Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Bạn cần biết

Điện tử - Điện lạnh

Vì sao 2026 Xiaomi vẫn trang bị RAM 3GB trên Redmi A7?

P.V
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Dù thị trường di động năm 2026 chứng kiến nhiều sự thay đổi về thông số kỹ thuật, việc một thiết bị mới ra mắt vào tháng 07/2026 chỉ sở hữu mức RAM 3 GB khiến nhiều người chú ý.

Tuy nhiên, đằng sau con số này là một sự tính toán kỹ lưỡng của nhà sản xuất nhằm mang lại những giá trị thiết thực hơn cho người dùng phổ thông, thay vì chỉ tập trung vào một thông số duy nhất.

Đánh đổi nhỏ để mang lại trải nghiệm màn hình và pin tốt hơn

Giữ mức RAM vừa phải là cách để nhà sản xuất tối ưu chi phí, từ đó dồn nguồn lực vào các linh kiện khác quan trọng không kém. Đáng chú ý nhất là màn hình kích thước lớn 6.88 inch đi kèm tần số quét 120 Hz. So với nhiều mẫu điện thoại Xiaomi khác, việc trang bị tần số quét cao giúp các thao tác vuốt chạm trên màn hình IPS LCD trở nên trơn tru hơn hẳn, kết hợp cùng độ phân giải HD+ và độ sáng 600 nits giúp nội dung hiển thị rõ ràng.

Bên cạnh màn hình, viên pin cũng là yếu tố được đầu tư mạnh mẽ. Hãng đã tích hợp viên pin Li-Po dung lượng lên đến 5200 mAh cùng công nghệ tiết kiệm pin. Thiết bị cũng hỗ trợ sạc tối đa 15 W và có sẵn củ sạc 15 W đi kèm trong hộp. Nhờ sự phân bổ chi phí hợp lý, người dùng có thể duy trì các hoạt động liên lạc, giải trí cả ngày dài mà không cần bận tâm quá nhiều về vấn đề cạn kiệt năng lượng.

f23d14b9584cba4bf2e24633b6bdafc6-7367.png
Ảnh: thegioididong.com

Hiệu năng và lưu trữ vừa vặn cho nhu cầu cơ bản

Thực tế cho thấy, không phải ai cũng cần đến một bộ nhớ RAM quá lớn. Với những người dùng chỉ có nhu cầu nghe gọi, lướt web hay xem video, mức RAM 3 GB là đủ để hệ thống vận hành ổn định. Máy được cài đặt sẵn hệ điều hành Android 15, kết hợp cùng chip xử lý Unisoc T7250 8 nhân với 2 nhân 1.8 GHz và 6 nhân 1.6 GHz, giúp máy phản hồi tốt các tác vụ hằng ngày. Chip đồ họa Mali-G57 cũng hỗ trợ xử lý phần nhìn một cách nhẹ nhàng, trơn tru.

Về khả năng lưu trữ, phiên bản Xiaomi Redmi A7 có bộ nhớ trong 64 GB, với dung lượng khả dụng khoảng 50 GB. Nếu cần thêm không gian để lưu hình ảnh hay tài liệu cá nhân, người dùng hoàn toàn có thể mở rộng thông qua khe cắm thẻ nhớ MicroSD với mức hỗ trợ tối đa lên đến 2 TB. Máy cũng cho khả năng lưu trữ danh bạ không giới hạn.

Camera đáp ứng trọn vẹn các tính năng chụp ảnh thông dụng

Sản phẩm được thiết kế nguyên khối với phần khung và mặt lưng làm từ nhựa Polycarbonate, giữ tổng trọng lượng ở mức 193 gram. Cụm camera sau của máy có độ phân giải 13 MP, hỗ trợ quay phim FullHD 1080p ở tốc độ 30fps và đi kèm đèn Flash tiện lợi. Hệ thống camera này cung cấp các chế độ hữu ích cho cuộc sống thường ngày như chụp ban đêm, chụp chân dung, HDR và trôi nhanh thời gian.

Ở mặt trước, camera 8 MP đảm nhận vai trò gọi video và chụp ảnh cá nhân cơ bản. Camera selfie này cũng được tích hợp đầy đủ các chế độ chụp đêm, chụp chân dung hay HDR tương tự như camera chính. Song song đó, hệ thống bảo mật của máy khá đa dạng với tính năng mở khóa vân tay cạnh viền và hỗ trợ cả mở khóa bằng khuôn mặt.

Mức giá dễ tiếp cận cùng ưu đãi tại Thế Giới Di Động

Với những trang bị tập trung vào sự bền bỉ và độ mượt mà của màn hình, sản phẩm hướng tới nhóm khách hàng có thu nhập vừa phải, cần một thiết bị liên lạc đáng tin cậy thay vì cấu hình để chơi game nặng. Hiện tại, máy đang được phân phối với chương trình ưu đãi đặc biệt dành riêng cho đối tượng học sinh, sinh viên và tài xế công nghệ tại hệ thống Thế Giới Di Động.

Cụ thể, bắt đầu từ ngày 6/7/2026, nhóm khách hàng mục tiêu này sẽ được giảm thêm 100.000 đồng khi mua máy. Sau khi áp dụng ưu đãi, mức giá sở hữu sản phẩm chỉ còn 3.590.000 đồng. Đây là một chính sách giá rất hợp lý để người dùng dễ dàng trang bị cho mình một chiếc máy có màn hình đẹp và viên pin khỏe, phục vụ đắc lực cho học tập cũng như công việc hằng ngày.

Tags:

#Thế Giới Di Động #Xiaomi Redmi A7

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Samsung Galaxy A27 5G có phải là điểm sáng phân khúc tầm trung?

Samsung Galaxy A27 5G có phải là điểm sáng phân khúc tầm trung?

Mẫu điện thoại Samsung Galaxy A27 5G vừa ra mắt đang thu hút sự chú ý của người dùng. Với nhiều trang bị hướng đến độ bền và hiệu năng sử dụng thực tế, thiết bị này đặt ra câu hỏi liệu đây có phải là một lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc tầm trung hiện nay.
TOMKO hướng dẫn lựa chọn màn hình trình chiếu và thiết bị thông minh phù hợp cho từng nhu cầu

TOMKO hướng dẫn lựa chọn màn hình trình chiếu và thiết bị thông minh phù hợp cho từng nhu cầu

Việc lựa chọn thiết bị công nghệ phù hợp không chỉ giúp đáp ứng đúng nhu cầu sử dụng mà còn góp phần nâng cao hiệu quả làm việc và học tập. Tùy vào từng mục đích, người dùng sẽ có những tiêu chí khác nhau khi lựa chọn, từ thiết bị hiển thị phục vụ hội họp, trình bày đến các sản phẩm hỗ trợ học tập và làm việc cá nhân.
Cấu hình laptop Acer phổ biến, giá tốt, chất lượng cao

Cấu hình laptop Acer phổ biến, giá tốt, chất lượng cao

Cấu hình laptop Acer đa dạng với chip Intel Core i3 đến i7, RAM 8GB–16GB và SSD 256GB–512GB. Điều này giúp máy vận hành ổn định với các nhu cầu làm việc và giải trí đa dạng. Thiết bị đi kèm màn hình Full HD nhằm đem lại không gian hiển thị hình ảnh rõ nét.
Các dòng máy Mac sử dụng chip Apple M4 nhỏ gọn, hiệu năng mạnh

Các dòng máy Mac sử dụng chip Apple M4 nhỏ gọn, hiệu năng mạnh

Chip Apple M4 đánh dấu thế hệ vi xử lý mới của Apple với hiệu năng mạnh mẽ, khả năng xử lý đồ họa ấn tượng và Neural Engine được nâng cấp cho các tác vụ AI. Đặc biệt, các thiết bị được trang bị chip này còn tối ưu điện năng hiệu quả.
HONOR 600: Điểm mặt 2 điểm khác biệt đáng giá

HONOR 600: Điểm mặt 2 điểm khác biệt đáng giá

Dòng điện thoại HONOR 600 vừa ra mắt đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dùng yêu công nghệ. Với nhiều phiên bản khác nhau, dòng sản phẩm này mang đến đa dạng sự lựa chọn phù hợp với nhu cầu và ngân sách riêng của từng cá nhân.
Tổng hợp các dòng MacBook Pro M5? Đâu là sự chọn lựa phù hợp?

Tổng hợp các dòng MacBook Pro M5? Đâu là sự chọn lựa phù hợp?

Các dòng MacBook Pro M5 nổi bật với hiệu năng mạnh mẽ từ chip Apple M5 thế hệ mới, đáp ứng tốt cả công việc hằng ngày lẫn các tác vụ chuyên sâu. Kết hợp cùng màn hình Liquid Retina XDR sắc nét và hệ thống kết nối tốc độ cao, MacBook Pro M5 mang đến trải nghiệm làm việc ổn định, hiệu quả cho nhiều nhóm người dùng.
Laptop Samsung vs LG Gram: So sánh thiết kế, hiệu năng, độ bền

Laptop Samsung vs LG Gram: So sánh thiết kế, hiệu năng, độ bền

Laptop Samsung vs LG Gram là hai dòng máy tính mỏng nhẹ, tối ưu cho nhu cầu học tập và làm việc văn phòng. Laptop Samsung nổi bật với thiết kế kim loại, hiệu năng ổn định và kết nối Galaxy. LG Gram ghi điểm ở trọng lượng nhẹ, pin tốt và tính cơ động. Sự khác biệt rõ nét nhất nằm ở thiết kế, hiệu năng và độ bền trong trải nghiệm thực tế.
5 kích thước đèn LED panel phổ biến hiện nay

5 kích thước đèn LED panel phổ biến hiện nay

Trên thị trường hiện nay, đèn LED panel có 5 kích thước phổ biến nhất: 300x300, 300x600, 600x600, 300x1200 và 600x1200mm. Mỗi kích thước không chỉ đơn thuần là thông số mà còn được tính toán kỹ lưỡng để phù hợp với từng không gian, độ cao trần và yêu cầu ánh sáng riêng biệt, từ văn phòng, trường học, bệnh viện cho đến các trung tâm thương mại hiện đại.
Thu mua laptop cũ Minh Đương – báo giá đúng chuẩn, không ép giá

Thu mua laptop cũ Minh Đương – báo giá đúng chuẩn, không ép giá

Bạn đang cần bán laptop cũ, thanh lý máy tính không còn sử dụng hoặc muốn nâng cấp thiết bị mới? Thu mua laptop Minh Đương mang đến giải pháp thanh lý nhanh chóng, minh bạch với tiêu chí: kiểm tra chính xác – báo giá hợp lý – thanh toán nhanh – không ép giá.
Mua camera Ezviz ngoài trời tại CellphoneS: Giải pháp ổn định

Mua camera Ezviz ngoài trời tại CellphoneS: Giải pháp ổn định

Mua camera Ezviz tại CellphoneS đang là lựa chọn phù hợp được nhiều gia đình và doanh nghiệp quan tâm trong thời gian gần đây. Với danh mục sản phẩm đa dạng, Ezviz đáp ứng tốt nhu cầu giám sát 24/7 dù thời tiết khắc nghiệt. Dưới đây là những ưu điểm nổi bật khi mua camera tại CellphoneS.
Cập nhật các dòng chip laptop Dell phổ biến, được ưa chuộng

Cập nhật các dòng chip laptop Dell phổ biến, được ưa chuộng

Chip laptop Dell hiện được trang bị nhiều dòng vi xử lý từ Intel Core i3 đến Core i9, đáp ứng đa dạng nhu cầu học tập, làm việc và giải trí. Mỗi dòng chip có sự khác biệt về hiệu năng cũng như phân khúc người sử dụng hướng đến. Bài viết sẽ cập nhật các dòng chip Dell phổ biến và gợi ý lựa chọn phù hợp theo nhu cầu.
Nên mua Apple Watch Series 11 hay bản Ultra 3?

Nên mua Apple Watch Series 11 hay bản Ultra 3?

Việc lựa chọn giữa Apple Watch Series 11 và Apple Watch Ultra 3 phụ thuộc vào ba yếu tố chính: ngân sách, nhu cầu thực tế và phong cách sử dụng hàng ngày. Hai mẫu Apple Watch này mang đến những trải nghiệm khác biệt phù hợp với từng đối tượng người dùng.
Tủ chống ẩm Nikatei của nước nào?

Tủ chống ẩm Nikatei của nước nào?

Tủ chống ẩm Nikatei của nước nào là câu hỏi nhiều người dùng Việt Nam đặt ra trước khi xuống tiền. Độ ẩm ở Việt Nam dao động từ 80 đến 95% trong mùa hè, đủ để phá hỏng máy ảnh, linh kiện điện tử chỉ sau vài tháng.
Điện thoại Tecno pin "khủng", giá bình dân: Bạn đồng hành lý tưởng cho mùa du lịch

Điện thoại Tecno pin "khủng", giá bình dân: Bạn đồng hành lý tưởng cho mùa du lịch

Sản phẩm Tecno được trang bị viên pin 7000mAh mạnh mẽ, giúp người dùng dễ dàng lưu giữ khoảnh khắc và sử dụng các tính năng định vị trong những chuyến du lịch. Thiết bị hỗ trợ sạc nhanh công suất lên tới 70W giúp tối ưu thời gian nạp năng lượng. Camera độ phân giải lên đến 108MP giúp ghi lại những bức hình sắc nét.
Bí quyết chọn đồng hồ thể thao chống nước, đo nhịp tim chuẩn xác cho mùa hè bơi lội, chạy bộ

Bí quyết chọn đồng hồ thể thao chống nước, đo nhịp tim chuẩn xác cho mùa hè bơi lội, chạy bộ

Đồng hồ thể thao là phụ kiện hữu ích cho những ai yêu thích bơi lội, chạy bộ và tập luyện ngoài trời trong mùa hè. Sản phẩm giúp theo dõi sức khỏe, ghi nhận vận động và kiểm soát cường độ tập luyện dễ dàng hơn. Khi mua, bạn nên cân nhắc nhu cầu sử dụng thực tế để tìm được mẫu đồng hồ chạy bộ thông minh phù hợp.
Đánh giá thế hệ điện thoại mới từ Xiaomi và chương trình ưu đãi tại Thế Giới Di Động

Đánh giá thế hệ điện thoại mới từ Xiaomi và chương trình ưu đãi tại Thế Giới Di Động

Mới đây, dòng điện thoại thông minh tiếp theo của Xiaomi đã chính thức ra mắt, mang đến những nâng cấp có ý nghĩa so với thế hệ trước. Thay vì thay đổi hoàn toàn thiết kế, nhà sản xuất tập trung cải thiện phần cứng bên trong, giúp người dùng có trải nghiệm tốt hơn trong phân khúc giá.
ATSCADA cung cấp SCADA Applications giúp quản lý nhà máy theo thời gian thực trong nhà máy sản xuất

ATSCADA cung cấp SCADA Applications giúp quản lý nhà máy theo thời gian thực trong nhà máy sản xuất

Ngày nay, phương thức quản lý và vận hành nhà máy truyền thống dần bộc lộ nhiều hạn chế như thiếu tính đồng bộ, chậm trễ trong xử lý dữ liệu, khó kiểm soát,... Đây chính là lý do các doanh nghiệp sản xuất tìm đến giải pháp công nghệ hiện đại như SCADA Application để tối ưu hoá hoạt động.
Giải mã lý do Xiaomi 17 Ultra trở thành "chuẩn mực" nhiếp ảnh di động mùa hè 2026

Giải mã lý do Xiaomi 17 Ultra trở thành "chuẩn mực" nhiếp ảnh di động mùa hè 2026

Trong cuộc cạnh tranh mạnh mẽ giữa các flagship cao cấp, Xiaomi 17 Ultra được đánh giá là “chuẩn mực” nhiếp ảnh di động mới trong mùa hè 2026. Kết hợp cảm biến 1 inch, hệ thống Leica cùng công nghệ AI mới, mẫu flagship này mang đến hình ảnh chân thực đáp ứng đa dạng nhu cầu chụp ảnh chuyên nghiệp.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!