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Oppo Reno 16 đối đầu Xiaomi 17T trong bài kiểm tra khủng hiệu năng, kết quả ra sao?

P.V
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Phân khúc điện thoại thông minh tầm trung đang chứng kiến sự cạnh tranh mạnh mẽ, và hai thiết bị đáng chú ý hiện nay là Oppo Reno 16 và Xiaomi 17T. Cả hai mẫu máy đều có mức giá bán khá tương đồng, nhưng lại hướng đến những nhóm người dùng với nhu cầu khác nhau.

Trong khi đại diện từ Oppo tập trung vào thiết kế, thời lượng pin và chất lượng máy ảnh, thì đối thủ Xiaomi lại thiên về sức mạnh xử lý. Dưới đây là kết quả thử nghiệm thực tế để xem đâu là sự lựa chọn phù hợp hơn cho các tác vụ sử dụng hàng ngày.

Khả năng xử lý video và tốc độ kết nối

Khi thực hiện bài kiểm tra xuất một đoạn video 4K dài một phút trên ứng dụng VN, sự khác biệt giữa hai thiết bị đã thể hiện khá rõ ràng. Chiếc Xiaomi 17T hoàn thành công việc chỉ trong 35 giây, trong khi đối thủ mất 1 phút 5 giây để xử lý cùng một tác vụ.

Vi xử lý Dimensity 8500 Ultra cho thấy khả năng làm việc nhanh hơn gần gấp đôi so với Snapdragon 7 Gen 4 trong điều kiện thử nghiệm này. Đối với những người dùng thường xuyên chỉnh sửa nội dung đa phương tiện, đại diện từ Xiaomi sẽ giúp tiết kiệm thời gian chờ đợi đáng kể.

Trong bài kiểm tra tốc độ kết nối mạng không dây, hai máy được đặt trên cùng một hệ thống Wi-Fi để đảm bảo tính khách quan. Sản phẩm của Oppo ghi nhận tốc độ tải xuống đạt 7.8Mbps, trong khi đó đối thủ đạt mức 73Mbps. Xuyên suốt quá trình thử nghiệm, thiết bị của Xiaomi liên tục duy trì tốc độ truyền tải dữ liệu ở mức cao hơn.

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Ảnh: thegioididong.com

Trải nghiệm chơi game và chất lượng hiển thị

Khoảng cách về hiệu năng được thu hẹp lại khi chuyển sang bài thử nghiệm chơi game BGMI. Cả hai thiết bị đều hỗ trợ tốc độ 90 khung hình/giây ở thiết lập đồ họa mượt mà và duy trì khung hình ổn định, không xuất hiện tình trạng giật lag rõ rệt. Người dùng sẽ khó nhận ra sự khác biệt lớn về độ mượt mà khi giải trí trên chiếc OPPO Reno 16 so với sản phẩm cạnh tranh. Nếu bạn là người có yêu cầu khắt khe hơn về cấu hình và khả năng đồ họa chuyên sâu, có thể cân nhắc nâng cấp lên phiên bản OPPO Reno 16 Pro của hãng.

Về khả năng hiển thị, thiết bị của Oppo sở hữu màn hình AMOLED 6.23 inch độ phân giải 1.5K, khá nhỏ gọn và dễ thao tác bằng một tay. Mặt khác, Xiaomi trang bị màn hình kích thước 6.59 inch mang lại không gian quan sát rộng rãi hơn. Cả hai đều đi kèm tần số quét 120Hz, mang lại hình ảnh chi tiết và thao tác cuộn trang trơn tru. Khi sử dụng thực tế, màn hình của Oppo cho cảm giác màu sắc rực rỡ và độ sáng nhỉnh hơn đôi chút.

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Ảnh: thegioididong.com

Dung lượng pin và khả năng sạc nhanh

Về mặt năng lượng, lợi thế nghiêng về phía điện thoại Oppo với viên pin dung lượng lớn 6700mAh cùng công nghệ sạc nhanh 80W. Trong khi đó, mẫu máy từ Xiaomi sử dụng viên pin 6500mAh và hỗ trợ sạc 67W. Mức dung lượng dồi dào hơn giúp máy kéo dài thời gian hoạt động với các tác vụ nặng, kết hợp cùng củ sạc công suất cao sẽ rút ngắn đáng kể thời gian chờ nạp lại năng lượng. Đây là một điểm cộng lớn dành cho những khách hàng ưu tiên sự bền bỉ của pin hơn là tốc độ xử lý tối đa.

Mức giá và chính sách ưu đãi tại Thế Giới Di Động

Hiện tại, thế hệ sản phẩm mới của Oppo đang được phân phối chính hãng tại hệ thống Thế Giới Di Động. Mức giá tham khảo cho phiên bản bộ nhớ 8GB/256GB tiêu chuẩn là 18.990.000đ. Khách hàng mua sắm trong thời điểm này sẽ nhận được bộ quà tặng có giá trị lên đến 10 triệu đồng.

Đi kèm với thiết bị là gói bảo vệ dài hạn bao gồm 24 tháng bảo hành, 12 tháng bảo hiểm mặt lưng, 6 tháng bảo hiểm rơi vỡ và cam kết dịch vụ sửa chữa nhanh trong vòng 1 giờ. Khách hàng tham gia chương trình thu cũ đổi mới sẽ được hệ thống hỗ trợ trợ giá lên đến 5 triệu đồng. Ngoài ra, người mua cũng có thể dễ dàng sở hữu máy thông qua chương trình trả chậm với mức lãi suất 0%.

Bên trong hộp sản phẩm đã được nhà sản xuất chuẩn bị sẵn đầy đủ bộ phụ kiện tiêu chuẩn gồm củ sạc, cáp kết nối, ốp lưng và miếng dán màn hình. Cửa hàng còn áp dụng ưu đãi giảm ngay 1 triệu đồng khi mua kèm phụ kiện màn hình phụ OPPO Bubble và tặng thêm 400.000đ đối với khách hàng chọn mua chung cùng tai nghe OPPO Enco Air5 hoặc Air5s.

Tags:

#Thế Giới Di Động #Oppo Reno 16 #Xiaomi 17T

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