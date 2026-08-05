Đại chiến giá rẻ: Tai nghe Havit và tai nghe Baseus, đâu mới là "vua" phân khúc sinh viên?

Mỗi thương hiệu đều sở hữu những thế mạnh riêng về thiết kế, chất âm và tính năng. Vậy đâu là lựa chọn đáng cân nhắc hơn trong tầm giá?

Tai nghe Havit và Baseus có gì khác nhau?

Ở phân khúc tai nghe Bluetooth giá rẻ, Havit và Baseus đều mang đến nhiều lựa chọn với mức giá dễ tiếp cận cùng tính năng ngày càng hoàn thiện. Dưới đây là những điểm khác biệt đáng chú ý giữa hai dòng sản phẩm:

Về thiết kế

Tai nghe Havit và tai nghe Baseus đều có nhiều lựa chọn từ tai nghe true wireless đến tai nghe chụp tai. Tuy nhiên, Havit thường theo đuổi phong cách trẻ trung với các đường nét cá tính, một số dòng còn được bổ sung đèn RGB hoặc kiểu dáng đậm chất gaming.

Thiết kế trẻ trung của tai nghe thương hiệu Havit.

Trong khi đó, tai nghe Baseus ưu tiên thiết kế tối giản, hiện đại với hộp sạc nhỏ gọn và chất lượng hoàn thiện tốt. Phần lớn sản phẩm hướng đến người dùng cần một chiếc tai nghe dễ mang theo hằng ngày, phù hợp cho học tập, làm việc hay sử dụng tại văn phòng.

Về chất âm

Nếu ưu tiên âm bass mạnh, tai nghe Baseus và tai nghe Havit đều có những lựa chọn đáng cân nhắc. Havit thường sử dụng chất âm thiên V-Shape với dải bass nổi bật, tạo cảm giác sôi động khi nghe EDM, Pop hoặc chơi game.

Ngược lại, Baseus có xu hướng cân bằng hơn giữa ba dải âm, giúp giọng hát rõ ràng và âm trường tự nhiên hơn. Đây là lợi thế khi nghe podcast, xem phim, học trực tuyến hoặc thực hiện các cuộc gọi thoại trong thời gian dài.

Về công nghệ và tính năng

Tai nghe Havit và tai nghe Baseus đều được trang bị Bluetooth 5.3 hoặc 5.4 cùng công nghệ ENC giúp cải thiện chất lượng đàm thoại. Bên cạnh đó, hãng còn tập trung tối ưu trải nghiệm chơi game với chế độ Game Mode. Đặc biệt, phần lớn sản phẩm của Havit sử dụng AAC và SBC, đáp ứng tốt nhu cầu giải trí hằng ngày.

Công nghệ ANC có trên một số mẫu Baseus.

Trong khi đó, Baseus nổi bật ở nhóm tính năng dành cho người dùng đa dụng. Nhiều mẫu thuộc dòng Bowie được tích hợp ANC với khả năng khử ồn từ -48dB đến -52dB, kết hợp công nghệ Baseus Immersive 3D Spatial Acoustics. Ngoài ra, người dùng còn có thể tùy chỉnh EQ, thao tác cảm ứng thông qua ứng dụng Baseus.

Về giá bán

So với tai nghe Baseus, tai nghe Havit thường có mức giá dễ tiếp cận hơn, dao động khoảng gần 300.000 - 800.000 đồng đối với phần lớn các mẫu true wireless. Đây là lựa chọn phù hợp với học sinh, sinh viên cần một chiếc tai nghe Bluetooth có đầy đủ tính năng cơ bản nhưng vẫn tối ưu chi phí.

Trong khi đó, Baseus trải rộng ở phân khúc từ khoảng gần 300.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng. Nếu ưu tiên nhiều công nghệ như ANC và thời lượng pin dài, đây là lựa chọn đáng cân nhắc trong tầm giá.

Lưu ý: Giá tai nghe chỉ mang tính tham khảo tại thời điểm viết bài. Mức giá thực tế có thể thay đổi tùy theo từng model, chương trình khuyến mãi và chính sách bán hàng của từng hệ thống phân phối.

Về dung lượng pin

Nếu xét về pin, tai nghe Havit và tai nghe Baseus đều đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng trong ngày, nhưng Baseus có phần nhỉnh hơn ở nhiều model. Các mẫu true wireless của Havit thường cho thời lượng nghe khoảng 4–6,5 giờ mỗi lần sạc, kết hợp với hộp sạc đạt tổng thời gian sử dụng khoảng 23–40 giờ.

Trong khi đó, Baseus nổi bật với thời lượng pin dài trên dòng Bowie. Nhiều sản phẩm có thể nghe 6,5-9 giờ sau mỗi lần sạc. Tổng thời gian sử dụng cùng hộp sạc ở một số dòng có thể dao động 40-60 giờ theo công bố của nhà sản xuất.

Lưu ý: Tuy nhiên, cần lưu ý rằng khi bật ANC hoặc sử dụng các codec chất lượng cao như LHDC, thời lượng pin thực tế sẽ giảm so với thông số công bố của nhà sản xuất.

Nên chọn tai nghe Havit hay Baseus?

Nếu đang phân vân giữa tai nghe Havit và tai nghe Baseus, lựa chọn sẽ phụ thuộc vào nhu cầu thực tế. Havit phù hợp với người dùng ưu tiên mức giá dễ tiếp cận, chất âm thiên bass và chế độ Game Mode độ trễ thấp để chơi game. Trong khi đó, Baseus nổi bật với chất âm cân bằng và khả năng hạn chế tiếng ồn ANC.

Xét trong phân khúc giá phổ thông, cả hai thương hiệu đều mang lại giá trị sử dụng tốt. Nếu ưu tiên hiệu năng trên chi phí, Havit là lựa chọn hợp lý. Nếu cần trải nghiệm tối ưu hơn về âm thanh và tính năng, Baseus sẽ là phương án đáng cân nhắc.

Mua tai nghe Havit và Baseus ở đâu?

Để đảm bảo chất lượng và chế độ bảo hành, người dùng nên chọn mua tai nghe Havit và tai nghe Baseus tại các hệ thống bán lẻ hoặc đại lý phân phối chính hãng. Điều này giúp hạn chế rủi ro mua phải hàng không rõ nguồn gốc, đồng thời được hưởng đầy đủ chính sách bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật khi cần.

CellphoneS hiện phân phối đa dạng các mẫu Havit và Baseus chính hãng với nhiều mức giá. Bên cạnh đó, khách hàng còn có thể tận dụng nhiều chương trình ưu đãi, trả góp và chính sách bảo hành minh bạch để yên tâm trong quá trình sử dụng.

Tạm kết

Trên đây là những điểm khác biệt giữa tai nghe Havit và tai nghe Baseus trong phân khúc giá phổ thông. Mỗi thương hiệu đều có thế mạnh riêng về thiết kế, chất âm và tính năng, phù hợp với những nhu cầu sử dụng khác nhau. Xác định rõ mục đích sử dụng và ngân sách sẽ giúp bạn dễ dàng lựa chọn được mẫu tai nghe phù hợp.