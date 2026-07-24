Bước đột phá công nghệ làm đá siêu tốc từ thương hiệu điện lạnh NEWCOOL

Trước thực trạng đó, máy làm đá tại chỗ được xem là giải pháp giúp các cơ sở F&B chủ động nguồn cung và kiểm soát chất lượng tốt hơn.

Thực trạng nguồn đá tại các quán F&B

Đá viên là nguyên liệu không thể thiếu tại quán cà phê, trà sữa, nhà hàng, khách sạn và nhiều mô hình kinh doanh đồ uống. Tuy nhiên, trên thị trường vẫn tồn tại những nguồn đá trôi nổi, không rõ xuất xứ, khiến chủ quán khó kiểm soát chất lượng nước đầu vào, quy trình sản xuất và điều kiện bảo quản.

Nếu không được sản xuất trong môi trường bảo đảm vệ sinh, đá viên có thể ảnh hưởng đến chất lượng đồ uống và tiềm ẩn rủi ro đối với sức khỏe người dùng. Với các chuỗi F&B, một sự cố tại một điểm bán không chỉ làm giảm trải nghiệm của khách hàng mà còn có thể tác động đến uy tín của toàn hệ thống.

Việc phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài cũng khiến nhiều cửa hàng rơi vào thế bị động. Trong mùa nóng hoặc những khung giờ đông khách, tình trạng giao đá chậm, không đủ số lượng có thể làm gián đoạn hoạt động pha chế và ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ phục vụ.

Trước bài toán đó, nhiều cơ sở F&B lựa chọn đầu tư máy làm đá tại chỗ. Giải pháp này giúp chủ quán kiểm soát nguồn nước, chủ động quy trình vệ sinh và hạn chế những rủi ro phát sinh trong quá trình vận chuyển, bảo quản đá từ bên ngoài.

NEWCOOL và giải pháp làm đá siêu tốc cho ngành F&B

Hiểu được nhu cầu chủ động nguồn đá của các quán cà phê, trà sữa và nhà hàng, NEWCOOL – thương hiệu có hơn 12 năm hoạt động trong lĩnh vực thiết bị điện lạnh thực phẩm và mạng lưới chi nhánh tại nhiều tỉnh, thành – đã cung cấp các dòng máy làm đá hướng đến tốc độ tạo đá nhanh, khả năng vận hành ổn định và hiệu quả tiết kiệm điện.

Điểm đáng chú ý của máy làm đá NEWCOOL nằm ở hệ thống máy nén nhập khẩu theo tiêu chuẩn châu Âu. Bộ phận này giúp đẩy nhanh quá trình hạ nhiệt, rút ngắn chu kỳ đóng băng xuống dưới 15 phút và duy trì khả năng tạo đá liên tục trong ngày.

Thời gian đóng băng ngắn giúp lượng đá trong thùng chứa được bổ sung thường xuyên, hạn chế tình trạng thiếu hụt trong giờ cao điểm. Đây là lợi thế đáng chú ý với những mô hình có lượng khách lớn, nơi tốc độ pha chế và khả năng phục vụ liên tục ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm khách hàng.

Khả năng tạo đá nhanh còn giúp doanh nghiệp giảm áp lực dự trữ. Thay vì phải nhập và bảo quản một lượng lớn đá từ trước, cửa hàng có thể sản xuất theo nhu cầu thực tế, qua đó chủ động hơn trong vận hành và sử dụng không gian hiệu quả hơn.

NEWCOOL và giải pháp làm đá siêu tốc cho ngành F&B.

Bên cạnh máy nén, NEWCOOL trang bị hệ thống dàn lạnh bằng đồng nguyên chất nhằm tăng khả năng trao đổi nhiệt. Đặc tính dẫn nhiệt tốt của đồng giúp quá trình giải nhiệt diễn ra nhanh hơn, hỗ trợ rút ngắn thời gian làm lạnh và hạn chế thất thoát năng lượng.

Sự kết hợp giữa máy nén nhập khẩu và dàn lạnh đồng nguyên chất giúp thiết bị tiết kiệm đến 25% điện năng vận hành. Với cửa hàng đơn lẻ, hiệu quả này góp phần giảm chi phí hằng tháng; với chuỗi trà sữa, nhà hàng hoặc quán cà phê có nhiều điểm bán, lợi ích càng rõ khi được tính trên toàn hệ thống.

Việc sản xuất đá ngay tại cửa hàng cũng giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong khâu kiểm soát chất lượng. Khi nguồn nước, lịch vệ sinh thiết bị và điều kiện bảo quản được thống nhất, các chuỗi F&B có thể duy trì chất lượng đá đồng đều hơn giữa các chi nhánh, qua đó hỗ trợ chuẩn hóa hương vị đồ uống.

Lựa chọn máy làm đá phù hợp cùng NEWCOOL

Với các mô hình có nhu cầu sử dụng đá lớn, lựa chọn đúng công suất là yếu tố quan trọng để hạn chế thiếu đá trong giờ cao điểm, tránh đầu tư dư thừa và kiểm soát chi phí vận hành.

Doanh nghiệp nên căn cứ vào lượng đá tiêu thụ mỗi ngày, thời gian hoạt động, quy mô phục vụ và kế hoạch mở rộng trước khi lựa chọn thiết bị. Việc tính toán đúng nhu cầu ngay từ đầu sẽ giúp máy vận hành hiệu quả hơn và hạn chế chi phí phát sinh trong quá trình sử dụng.

Điện lạnh NEWCOOL hỗ trợ khách hàng lựa chọn công suất, vị trí lắp đặt và phương án vận hành phù hợp với từng mô hình. Các chuỗi trà sữa, nhà hàng, khách sạn và quán cà phê có nhu cầu chủ động nguồn đá tại chỗ có thể liên hệ NEWCOOL để được tư vấn giải pháp phù hợp với sản lượng, mặt bằng và ngân sách đầu tư.