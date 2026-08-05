So sánh Macbook Pro cũ vs Air cũ nên chọn dòng máy nào?

So sánh tổng quan Macbook Pro cũ vs Air cũ

MacBook Pro cũ và Air cũ đều là những lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc laptop Apple đã qua sử dụng nhờ mức giá dễ tiếp cận và hiệu năng ổn định. Tuy nhiên, hai dòng máy này có nhiều khác biệt về thiết kế, cấu hình và trải nghiệm thực tế như:

Về giá bán

So với thời điểm mới ra mắt, MacBook Pro cũ vs Macbook Air cũ hiện có mức giá dễ tiếp cận hơn nhưng vẫn đáp ứng tốt nhiều nhu cầu sử dụng phổ biến. MacBook Air cũ thường dao động khoảng 10-27 triệu đồng, trong khi MacBook Pro cũ có giá từ 15-55 triệu đồng tùy phiên bản, cấu hình và ngoại hình máy.

Air cũ có mức giá mềm hơn.

MacBook Air sẽ phù hợp với người dùng cần thiết bị gọn nhẹ để học tập, làm việc văn phòng cơ bản. Ngược lại, MacBook Pro cũ hướng đến người dùng cần hiệu năng mạnh hơn cho các tác vụ như thiết kế đồ họa, edit video hoặc lập trình chuyên sâu.

Hiệu năng xử lý và khả năng tản nhiệt

Hiệu năng MacBook Pro cũ vs Air cũ cũng có sự khác biệt, trong đó bản Pro thường được đánh giá cao hơn nhờ trang bị cấu hình mạnh và hiệu suất ổn định. Dòng máy này đáp ứng tốt các tác vụ đòi hỏi hiệu năng cao như chỉnh sửa video, thiết kế đồ họa hay xử lý đa nhiệm với cường độ lớn.

MacBook Air cũ vẫn đáp ứng ổn định các nhu cầu học tập, làm việc văn phòng và giải trí hằng ngày nhờ khả năng tối ưu hiệu năng giữa phần cứng và macOS. Tuy nhiên, do thiết kế mỏng nhẹ và hệ thống tản nhiệt đơn giản hơn nên máy có thể nóng lên nhanh khi chạy các tác vụ nặng liên tục.

Màn hình, loa và trải nghiệm giải trí

Về trải nghiệm hiển thị, MacBook Pro cũ vs Air cũ đều sở hữu màn hình Retina cho chất lượng hình ảnh sắc nét, màu sắc chân thực và đáp ứng nhu cầu giải trí. Tuy nhiên, MacBook Pro thường có độ sáng cao hơn và khả năng hiển thị màu sắc ổn định hơn phù hợp với người dùng làm việc hình ảnh hoặc video.

Pro cũ hiển thị màu sắc ổn định hơn.

Ở hệ thống âm thanh, MacBook Pro cũ cũng cho trải nghiệm nổi bật hơn nhờ cụm loa có âm lượng lớn và âm bass tốt hơn so với MacBook Air. Trong khi đó, MacBook Air cũ vẫn đáp ứng tốt các tác vụ xem phim, nghe nhạc hay học online nhờ chất âm rõ ràng và thiết kế gọn nhẹ tiện lợi khi mang theo.

Thời lượng pin và độ ổn định khi sử dụng

Cả MacBook Pro cũ vs MacBook Air cũ đều được đánh giá cao nhờ khả năng tối ưu điện năng hiệu quả từ hệ điều hành macOS. MacBook Air cũ thường cho thời gian sử dụng lâu hơn với các tác vụ cơ bản nhờ cấu hình tiết kiệm pin và thiết kế không quạt tản nhiệt ở một số phiên bản.

Tuy nhiên, phiên bản Pro cũ dù có dung lượng pin lớn và hiệu năng mạnh hơn nhưng sẽ tiêu hao năng lượng nhiều hơn khi xử lý các tác vụ nặng liên tục. Ngoài ra, dòng máy này mang đến độ ổn định cao hơn trong quá trình làm việc lâu dài, hạn chế tình trạng giật lag khi chạy đa nhiệm.

Nên chọn MacBook Pro cũ hay MacBook Air cũ?

Khi đặt MacBook Pro cũ vs Air cũ, người dùng nên lựa chọn dựa trên nhu cầu sử dụng thực tế cũng như ngân sách để tối ưu trải nghiệm lâu dài. Nếu người dùng ưu tiên thiết kế gọn nhẹ, pin tốt và mức giá dễ tiếp cận, MacBook Air cũ sẽ là lựa chọn phù hợp cho học tập và làm việc cơ bản.

Pro cũ nổi bật với hiệu năng mạnh.

Ngược lại, MacBook Pro cũ sẽ phù hợp với người dùng cần hiệu năng mạnh để xử lý đồ họa, chỉnh sửa video hay lập trình chuyên sâu. Nhờ khả năng tản nhiệt và duy trì hiệu suất ổn định hơn, dòng máy này đáp ứng tốt các tác vụ nặng trong thời gian dài.

Có thể thấy, MacBook Pro cũ vs Air cũ đều sở hữu những ưu điểm riêng về thiết kế, hiệu năng và mức giá, phù hợp với từng nhu cầu sử dụng khác nhau. Nếu đang tìm kiếm MacBook cũ chính hãng với mức giá hợp lý cùng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn, người dùng có thể tham khảo ngay tại CellphoneS.