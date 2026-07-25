Đèn năng lượng mặt trời ngoài trời TP Solar: Giải pháp chiếu sáng thông minh, bền bỉ thế hệ mới

Không chỉ dừng lại ở mục đích tiết kiệm điện, các thiết bị này hiện nay đã được nâng cấp đáng kể về công nghệ lưu trữ, hiệu suất chip LED và khả năng chống chịu các tác động vật lý từ môi trường.

Trong số đó, TP Solar là một trong những thương hiệu nổi bật, chuyên cung cấp các giải pháp chiếu sáng đèn năng lượng mặt trời ngoài trời chất lượng cao, đáp ứng đa dạng nhu cầu từ dân dụng đến công trình quy mô lớn.

Ưu điểm vượt trội của đèn năng lượng mặt trời ngoài trời TP Solar

Các dòng đèn năng lượng mặt trời TP Solar không chỉ là thiết bị chiếu sáng mà còn được tối ưu đồng bộ về hiệu suất - độ bền - công nghệ, phù hợp điều kiện sử dụng tại Việt Nam.

Hiệu suất chiếu sáng mạnh, tối ưu chi phí vận hành

Đa dạng công suất (200- 1500W) ánh sáng phủ rộng, ổn định

Tiết kiệm điện 100% nhờ dùng năng lượng mặt trời, không phụ thuộc điện lưới.

Lắp đặt dễ dàng, không cần đi dây phức tạp.

Cảm biến ánh sáng, cảm biến chuyển động PIR tự động bật/ tắt

Kết cấu bền bỉ, chịu thời tiết

Chất liệu đèn làm từ nhôm đúc hoặc nhựa ABS cao cấp chịu lực tốt, chống oxy hóa, ăn mòn. Giúp đèn hoạt động ổn định trong thời tiết ngoài trời.

Pin lưu trữ LiFePO₄ - ổn định, an toàn và bền bỉ theo thời gian

Sử dụng công nghệ pin lưu trữ LiFePO₄ dòng pin cao cấp cho tuổi thọ cao, hiệu suất ổn định, sạc-xả bền, ít suy hao, chịu nhiệt tốt, hạn chế cháy nổ.

Ứng dụng đèn năng lượng mặt trời ngoài trời TP Solar

Nhờ khả năng hoạt động độc lập, dễ lắp đặt và hiệu suất chiếu sáng ổn định, đèn năng lượng mặt trời TP Solar có thể ứng dụng linh hoạt trong nhiều không gian khác nhau, từ dân dụng đến công trình công cộng.

Chiếu sáng sân vườn cảnh quan: Đèn được sử dụng phổ biến trong các khu vực như sân vườn, lối đi, tiểu cảnh, ban công hoặc khuôn viên biệt thự.

Chiếu sáng an ninh cổng nhà và lối đi: Tại các vị trí như cổng rào, hành lang, bãi đỗ xe hoặc khu vực ít ánh sáng, đèn năng lượng mặt trời có vai trò quan trọng trong việc nâng cao an ninh.

Chiếu sáng đường nội bộ và khu vực sản xuất: Đối với nhà máy, kho bãi hoặc đường nội bộ, đèn TP Solar giúp đảm bảo ánh sáng ổn định mà không cần đầu tư hệ thống điện phức tạp.

Chiếu sáng khu vực công cộng và nông thôn: Tại các khu vực như đường làng, công viên, khu vui chơi hoặc vùng chưa có điện lưới ổn định, đèn năng lượng mặt trời là giải pháp hiệu quả và bền vững.

Với khả năng chiếu sáng mạnh mẽ và linh hoạt, đèn năng lượng mặt trời TP solar là sản phẩm lý tưởng cho gia đình, doanh nghiệp và các công trình công cộng muốn tiết kiệm chi phí và bảo vệ môi trường hiệu quả.

TP Solar - đơn vị cung cấp đèn năng lượng mặt trời chính hãng toà n quốc

TP Solar thương hiệu đèn uy tín tại Việt Nam chuyên cung cấp đèn năng lượng mặt trời chính hãng, nổi bật với chất lượng ổn định, hiệu suất cao và dịch vụ hỗ trợ chuyên nghiệp. Với kinh nghiệm triển khai thực tế trên nhiều công trình, TP Solar không chỉ mang đến giải pháp chiếu sáng hiệu quả mà còn chú trọng vào độ bền, tính tiện lợi và khả năng thích nghi với điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Khi chọn TP Solar khách hàng đảm bảo được:

Đèn chính hãng có giấy chứng nhận, đảm bảo nguồn gốc xuất xứ và an toàn khi sử dụng lâu dài.

Bảo hành điện tử 3 năm, đổi mới trong vòng 30 ngày (nếu có lỗi của nhà sản xuất), hỗ trợ kỹ thuật nhanh chóng.

Đa dạng mẫu và công suất đèn dễ dàng người dùng lựa chọn đèn phù hợp với nhu cầu chiếu sáng

Chính sách giá cạnh tranh luôn có giá ưu đãi cho số lượng kèm quà tặng theo tháng.

Dịch vụ tư vấn tận tình, giúp khách hàng lựa chọn đèn phù hợp.

Lựa chọn đèn năng lượng mặt trời từ một thương hiệu uy tín như TP Solar không chỉ là đầu tư cho một thiết bị chiếu sáng, mà là đầu tư cho một giải pháp năng lượng bền bỉ và tiết kiệm.

CÔNG TY CỔ PHẦN TP SOLAR Website: https://www.tpsolar.vn/ Hotline: 0363.993.993 (lẻ)/ 0813.242.242 (sỉ) Tổng đài CSKH miễn phí: 1800.64.64.50 (nhánh 2) Trụ sở chính: C3-NV2 ô số 21, Khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội, TP Hà Nội, Việt Nam Chi nhánh miền Bắc: Đường 39, xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam Chi nhánh miền Nam: Số 77 tổ 20, khu phố 6, phường Long Hưng, TP Đồng Nai, Việt Nam

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