Các cơ sở sản xuất bánh bao đang đầu tư thiết bị như thế nào để nâng cao năng suất?

Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào phương pháp thủ công, các xưởng chế biến hiện nay đang từng bước đầu tư máy móc, thiết bị công nghiệp vào từng công đoạn nhằm rút ngắn thời gian sản xuất, giảm áp lực nhân công và đảm bảo chất lượng thành phẩm ổn định hơn.

Trong đó, công đoạn hấp bánh được xem là một trong những khâu quan trọng cần được tối ưu, bởi đây là bước ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ sản xuất và chất lượng bánh sau khi hoàn thiện.

Nhu cầu nâng cấp thiết bị tại các cơ sở sản xuất bánh bao

Khi quy mô đơn hàng ngày càng lớn, nhiều cơ sở sản xuất bánh bao bắt đầu gặp khó khăn trong việc duy trì năng suất bằng phương pháp truyền thống. Các công đoạn phụ thuộc nhiều vào nhân công như trộn bột, chia bột, tạo hình hay hấp bánh đều dễ trở thành điểm nghẽn khi sản lượng tăng cao.

Đặc biệt, ở công đoạn hấp bánh, người vận hành thường phải theo dõi liên tục về thời gian, nhiệt độ và lượng hơi nước để đảm bảo bánh đạt chất lượng phù hợp. Khi sử dụng phương pháp thủ công, việc kiểm soát các yếu tố này không chỉ tiêu tốn nhân lực mà còn khó duy trì sự đồng đều giữa các mẻ sản xuất.

Phương pháp hấp truyền thống gặp nhiều hạn chế khi sản lượng sản xuất ngày càng tăng.

Bên cạnh đó, khi nhu cầu sản xuất tăng lên hàng nghìn chiếc bánh mỗi ngày, các cơ sở cũng cần những thiết bị có khả năng xử lý số lượng lớn hơn, giúp rút ngắn thời gian vận hành và chủ động hơn trong việc đáp ứng đơn hàng.

Chính vì vậy, xu hướng đầu tư thiết bị công nghiệp đang dần trở thành lựa chọn của nhiều xưởng sản xuất bánh bao nhằm nâng cấp quy trình và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Đổi mới quy trình hấp bánh hiện đại với tủ hấp bánh bao công nghiệp

Trong quá trình chuyển đổi sang mô hình sản xuất chuyên nghiệp, tủ hấp bánh bao công nghiệp đang trở thành một trong những thiết bị được nhiều cơ sở ưu tiên đầu tư để tối ưu công đoạn hấp bánh.

Khác với phương pháp hấp truyền thống, thiết bị sử dụng hơi nước nóng trong khoang hấp kín, giúp nhiệt lượng được phân bổ ổn định đến các khay bánh. Nhờ đó, bánh bao sau khi hấp có độ chín đồng đều hơn, giữ được độ mềm xốp và hạn chế tình trạng bánh bị ảnh hưởng do hơi nước phân bổ không ổn định.

Tùy theo quy mô sản xuất, các cơ sở có thể lựa chọn các dòng tủ hấp với nhiều mức công suất và số lượng khay khác nhau. Thiết kế nhiều tầng khay giúp tận dụng không gian bên trong tủ, hỗ trợ xử lý số lượng lớn bánh trong mỗi mẻ, từ đó rút ngắn thời gian sản xuất và đáp ứng tốt hơn các đơn hàng có sản lượng cao.

Tủ hấp bánh bao công nghiệp giúp các cơ sở tối ưu công đoạn hấp và nâng cao năng suất sản xuất.

Bên cạnh khả năng nâng cao năng suất, tủ hấp bánh bao công nghiệp còn giúp giảm sự phụ thuộc vào thao tác thủ công. Người vận hành có thể cài đặt thời gian, nhiệt độ phù hợp và kiểm soát quá trình hấp ổn định hơn, giúp duy trì chất lượng thành phẩm giữa các mẻ sản xuất.

NEWSUN – chuyên gia thiết bị chế biến thực phẩm đồng hành cùng xưởng sản xuất

Nắm bắt nhu cầu nâng cấp thiết bị và tối ưu năng suất của các cơ sở làm bánh, NEWSUN – chuyên gia thiết bị chế biến thực phẩm với hơn 15 năm kinh nghiệm trên thị trường – cung cấp dòng tủ hấp bánh bao công nghiệp phù hợp với nhiều mô hình sản xuất, hỗ trợ các xưởng nâng cao năng lực hấp bánh, giảm áp lực nhân công và từng bước chuẩn hóa quy trình vận hành.

Để đáp ứng nhu cầu sản xuất đa dạng từ các cơ sở quy mô nhỏ, vừa đến những xưởng chế biến lớn, NEWSUN mang đến nhiều lựa chọn về công suất và số lượng khay từ 4, 6, 8, 12 đến 24 khay, cùng các dòng tủ đôi. Nhờ sự đa dạng này, các cơ sở có thể dễ dàng lựa chọn thiết bị phù hợp với sản lượng thực tế, chủ động mở rộng năng lực sản xuất và đáp ứng tốt hơn các đơn hàng lớn trong những giai đoạn cao điểm.

NEWSUN cung cấp đa dạng các dòng tủ hấp bánh bao.

Không chỉ hỗ trợ tối ưu công đoạn hấp bánh, NEWSUN còn cung cấp các thiết bị hỗ trợ trong dây chuyền làm bánh bao như máy trộn bột, máy chia bột, máy định hình và tủ ủ bánh. Việc kết hợp các thiết bị phù hợp giúp các cơ sở rút ngắn thời gian giữa từng công đoạn, giảm sự phụ thuộc vào lao động thủ công và nâng cao hiệu quả vận hành của toàn bộ quy trình.

Với hệ thống hơn 15 chi nhánh phủ rộng toàn quốc, NEWSUN đồng hành cùng các chủ xưởng trong quá trình tư vấn lựa chọn thiết bị, xây dựng phương án sản xuất phù hợp và hỗ trợ kỹ thuật khi vận hành. Nhờ đó, các cơ sở có thể dễ dàng tiếp cận giải pháp phù hợp với quy mô thực tế, tối ưu hiệu quả đầu tư và từng bước nâng cấp mô hình sản xuất.

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