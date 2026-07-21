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Màn hình 24 inch có đủ dùng cho Excel, Word và họp trực tuyến?

P.V
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Màn hình 24 inch vẫn đáp ứng tốt các tác vụ văn phòng phổ biến như soạn thảo Word, xử lý Excel và họp trực tuyến. Hiệu quả sử dụng còn phụ thuộc vào độ phân giải, cách sắp xếp cửa sổ và nhu cầu đa nhiệm.

Vì sao màn hình 24 inch vẫn phù hợp với dân văn phòng?

Màn hình 24 inch tạo sự cân bằng giữa không gian hiển thị và diện tích bàn làm việc. Màn hình rộng hơn đáng kể so với laptop nhưng vẫn vừa tầm quan sát, phù hợp với góc làm việc tại nhà hoặc văn phòng có không gian hạn chế.

Với Word, người dùng có thể đọc và chỉnh sửa văn bản dài thuận tiện. Khi làm Excel, màn hình đủ hiển thị nhiều hàng, cột cho các bảng tính cơ bản. Trong cuộc họp trực tuyến, người dùng vẫn có thể theo dõi người tham gia và mở tài liệu tham khảo bên cạnh.

Kích thước này phù hợp với công việc hành chính, nhập liệu, kế toán cơ bản, chăm sóc khách hàng và học trực tuyến. Tuy nhiên, người thường xuyên mở nhiều bảng tính hoặc chia ba, bốn cửa sổ cùng lúc có thể cần màn hình lớn hơn.

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Màn hình 24 inch kiểu phổ thông vẫn phù hợp với góc học tập, làm việc cần bố cục hiển thị vừa mắt và gọn bàn.

Dùng Excel và Word trên màn hình 24 inch có bị chật không?

Với Word, màn hình 24 inch hầu như không gặp trở ngại nếu dùng độ phân giải Full HD trở lên. Người dùng có thể đọc văn bản rõ ràng, xem trọn trang ở mức thu phóng quen thuộc và vẫn còn không gian cho thanh công cụ, bình luận hoặc cửa sổ tài liệu bên cạnh.

Với Excel, cảm giác rộng hay chật phụ thuộc nhiều vào số cột cần theo dõi cùng lúc. Nếu công việc là bảng tính thông thường, đối chiếu dữ liệu, nhập công nợ hay làm báo cáo nội bộ, 24 inch vẫn đáp ứng ổn. Không gian này đủ để xem nhiều cột hơn laptop, giảm việc cuộn ngang liên tục và đỡ mỏi mắt hơn khi làm việc lâu.

Khác biệt lớn nhất đến từ việc người dùng chuyển từ màn hình laptop sang màn hình 24 inch. Khi đó, lợi ích thấy rõ là chữ lớn hơn, vùng hiển thị thoáng hơn và việc chia hai cửa sổ song song cũng dễ chịu hơn hẳn.

Họp online và chia đôi cửa sổ: 24 inch có còn đủ?

Trong các buổi họp online, nhiều người thường cần mở cùng lúc cửa sổ họp, tài liệu Word hoặc bảng Excel và khung chat. Đây là tình huống mà 24 inch vẫn dùng tốt, nhất là với người hay chia đôi màn hình để vừa theo dõi nội dung vừa ghi chú.

Nếu chỉ họp, xem slide, đọc tài liệu và phản hồi nhanh, 24 inch là mức hợp lý. Kích thước này giúp khung hình không quá lớn, webcam dễ đặt đúng tầm mắt và bàn làm việc cũng gọn hơn. Những mẫu có tấm nền IPS hoặc công nghệ giảm ánh sáng xanh cũng phù hợp với người phải ngồi trước màn hình nhiều giờ mỗi ngày.

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Các mẫu chú trọng hiển thị dễ nhìn và bảo vệ mắt phù hợp với nhu cầu họp trực tuyến, đọc tài liệu trong thời gian dài.

Khi nào 24 inch là đủ, và khi nào nên lên 27 inch?

24 inch là đủ nếu người dùng làm việc văn phòng thông thường, ngồi gần màn hình, bàn không quá sâu và ưu tiên sự gọn gàng. Đây cũng là lựa chọn hợp lý cho người dùng cần thêm màn hình rời để làm việc cùng laptop mà không muốn góc bàn trở nên cồng kềnh.

Tuy nhiên, nếu công việc thường xuyên phải mở bảng Excel nhiều cột, so sánh nhiều tài liệu cùng lúc, xem dashboard dày thông tin hoặc chia nhiều cửa sổ trong ngày, màn hình lớn hơn sẽ dễ thở hơn. Lúc đó, màn hình 27 inch là hướng nâng cấp đáng cân nhắc để có thêm vùng hiển thị và giảm thao tác thu phóng hay chuyển cửa sổ liên tục.

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Kích thước lớn hơn sẽ phù hợp hơn với người cần không gian hiển thị rộng cho nhiều tác vụ song song.

Chọn màn hình 24 inch thế nào để làm việc thoải mái hơn?

Nếu mục tiêu là Excel, Word và họp online, người dùng nên ưu tiên độ phân giải Full HD, tấm nền dễ nhìn, chống chói tốt và màu hiển thị ổn định. Tần số quét cao hơn cũng giúp thao tác chuột, kéo bảng tính hay cuộn văn bản mượt mắt hơn, dù đây không phải yếu tố bắt buộc với dân văn phòng.

Ngoài ra, chân đế vững, viền gọn và khả năng kết nối với laptop hoặc PC cũng là những điểm nên xem kỹ. Một màn hình dễ nhìn nhưng đặt quá thấp, quá cao hoặc thiếu cổng kết nối phù hợp vẫn có thể làm giảm trải nghiệm làm việc hằng ngày.

Tại Thế Giới Di Động, người dùng có thể tham khảo các mẫu màn hình 24 inch với mức giá dễ tiếp cận, đang giảm đến 13% đi kèm chính sách bảo hành chính hãng và đổi trả 1 năm. Đây là nhóm sản phẩm phù hợp cho nhu cầu học tập, làm việc văn phòng tại nhà, đồng thời còn có hỗ trợ trả góp 0% để người dùng dễ lên cấu hình góc làm việc theo ngân sách.

Kết luận

Nếu nhu cầu chính là soạn thảo văn bản, xử lý bảng tính ở mức phổ biến và họp online hằng ngày, màn hình 24 inch vẫn là lựa chọn đủ dùng và cân đối. Còn với người thường xuyên làm việc đa cửa sổ, bảng dữ liệu dày hoặc muốn không gian hiển thị rộng rãi hơn trong vài năm tới, nâng lên 27 inch sẽ hợp lý hơn.

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