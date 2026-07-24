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Điện tử - Điện lạnh

Bí quyết kích thích mua sắm nhờ cách bố trí tủ đông trưng bày dạng đảo hiện đại

P.V
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Tại siêu thị và cửa hàng thực phẩm, khu đồ đông lạnh thường khó thu hút khách nếu thiết bị đặt khuất, hàng hóa thiếu phân nhóm hoặc ánh sáng không phù hợp. Tủ đông dạng đảo với góc nhìn rộng giúp sản phẩm dễ được chú ý, đồng thời tạo trải nghiệm lựa chọn thuận tiện hơn.

Lối mòn trưng bày khiến khách dễ bỏ qua khu đồ đông lạnh

Nhiều cửa hàng vẫn đặt tủ đông sát tường hoặc xếp thành một dãy dài nhằm tiết kiệm diện tích. Cách bố trí này chỉ cho phép khách tiếp cận từ một phía, trong khi sản phẩm nằm sâu bên trong khó được quan sát. Người mua chưa có nhu cầu rõ ràng thường đi qua khu vực mà không dừng lại.

Tình trạng trưng bày quá nhiều nhóm hàng trong cùng một tủ cũng làm giảm sức hút. Thịt, cá, hải sản, thực phẩm chế biến sẵn và món ăn tiện lợi được xếp xen kẽ, khiến khách mất thời gian tìm kiếm. Nhãn giá không đồng nhất, bao bì quay sai hướng hoặc sản phẩm chồng lên nhau càng làm khu vực trở nên rối mắt.

Kính tủ bị mờ, ánh sáng yếu hoặc hàng hóa xếp quá cao cũng ảnh hưởng đến khả năng quan sát. Khi phải cúi thấp, mở nhiều nắp kính hoặc tìm sản phẩm trong thời gian dài, khách dễ rời đi trước khi đưa ra quyết định mua.

Khu đông lạnh vì thế cần được xem là một điểm trưng bày chủ động, không chỉ là nơi bảo quản hàng hóa. Thiết bị, lối đi và cách phân nhóm sản phẩm phải hỗ trợ khách nhìn rõ, tiếp cận nhanh và dễ so sánh.

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Lối mòn trưng bày khiến cửa hàng kém hấp dẫn.

Tủ đông dạng đảo tạo góc nhìn rộng và tăng khả năng tiếp cận

Để khắc phục tình trạng khách dễ lướt qua khu đồ đông lạnh, thiết bị trưng bày cần tạo được góc nhìn rộng và thuận tiện khi tiếp cận. Tủ đông dạng đảo là một lựa chọn phù hợp nhờ khả năng thu hút sự chú ý từ nhiều hướng.

Tủ đông trưng bày có thiết kế dạng nằm ngang giúp tủ có chiều cao vừa tầm quan sát, khách hàng không phải cúi quá thấp khi xem sản phẩm. Phần kính phía trên tạo góc nhìn trực tiếp vào bên trong, phù hợp để trưng bày thịt, cá, hải sản, rau củ hoặc thực phẩm chế biến sẵn. Cách bố trí này giúp màu sắc và hình thức hàng hóa được thể hiện rõ hơn so với tủ có nắp kín hoàn toàn.

Không gian bên trong có thể được chia theo từng nhóm sản phẩm. Một khoang dành cho hải sản, khoang còn lại bố trí thịt, rau củ hoặc nguyên liệu dùng trong các món lẩu. Việc phân loại rõ ràng giúp khách dễ tìm hàng, đồng thời hỗ trợ nhân viên kiểm tra số lượng, bổ sung sản phẩm và vệ sinh tủ thuận tiện hơn.

Kiểu dáng gọn, thiết bị có thể đặt gần quầy bán hàng, khu vực khách dễ quan sát hoặc sát bàn sơ chế mà không chiếm quá nhiều diện tích. Khi lắp đặt, cửa hàng vẫn cần chừa khoảng trống để mở kính, lấy hàng và tản nhiệt. Lối đi xung quanh cũng nên đủ rộng để nhân viên thao tác thuận tiện, tránh gây cản trở trong những khung giờ đông khách.

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Tủ đông trưng bày giúp thực phẩm bắt mắt hơn.

Đèn LED chuyên dụng làm nổi bật màu sắc tự nhiên

Góc nhìn rộng giúp sản phẩm dễ được chú ý, còn hệ thống chiếu sáng quyết định mức độ nổi bật của khu trưng bày. Đèn LED chuyên dụng, ít tỏa nhiệt, có thể làm rõ màu sắc tự nhiên của thịt, cá và hải sản cấp đông mà không gây thêm áp lực cho hệ thống làm lạnh.

Ánh sáng cần đủ đều để khách quan sát rõ bề mặt thực phẩm, hình thức đóng gói và thông tin trên bao bì. Thịt đỏ nên giữ được sắc màu tự nhiên, cá và hải sản cần tạo cảm giác tươi, sạch, trong khi thực phẩm chế biến sẵn phải thể hiện rõ hình dáng và kết cấu.

Nguồn sáng quá trắng dễ khiến thịt trông nhợt nhạt, còn ánh sáng quá ấm có thể làm màu sản phẩm sai lệch. Vị trí lắp đèn cũng cần hạn chế phản chiếu lên nắp kính, tránh gây chói và làm người mua khó quan sát.

Để duy trì hiệu quả trưng bày, kính tủ nên được vệ sinh thường xuyên, đèn cần hoạt động ổn định và nhiệt độ phải được kiểm tra định kỳ. Hàng hóa cũng nên được bổ sung vừa đủ, sắp xếp gọn và không che khuất khu vực phân phối hơi lạnh.

Tủ đông dạng đảo chỉ phát huy hiệu quả khi được lựa chọn theo diện tích, lưu lượng khách và cơ cấu hàng hóa. Trước khi lắp đặt, cửa hàng cần tính toán lối đi, nguồn điện, khoảng thoát nhiệt và quy trình bổ sung sản phẩm. Cách bố trí hợp lý giúp khu đồ đông lạnh dễ tiếp cận hơn, kéo dài thời gian quan sát và tạo thêm cơ hội mua sắm.

Các siêu thị, cửa hàng thực phẩm hoặc cơ sở kinh doanh đang cải tạo khu trưng bày đông lạnh có thể liên hệ NEWCOOL để được tư vấn lựa chọn thiết bị theo diện tích mặt bằng, nhóm sản phẩm và nhu cầu vận hành thực tế.

Thông tin liên hệ:

Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu Tân Thái Sơn

Website: https://dienlanhnewcool.com/

Email: kinhdoanh@dienmaynewsun.com

Tags:

#tủ đông trưng bày dạng đảo #Tân Thái Sơn

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