cùng danh mục sản phẩm phong phú từ nhiều thương hiệu âm thanh nổi tiếng, Bảo Châu Elec đang trở thành điểm đến được nhiều khách hàng lựa chọn khi tìm mua loa karaoke chính hãng.
GuugoSEO - đơn vị cung cấp dịch vụ SEO website uy tín

GuugoSEO - đơn vị cung cấp dịch vụ SEO website uy tín

Bạn đã từng đầu tư cho website, xây dựng nội dung đều đặn nhưng vẫn mãi ở ngoài top Google, thiếu đơn hàng, thương hiệu “mờ nhạt” trong mắt khách hàng? Đừng lo lắng, nhiều chủ doanh nghiệp đã từng ở vị trí đó trước khi gặp GuugoSEO.
CellphoneS tung loạt ưu đãi cực khủng cho dòng robot hút bụi Xiaomi

CellphoneS tung loạt ưu đãi cực khủng cho dòng robot hút bụi Xiaomi

Robot hút bụi Xiaomi hiện là trợ thủ dọn dẹp không thể thiếu trong các gia đình hiện đại nhờ khả năng làm sạch tối ưu cùng công nghệ thông minh vượt trội. Hệ thống CellphoneS vừa kích hoạt chương trình ưu đãi lớn cho thiết bị này. Đây là cơ hội vàng giúp bạn nâng cấp không gian sống với chi phí tiết kiệm.
Giới trẻ sử dụng AI sản xuất video affiliate không cần lộ mặt

Giới trẻ sử dụng AI sản xuất video affiliate không cần lộ mặt

Trong bối cảnh content commerce phát triển mạnh, video ngắn đang trở thành "vũ khí" của các nhà sáng tạo nội dung trên TikTok shop affiliate. Tuy nhiên, không phải ai cũng có đủ thời gian, chi phí và kỹ năng để xây dựng một quy trình sản xuất video thủ công chuyên nghiệp.
Bỏ qua iPhone 12 cũ đi, iPhone 14 cũ mới là chân ái

Bỏ qua iPhone 12 cũ đi, iPhone 14 cũ mới là chân ái

Nếu đang phân vân giữa iPhone 12 cũ và iPhone 14 cũ, iPhone 14 cũ là lựa chọn đáng cân nhắc hơn. Mức giá chỉ nhỉnh hơn vài triệu đồng nhưng đổi lại là hiệu năng, camera và thời gian hỗ trợ phần mềm vượt trội. Cùng tìm hiểu những lý do iPhone 14 soán ngôi iPhone 12 trên thị trường máy cũ.
Ưu điểm của máy ép cos thủy lực dùng điện

Ưu điểm của máy ép cos thủy lực dùng điện

Máy ép cos thủy lực dùng điện là thiết bị chuyên dụng được sử dụng rộng rãi trong ngành điện lực, cơ điện, viễn thông và công nghiệp nhằm tạo ra các mối nối điện chắc chắn, an toàn và đạt tiêu chuẩn kỹ thuật.
Xe nâng tay điện lựa chọn tối ưu vận hành kho bãi hiện nay

Xe nâng tay điện lựa chọn tối ưu vận hành kho bãi hiện nay

Sự phát triển của ngành logistics, sản xuất và thương mại điện tử đang kéo theo nhu cầu tối ưu hoạt động nâng hạ tại kho bãi ngày càng lớn. Trong đó, xe nâng tay điện được nhiều doanh nghiệp quan tâm nhờ khả năng đáp ứng đa dạng nhu cầu vận chuyển hàng hóa trong các không gian làm việc có diện tích hạn chế.
Những lưu ý khi chọn mua camera giá rẻ để dùng bền và đúng nhu cầu

Những lưu ý khi chọn mua camera giá rẻ để dùng bền và đúng nhu cầu

Camera giá rẻ ngày càng được nhiều gia đình, cửa hàng nhỏ lựa chọn để tăng khả năng quan sát khu vực cổng, sân, lối ra vào hoặc quầy bán hàng. Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn vào mức giá, người mua dễ chọn nhầm thiết bị không phù hợp với vị trí lắp đặt hoặc nhu cầu sử dụng lâu dài.
Mua tai nghe dưới 2 triệu năm 2026: JBL vẫn là lựa chọn số 1 hay đã có kẻ soán ngôi?

Mua tai nghe dưới 2 triệu năm 2026: JBL vẫn là lựa chọn số 1 hay đã có kẻ soán ngôi?

Thị trường tai nghe dưới 2 triệu đồng năm 2026 đang cạnh tranh mạnh mẽ với nhiều lựa chọn đáng chú ý từ các hãng Samsung, OPPO, Anker và JBL. Mỗi sản phẩm đều có những ưu thế riêng về âm thanh, pin và công năng đặc biệt. Bài viết sẽ giúp người mua so sánh chi tiết để tìm ra mẫu tai nghe phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng.
Vì sao 2026 Xiaomi vẫn trang bị RAM 3GB trên Redmi A7?

Vì sao 2026 Xiaomi vẫn trang bị RAM 3GB trên Redmi A7?

Dù thị trường di động năm 2026 chứng kiến nhiều sự thay đổi về thông số kỹ thuật, việc một thiết bị mới ra mắt vào tháng 07/2026 chỉ sở hữu mức RAM 3 GB khiến nhiều người chú ý.
Xiaomi Pad Mini WiFi 8GB/256GB: Tablet nhỏ gọn có đủ sức thay máy phụ khi đi học, đi làm?

Xiaomi Pad Mini WiFi 8GB/256GB: Tablet nhỏ gọn có đủ sức thay máy phụ khi đi học, đi làm?

Trong bối cảnh nhiều người cần một thiết bị gọn hơn laptop nhưng thoải mái hơn điện thoại, Xiaomi Pad Mini WiFi 8GB/256GB tạo chú ý nhờ kích thước nhỏ, cấu hình mạnh và pin lớn. Đây là lựa chọn đáng cân nhắc cho người cần một chiếc tablet phụ để học, làm việc nhanh và giải trí khi di chuyển.
Giá tivi hiện nay bao nhiêu? Nên mua Tivi TCL không?

Giá tivi hiện nay bao nhiêu? Nên mua Tivi TCL không?

Trong thời đại giải trí số, giá tivi là yếu tố được nhiều người quan tâm khi chọn mua sản phẩm. Thị trường hiện có nhiều phân khúc, phù hợp với đa dạng nhu cầu và ngân sách. Cùng với đó, công nghệ màn hình và các tính năng thông minh cũng không ngừng được cải tiến.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!