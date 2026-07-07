Vì sao 2026 Xiaomi vẫn trang bị RAM 3GB trên Redmi A7?

Tuy nhiên, đằng sau con số này là một sự tính toán kỹ lưỡng của nhà sản xuất nhằm mang lại những giá trị thiết thực hơn cho người dùng phổ thông, thay vì chỉ tập trung vào một thông số duy nhất.

Đánh đổi nhỏ để mang lại trải nghiệm màn hình và pin tốt hơn

Giữ mức RAM vừa phải là cách để nhà sản xuất tối ưu chi phí, từ đó dồn nguồn lực vào các linh kiện khác quan trọng không kém. Đáng chú ý nhất là màn hình kích thước lớn 6.88 inch đi kèm tần số quét 120 Hz. So với nhiều mẫu điện thoại Xiaomi khác, việc trang bị tần số quét cao giúp các thao tác vuốt chạm trên màn hình IPS LCD trở nên trơn tru hơn hẳn, kết hợp cùng độ phân giải HD+ và độ sáng 600 nits giúp nội dung hiển thị rõ ràng.

Bên cạnh màn hình, viên pin cũng là yếu tố được đầu tư mạnh mẽ. Hãng đã tích hợp viên pin Li-Po dung lượng lên đến 5200 mAh cùng công nghệ tiết kiệm pin. Thiết bị cũng hỗ trợ sạc tối đa 15 W và có sẵn củ sạc 15 W đi kèm trong hộp. Nhờ sự phân bổ chi phí hợp lý, người dùng có thể duy trì các hoạt động liên lạc, giải trí cả ngày dài mà không cần bận tâm quá nhiều về vấn đề cạn kiệt năng lượng.

Ảnh: thegioididong.com

Hiệu năng và lưu trữ vừa vặn cho nhu cầu cơ bản

Thực tế cho thấy, không phải ai cũng cần đến một bộ nhớ RAM quá lớn. Với những người dùng chỉ có nhu cầu nghe gọi, lướt web hay xem video, mức RAM 3 GB là đủ để hệ thống vận hành ổn định. Máy được cài đặt sẵn hệ điều hành Android 15, kết hợp cùng chip xử lý Unisoc T7250 8 nhân với 2 nhân 1.8 GHz và 6 nhân 1.6 GHz, giúp máy phản hồi tốt các tác vụ hằng ngày. Chip đồ họa Mali-G57 cũng hỗ trợ xử lý phần nhìn một cách nhẹ nhàng, trơn tru.

Về khả năng lưu trữ, phiên bản Xiaomi Redmi A7 có bộ nhớ trong 64 GB, với dung lượng khả dụng khoảng 50 GB. Nếu cần thêm không gian để lưu hình ảnh hay tài liệu cá nhân, người dùng hoàn toàn có thể mở rộng thông qua khe cắm thẻ nhớ MicroSD với mức hỗ trợ tối đa lên đến 2 TB. Máy cũng cho khả năng lưu trữ danh bạ không giới hạn.

Camera đáp ứng trọn vẹn các tính năng chụp ảnh thông dụng

Sản phẩm được thiết kế nguyên khối với phần khung và mặt lưng làm từ nhựa Polycarbonate, giữ tổng trọng lượng ở mức 193 gram. Cụm camera sau của máy có độ phân giải 13 MP, hỗ trợ quay phim FullHD 1080p ở tốc độ 30fps và đi kèm đèn Flash tiện lợi. Hệ thống camera này cung cấp các chế độ hữu ích cho cuộc sống thường ngày như chụp ban đêm, chụp chân dung, HDR và trôi nhanh thời gian.

Ở mặt trước, camera 8 MP đảm nhận vai trò gọi video và chụp ảnh cá nhân cơ bản. Camera selfie này cũng được tích hợp đầy đủ các chế độ chụp đêm, chụp chân dung hay HDR tương tự như camera chính. Song song đó, hệ thống bảo mật của máy khá đa dạng với tính năng mở khóa vân tay cạnh viền và hỗ trợ cả mở khóa bằng khuôn mặt.

Mức giá dễ tiếp cận cùng ưu đãi tại Thế Giới Di Động

Với những trang bị tập trung vào sự bền bỉ và độ mượt mà của màn hình, sản phẩm hướng tới nhóm khách hàng có thu nhập vừa phải, cần một thiết bị liên lạc đáng tin cậy thay vì cấu hình để chơi game nặng. Hiện tại, máy đang được phân phối với chương trình ưu đãi đặc biệt dành riêng cho đối tượng học sinh, sinh viên và tài xế công nghệ tại hệ thống Thế Giới Di Động.

Cụ thể, bắt đầu từ ngày 6/7/2026, nhóm khách hàng mục tiêu này sẽ được giảm thêm 100.000 đồng khi mua máy. Sau khi áp dụng ưu đãi, mức giá sở hữu sản phẩm chỉ còn 3.590.000 đồng. Đây là một chính sách giá rất hợp lý để người dùng dễ dàng trang bị cho mình một chiếc máy có màn hình đẹp và viên pin khỏe, phục vụ đắc lực cho học tập cũng như công việc hằng ngày.