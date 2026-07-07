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Mua tai nghe dưới 2 triệu năm 2026: JBL vẫn là lựa chọn số 1 hay đã có kẻ soán ngôi?

P.V
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Thị trường tai nghe dưới 2 triệu đồng năm 2026 đang cạnh tranh mạnh mẽ với nhiều lựa chọn đáng chú ý từ các hãng Samsung, OPPO, Anker và JBL. Mỗi sản phẩm đều có những ưu thế riêng về âm thanh, pin và công năng đặc biệt. Bài viết sẽ giúp người mua so sánh chi tiết để tìm ra mẫu tai nghe phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng.

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Thị trường tai nghe dưới 2 triệu năm 2026 có sản phẩm nào nổi bật?

Phân khúc tai nghe dưới 2 triệu đồng năm 2026 chứng kiến sự cạnh tranh mạnh mẽ từ Samsung, OPPO và Anker với nhiều công nghệ cao cấp. Điều này khiến cuộc đua giành vị trí dẫn đầu của JBL trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết.

JBL Wave Beam 2

JBL Wave Beam 2 mang đến chất âm JBL Pure Bass mạnh mẽ, sống động với driver 8mm. Tai nghe còn được trang bị chống ồn chủ động và chế độ Smart Ambient linh hoạt.

So với JBL Wave Beam, phiên bản Wave Beam 2 được nâng cấp đáng kể về tính năng và trải nghiệm sử dụng. Sản phẩm có 4 micro thay vì 1 micro, bổ sung ANC và thời lượng pin tăng từ 32 giờ lên 40 giờ. Thiết kế cũng nhẹ hơn, mang lại cảm giác thoải mái kể cả khi đeo lâu.

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JBL Wave Beam 2 nổi bật với ANC, pin lâu, bass mạnh.

Wave Beam 2 kháng nước và bụi chuẩn IP54, phù hợp cho các hoạt động thể thao hoặc sử dụng ngoài trời hằng ngày. Tai nghe hỗ trợ kết nối cùng lúc nhiều thiết bị, tích hợp Fast Pair và Swift Pair giúp ghép nối nhanh chóng. Ứng dụng JBL Headphones cho phép người dùng tùy chỉnh âm thanh cá nhân hóa trải nghiệm.

Samsung Galaxy Buds Core

Samsung Galaxy Buds Core là một trong những mẫu tai nghe nổi bật nhất trong phân khúc giá rẻ năm 2026. Sản phẩm có chống ồn chủ động ANC, hệ thống 3 micro và công nghệ Galaxy AI hỗ trợ phiên dịch thời gian thực. Với giá chỉ 1,19 triệu đồng, đây là lựa chọn có giá dễ tiếp cận với nhiều người.

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Galaxy Buds Core nổi bật với ANC, AI thông minh, giá tốt.

Galaxy Buds Core có thiết kế nhỏ gọn, thời lượng pin lên đến 35 giờ khi tắt ANC và khả năng kết nối mượt mà trong hệ sinh thái Samsung. So với tai nghe JBL, mẫu tai nghe này nổi bật hơn về tính năng AI và giá bán, nhưng thời lượng pin ngắn hơn và chất âm chưa thực sự mạnh mẽ ở dải bass.

OPPO Enco Buds3 Pro

OPPO Enco Buds3 Pro nổi bật với thời lượng pin lên đến 54 giờ khi sử dụng cùng hộp sạc. Tai nghe OPPO này còn hỗ trợ sạc nhanh, chỉ 10 phút sạc cho khoảng 4 giờ nghe nhạc. Với mức giá khoảng 990.000 đồng, đây là lựa chọn hấp dẫn cho người dùng ưu tiên thời lượng sử dụng.

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OPPO Enco Buds3 Pro nổi bật với pin lâu, sạc nhanh.

OPPO Enco Buds3 Pro sở hữu driver Titanium 12.4mm cho âm thanh mạnh mẽ cùng chuẩn kháng nước IP55 phù hợp khi vận động. So với tai nghe JBL khác, mẫu tai nghe này nổi bật hơn về thời lượng pin. Trong khi đó, JBL vẫn có lợi thế về tùy chỉnh âm thanh và chất bass đặc trưng.

Anker Soundcore Liberty 5

Anker Soundcore Liberty 5 thuộc top những tai nghe chống ồn đáng tin cậy trong tầm giá năm 2026. Sản phẩm trang bị driver ACAA Dual 9.2mm, Adaptive ANC 3.0 và hệ thống ANC 6 micro có khả năng giảm tiếng ồn. Sạc một lần dùng được khoảng 12 giờ cho mỗi lần sạc và 48 giờ nếu có hộp sạc.

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Anker là đối thủ xứng tầm với tai nghe JBL trong phân khúc.

Anker Soundcore Liberty 5 còn hỗ trợ ứng dụng Soundcore với bộ EQ tùy chỉnh linh hoạt theo sở thích người dùng. So với tai nghe JBL, mẫu tai nghe này có lợi thế rõ rệt về khả năng chống ồn chủ động trong môi trường đông người. Với ai thường xuyên làm việc ở bên ngoài, Anker Soundcore Liberty 5 là đối thủ cạnh tranh rất đáng gờm của JBL.

Nên mua tai nghe nào dưới 2 triệu năm 2026?

Bất kỳ ai cũng có thể chọn được mẫu tai nghe dưới 2 triệu đồng đều phù hợp với nhu cầu. Tai nghe JBL Wave Beam 2 dành cho người yêu bass mạnh, cần pin lâu và ưu tiên thương hiệu uy tín. Samsung Galaxy Buds Core là lựa chọn hợp lý nếu đang sử dụng hệ sinh thái Samsung và muốn trải nghiệm các tính năng Galaxy AI.

Nếu ưu tiên thời lượng pin và thường xuyên tập luyện thể thao, OPPO Enco Buds3 Pro sẽ là lựa chọn phù hợp. Trong khi đó, Anker Soundcore Liberty 5 nổi bật với khả năng chống ồn mạnh mẽ cho môi trường nhiều tiếng ồn. Hãy chọn mẫu tai nghe đáp ứng tốt nhất nhu cầu sử dụng thực tế của bạn.

Tai nghe JBL vẫn là lựa chọn an toàn nhờ chất âm tốt và độ tin cậy cao. Trong khi đó, Samsung, OPPO và Anker đang tạo sức ép mạnh với nhiều tính năng nổi bật trong cùng tầm giá. Nhờ sự cạnh tranh này, người dùng có nhiều lựa chọn chất lượng hơn bao giờ hết. Nếu muốn mua hàng chính hãng với chế độ bảo hành đầy đủ, khách hàng có thể tham khảo tại CellphoneS.

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