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Cảm biến nhiệt độ độ ẩm công nghiệp chất lượng cao chỉ có tại ATPro

P.V
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Khi quá trình sản xuất ngày càng yêu cầu độ chính xác cao, việc giám sát nhiệt độ và độ ẩm không còn đơn thuần là một hạng mục phụ trợ mà đã trở thành một phần quan trọng trong chiến lược quản lý nhà máy.

Đây cũng là lý do các doanh nghiệp đang ưu tiên sử dụng các dòng cảm biến nhiệt độ, độ ẩm công nghiệp chất lượng cao. Có khả năng hoạt động bền bỉ, đo lường chính xác và dễ dàng tích hợp vào hệ thống tự động hóa.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tự động hóa, IoT và SCADA, ATPro Corp mang đến nhiều giải pháp cảm biến nhiệt độ độ ẩm chất lượng cao. Đáp ứng đa dạng nhu cầu từ nhà máy sản xuất, kho bãi, Data Center đến nông nghiệp công nghệ cao.

Cảm biến RK330-01A giám sát nhiệt độ, độ ẩm môi trường công nghiệp

Một trong những dòng cảm biến được nhiều doanh nghiệp lựa chọn tại ATPro là cảm biến nhiệt độ độ ẩm RK330-01A. Thiết bị được thiết kế chuyên dụng để đo nhiệt độ và độ ẩm không khí trong môi trường công nghiệp với độ ổn định và độ chính xác cao.

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Cảm biến nhiệt độ độ ẩm RK330-01A

Thiết bị có khả năng hoạt động liên tục trong thời gian dài, giúp theo dõi các thông số môi trường theo thời gian thực. Điểm nổi bật là hỗ trợ chuẩn truyền thông RS485 Modbus RTU, kết nối trực tiếp với PLC, HMI, SCADA, Gateway IoT và các hệ thống điều khiển công nghiệp. Việc tích hợp trở nên nhanh chóng, giúp doanh nghiệp dễ dàng mở rộng hệ thống mà không cần thay đổi hạ tầng hiện có.

Người quản lý theo dõi toàn bộ hệ thống trên máy tính hoặc điện thoại ở bất cứ đâu có kết nối Internet. Bảo vệ máy móc và nguyên vật liệu, ổn định chất lượng sản phẩm, giảm chi phí bảo trì và tối ưu điều kiện vận hành trong nhà máy.

Cảm biến RK520-02 giám sát môi trường đất cho nông nghiệp thông minh

Tiếp theo là cảm biến nhiệt độ độ ẩm, độ dẫn điện EC RK520-02, được thiết kế dành riêng cho các hệ thống nông nghiệp công nghệ cao.

Dòng cảm biến này có khả năng đo đồng thời nhiệt độ đất, độ ẩm đất và độ dẫn điện (EC). Hỗ trợ người sử dụng đánh giá toàn diện tình trạng đất để đưa ra quyết định tưới tiêu và bổ sung dinh dưỡng chính xác hơn.

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Thiết bị sử dụng đầu dò bằng thép không gỉ, có khả năng chống ăn mòn và đạt chuẩn bảo vệ IP68, cho phép chôn trực tiếp trong đất và hoạt động ổn định trong điều kiện môi trường khắc nghiệt. Giao tiếp RS485 Modbus RTU, dễ dàng tích hợp với PLC, Gateway IoT, Data Logger hoặc phần mềm SCADA. Dữ liệu được cập nhật liên tục giúp người quản lý theo dõi tình trạng đất từ xa, xây dựng các kịch bản tưới tự động hoặc điều khiển hệ thống châm dinh dưỡng theo thời gian thực.

Đây là giải pháp phù hợp cho các mô hình nhà kính, thủy canh, trang trại công nghệ cao, vườn cây ăn trái và các dự án quan trắc môi trường đất.

Vì sao doanh nghiệp lựa chọn ATPro?

ATPro Corp đồng hành cùng doanh nghiệp trong toàn bộ quá trình xây dựng hệ thống giám sát môi trường.

- Có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tự động hóa công nghiệp, SCADA và IoT.

- Cung cấp cảm biến chính hãng từ các thương hiệu uy tín, đảm bảo chất lượng và độ bền.

- Đa dạng sản phẩm, đáp ứng nhiều nhu cầu đo nhiệt độ, độ ẩm và các thông số môi trường khác.

- Tư vấn giải pháp theo từng ứng dụng, giúp doanh nghiệp lựa chọn thiết bị phù hợp và tối ưu chi phí đầu tư.

- Hỗ trợ tích hợp với PLC, HMI, SCADA, MES và các nền tảng IoT.

- Đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm, hỗ trợ khảo sát, lắp đặt, cấu hình và chuyển giao hệ thống.

- Hỗ trợ kỹ thuật trước, trong và sau bán hàng, đồng hành cùng khách hàng trong suốt quá trình sử dụng.

- Chính sách bảo hành rõ ràng, đầy đủ CO, CQ và nguồn gốc xuất xứ sản phẩm.

- Kho hàng đa dạng, đáp ứng nhanh nhu cầu dự án và giao hàng trên toàn quốc.

- Giải pháp tổng thể, không chỉ cung cấp thiết bị mà còn triển khai hoàn chỉnh hệ thống giám sát và điều khiển tự động theo yêu cầu doanh nghiệp.

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Triển khai SCADA trong quan trắc môi trường đất

Đồng hành cùng doanh nghiệp trên hành trình xây dựng Smart Factory

Trong bối cảnh sản xuất hiện đại, dữ liệu môi trường ngày càng trở thành yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất và giảm thiểu rủi ro. Đầu tư vào cảm biến nhiệt độ, độ ẩm chất lượng cao. Giúp giám sát chính xác điều kiện vận hành, tạo nền tảng cho các hệ thống tự động hóa và chuyển đổi số.

Với hơn 16 năm kinh nghiệm cùng hệ sinh thái giải pháp PLC, SCADA và IoT toàn diện, ATPro Corp mang đến các dòng cảm biến nhiệt độ, độ ẩm công nghiệp chất lượng cao cùng dịch vụ tư vấn và triển khai chuyên nghiệp. Đây là lựa chọn đáng tin cậy, tối ưu quản lý môi trường và phát triển sản xuất bền vững.

Thông tin liên hệ

Công ty Cổ phần giải pháp Kỹ thuật Ấn Tượng

Điện thoại: 028.3842.5001

Email: info@atpro.com.vn

Website: www.atpro.com.vn>

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