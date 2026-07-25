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Mua đồng hồ thời trang 2026: Vì sao người dùng ưu tiên mẫu dễ đeo mỗi ngày?

P.V
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Thị trường đồng hồ thời trang năm 2026 đang cho thấy một thay đổi đáng chú ý: nhiều người mua không còn ưu tiên mẫu thật nổi để gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thay vào đó, các thiết kế dễ đeo mỗi ngày, ít kén trang phục và phù hợp nhiều hoàn cảnh lại trở thành lựa chọn được cân nhắc nhiều hơn.

Từ “đẹp nổi bật” sang “đeo lâu không chán”

Nhìn vào xu hướng thời trang và cách người dùng chia sẻ trải nghiệm mua sắm gần đây, có thể thấy chiếc đồng hồ ngày càng được xem như một món phụ kiện gắn với nhịp sống hằng ngày, không chỉ là điểm nhấn cho một bộ đồ cụ thể.

Điều đó khiến tiêu chí chọn mua cũng đổi khác. Thay vì tìm một mẫu quá cầu kỳ hoặc dễ thu hút ngay lập tức, nhiều người bắt đầu ưu tiên chiếc đồng hồ có thể đi làm, đi cà phê, gặp khách hàng hay dùng cuối tuần mà vẫn không bị “lệch tông”.

Một mẫu ít rủi ro khi đeo hằng ngày thường có ba điểm chung: kích thước vừa tay, mặt số dễ nhìn và phong cách đủ riêng nhưng không quá khó phối. Đây là kiểu lựa chọn thực dụng hơn, nhưng lại hợp với nhu cầu dùng lâu dài.

Vì sao tiêu chí “ít rủi ro” được quan tâm hơn?

Lý do đầu tiên là người dùng hiện mua đồng hồ với tâm lý tính toán nhiều hơn. Nếu chỉ đeo đẹp trong một vài dịp, chiếc đồng hồ dễ bị bỏ quên. Ngược lại, mẫu có thiết kế linh hoạt thường được sử dụng thường xuyên hơn, tạo cảm giác đáng tiền hơn.

Lý do thứ hai là xu hướng thời trang 2026 thiên về sự gọn gàng, tinh giản và tính cá nhân vừa đủ. Đồng hồ vì thế không nhất thiết phải thật lớn, thật nhiều chi tiết hay màu sắc quá mạnh. Những thiết kế cân bằng, dễ hòa vào tổng thể trang phục lại có lợi thế rõ hơn.

Lý do cuối cùng đến từ trải nghiệm thực tế. Với người đeo mỗi ngày, cảm giác vừa cổ tay, không quá nặng nề và dễ nhìn giờ giấc quan trọng hơn nhiều so với việc mẫu đó có gây chú ý ngay lập tức hay không.

Những kiểu thiết kế đang phù hợp với xu hướng này

Ở nhóm thanh lịch, các mẫu dây da hoặc dây kim loại mặt tròn cỡ vừa vẫn là lựa chọn an toàn. Casio MTP-B315L-3AVDF với mặt xanh, dây da đen hay Citizen NH8350-08A theo phong cách công sở là ví dụ cho kiểu đồng hồ có điểm nhấn nhưng chưa đến mức khó dùng mỗi ngày.

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Casio MTP-B315L-3AVDF cho thấy kiểu thiết kế mặt tròn và dây da vẫn dễ được chọn khi người dùng cần một mẫu đeo hằng ngày gọn gàng.

Với người thích cá tính hơn, nhóm thể thao vẫn có chỗ đứng, nhưng xu hướng nghiêng về thiết kế mạnh vừa phải thay vì quá hầm hố. Những mẫu đồng hồ G-SHOCK như GD-100GB-1DR hay GA-B2100FC-1A vẫn tạo bản sắc riêng, song dễ tiếp cận hơn khi phối cùng đồ thường ngày nhờ ngôn ngữ thiết kế gọn hơn trước.

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Thiết kế đen cá tính của CASIO G-SHOCK GA-B2100FC-1A phù hợp với người thích phong cách thể thao nhưng vẫn muốn đeo thường xuyên.

Ở nhóm nữ hoặc người thích vẻ mềm hơn, những mẫu sáng màu, mặt số gọn và dây đeo thanh mảnh cũng đang được chú ý. CASIO BABY-G BGA-250-7A2DR hay Citizen L EM0818-82X phù hợp với nhu cầu đeo thoải mái, dễ phối trang phục và không tạo cảm giác quá phô trương.

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CASIO BABY-G BGA-250-7A2DR mang lại cảm giác trẻ trung, dễ đeo hằng ngày và hợp với xu hướng chọn phụ kiện linh hoạt.

Chọn thế nào để không mua xong rồi ít đeo?

Nếu mua đồng hồ thời trang trong giai đoạn này, người dùng nên bắt đầu từ tần suất sử dụng thay vì chỉ từ ảnh sản phẩm. Hãy tự trả lời trước: mình đeo chủ yếu đi làm, đi học, gặp gỡ bạn bè hay cần một mẫu có thể dùng trong nhiều hoàn cảnh.

Sau đó, nên ưu tiên kích thước vừa cổ tay và màu sắc dễ kết hợp. Mặt số quá lớn, chi tiết quá dày hoặc phối màu quá mạnh có thể tạo ấn tượng ban đầu tốt, nhưng lại dễ khiến người đeo ngại dùng thường xuyên.

Một điểm nữa là hãy chọn phong cách phản ánh đúng thói quen cá nhân. Người thích sự lịch sự có thể hợp với Citizen hoặc Orient thiên về vẻ nền nã. Người chuộng sự năng động có thể tìm đến đồng hồ G-SHOCK hoặc BABY-G với tinh thần trẻ trung hơn nhưng vẫn nên ưu tiên mẫu dễ phối, không quá kén trang phục.

Xu hướng này cho thấy người mua đang thực tế hơn

Việc nhiều người nghiêng về mẫu ít rủi ro khi đeo hằng ngày không có nghĩa đồng hồ thời trang đang bớt cá tính. Ngược lại, nó cho thấy người mua đang rõ nhu cầu hơn: một chiếc đồng hồ đẹp là chưa đủ, mà còn phải hợp nhịp sống, hợp cổ tay và có thể đồng hành lâu dài.

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Chính sự thay đổi trong cách chọn này có thể sẽ tiếp tục định hình thị trường thời gian tới. Khi đồng hồ trở thành phụ kiện sử dụng thật sự mỗi ngày, những mẫu cân bằng giữa thẩm mỹ và tính ứng dụng nhiều khả năng vẫn là nhóm được quan tâm bền hơn.

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