Galaxy Fit3 sau một năm: Pin và dây đeo thay đổi ra sao?

Sau một năm, pin thường thay đổi theo hướng nào?

Với một mẫu vòng đeo thông minh như Galaxy Fit3, pin hiếm khi giảm đột ngột nếu thói quen dùng ổn định. Thay đổi dễ nhận thấy hơn là thời gian dùng thực tế ngắn hơn so với giai đoạn mới mua, nhất là khi người dùng bật đo nhịp tim liên tục, theo dõi giấc ngủ mỗi đêm, nhận nhiều thông báo hoặc tập luyện thường xuyên.

Trong trải nghiệm sử dụng dài hạn, mức hao pin của Galaxy Fit3 thường diễn ra theo kiểu “giảm từ từ”. Nếu lúc mới mua máy cho cảm giác sạc không quá thường xuyên, thì sau một năm người dùng có xu hướng phải chú ý lịch sạc hơn, đặc biệt khi dùng đầy đủ tính năng theo dõi sức khỏe và luyện tập.

Galaxy Fit3 vẫn giữ lợi thế màn hình hiển thị rõ ràng và thân máy gọn nhẹ, phù hợp nhu cầu đeo mỗi ngày sau thời gian dài sử dụng.

Yếu tố nào làm pin xuống nhanh hơn mong đợi?

Không phải mọi trường hợp chai pin đều đến từ tuổi thọ linh kiện. Nhiều thói quen nhỏ có thể khiến cảm giác pin tụt nhanh hơn, như để độ sáng cao, dùng mặt đồng hồ nhiều hiệu ứng, đồng bộ thông báo dày đặc hoặc sạc thất thường qua nhiều nguồn điện khác nhau.

Với người đeo cả ngày lẫn đêm, pin giảm đôi chút sau một năm là điều dễ hiểu. Điểm quan trọng là Galaxy Fit3 vẫn phù hợp nếu nhu cầu chính chỉ xoay quanh đếm bước, theo dõi giấc ngủ, nhịp tim cơ bản và xem thông báo. Khi đó, thời lượng pin còn tốt hay không phụ thuộc khá nhiều vào cách dùng hơn là chỉ nhìn vào mốc thời gian một năm.

Nếu đang cân nhắc giữa vòng đeo và đồng hồ thông minh đầy đủ tính năng, nhóm Samsung Watch vẫn phù hợp với người thích hệ sinh thái quen thuộc và giao diện dễ làm quen.

Dây đeo sau một năm: Phần dễ “xuống sức” hơn pin

So với pin, dây đeo là bộ phận dễ lộ dấu hiệu sử dụng hơn. Với chất liệu silicone, thay đổi thường gặp sau một năm là bám mồ hôi, xỉn màu nhẹ ở vị trí tiếp xúc nhiều, hoặc mềm hơn ban đầu nếu người dùng đeo liên tục khi vận động.

Điều này không đồng nghĩa dây đeo xuống cấp nghiêm trọng. Nếu vệ sinh định kỳ và tránh tiếp xúc lâu với mồ hôi, hóa chất hoặc môi trường ẩm bí, dây vẫn có thể giữ độ ôm tay khá ổn. Tuy vậy, đây vẫn là chi tiết nên được theo dõi sớm hơn phần pin, vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến cảm giác đeo mỗi ngày.

Phần dây silicone của Galaxy Fit3 là chi tiết cần được vệ sinh đều hơn nếu người dùng đeo thường xuyên khi tập luyện hoặc ra mồ hôi nhiều.

Có nên lo nếu pin kém hơn và dây đeo cũ đi?

Với thiết bị đeo giá dễ tiếp cận, việc pin không còn “trâu” như lúc mới mua sau một năm là bình thường. Điều đáng quan tâm hơn là máy có còn đáp ứng đúng thói quen sử dụng hay không. Nếu vẫn đủ dùng từ sáng đến tối, theo dõi sức khỏe ổn định và không gây khó chịu khi đeo, Galaxy Fit3 vẫn hoàn thành tốt vai trò của mình.

Dây đeo cũ đi cũng là chuyện tự nhiên của thiết bị đeo sát da mỗi ngày. Người dùng nên chú ý vệ sinh, tháo ra làm khô sau khi vận động và kiểm tra độ chắc của chốt khóa. Đây là cách đơn giản để kéo dài cảm giác sử dụng dễ chịu mà không cần quá lo lắng về tuổi thọ tổng thể của máy.

Ở cùng nhóm thiết bị đeo phổ thông, đồng hồ Huawei thường cũng được người dùng đem ra so với Galaxy Fit3 khi ưu tiên pin lâu và thiết kế gọn nhẹ.

Galaxy Fit3 sau một năm vẫn hợp với ai?

Sau một năm, Galaxy Fit3 vẫn phù hợp với người cần một thiết bị đeo nhẹ, dễ dùng, theo dõi sức khỏe cơ bản và không muốn sạc quá thường xuyên như smartwatch nhiều tính năng. Nếu kỳ vọng của người dùng thực tế, pin giảm nhẹ và dây đeo có dấu hiệu cũ đi không phải điểm quá đáng ngại.

Tại Thế Giới Di Động, người dùng có thể tham khảo thêm các mẫu đồng hồ Samsung Galaxy với mức giá đang có nhiều ưu đãi theo chương trình tháng 7, kèm quà tặng giá trị và hỗ trợ trả góp 0%, phù hợp cho người muốn chọn thiết bị đeo chính hãng, dễ tiếp cận hơn trong tầm chi tiêu.

Nhìn chung, sau một năm, Galaxy Fit3 không phải thiết bị khiến người dùng bất ngờ vì xuống cấp nhanh. Nếu dùng đúng cách, pin vẫn đủ ổn cho nhu cầu phổ thông, còn dây đeo là phần nên chăm sóc kỹ hơn để giữ trải nghiệm đeo dễ chịu lâu dài.