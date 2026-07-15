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CellphoneS tung loạt ưu đãi cực khủng cho dòng robot hút bụi Xiaomi

P.V
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Robot hút bụi Xiaomi hiện là trợ thủ dọn dẹp không thể thiếu trong các gia đình hiện đại nhờ khả năng làm sạch tối ưu cùng công nghệ thông minh vượt trội. Hệ thống CellphoneS vừa kích hoạt chương trình ưu đãi lớn cho thiết bị này. Đây là cơ hội vàng giúp bạn nâng cấp không gian sống với chi phí tiết kiệm.

Chi tiết loạt ưu đãi cực khủng khi mua robot hút bụi Xiaomi tại CellphoneS

Mua robot hút bụi tại CellphoneS trong thời gian này, bạn sẽ có cơ hội sở hữu thiết bị dọn dẹp thông minh với mức giá vô cùng hấp dẫn. Hàng loạt đặc quyền mua sắm và chính sách hậu mãi cực tốt dưới đây sẽ không làm bạn thất vọng.

Giảm giá trực tiếp lên đến hàng triệu đồng

Trong đợt ưu đãi quy mô lớn này, người mua sắm robot hút bụi tại hệ thống sẽ được giảm giá trực tiếp lên đến 40% tùy thuộc vào từng phân khúc. Đây là mức chiết khấu cực kỳ sâu giúp người tiêu dùng tiết kiệm tối đa chi phí khi nâng cấp không gian sống.

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Robot hút bụi Xiaomi Vacuum X20+ giảm sốc 39% tại CellphoneS.

Điển hình như dòng robot hút bụi lau nhà Xiaomi Vacuum X20+ cao cấp hiện đang được áp dụng mức giảm mạnh tới 39%. Sản phẩm này chỉ còn 7.980.000đ so với giá niêm yết cũ giúp bạn dễ dàng sở hữu công nghệ tự động giặt sấy giẻ hiện đại.

Quà tặng kèm giá trị và ưu đãi thành viên Smember

Bên cạnh mức giảm giá sâu, người mua còn nhận ngay máy hút bụi cầm tay Magic hoặc quy đổi voucher trị giá 200.000 đồng thẳng vào hóa đơn. Chương trình tặng quà độc quyền này áp dụng đồng thời cho nhiều mã máy giúp nhân đôi niềm vui mua sắm.

Đặc biệt hơn, các thành viên Smember khi đăng nhập tài khoản sẽ được hưởng thêm những đặc quyền chiết khấu riêng biệt từ hệ thống. Đây chính là chính sách chăm sóc tối ưu giúp người dùng trung thành luôn sở hữu robot hút bụi Xiaomi với mức giá tối ưu.

Trợ giá thu cũ đổi mới và ưu đãi thanh toán

Chương trình đổi cũ lấy mới tại hệ thống giúp người dùng lên đời dòng máy robot hút bụi hiện đại hơn với mức trợ giá cực kỳ tiết kiệm. Bạn chỉ cần mang thiết bị dọn dẹp cũ đến cửa hàng để được định giá nhanh chóng và trừ trực tiếp vào sản phẩm mới.

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Lên đời robot hút bụi thông minh dễ dàng với chương trình thu cũ đổi mới

Để tối ưu chi phí, người mua còn được giảm thêm khi lựa chọn thanh toán qua các ví điện tử hoặc thẻ tín dụng liên kết. Sự kết hợp này mang lại trải nghiệm mua sắm vô cùng thông minh và kinh tế cho mọi gia đình.

Chính sách bảo hành và giao hàng siêu tốc

Các dòng máy robot hút bụi thông minh bán ra đều được bảo hành chính hãng lên đến 12 tháng. Người tiêu dùng hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng khi hệ thống còn áp dụng chính sách lỗi đổi mới trong 15 ngày.

Bên cạnh đó, dịch vụ vận chuyển nhanh chóng và miễn phí cho đơn hàng từ 300.000 đồng sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian. Thiết bị dọn dẹp sẽ được giao đến tận nhà một cách an toàn để sẵn sàng phục vụ gia đình bạn.

Top 5 robot hút bụi Xiaomi đáng mua nhất trong đợt sale này

Nếu bạn đang tìm kiếm một robot hút bụi Xiaomi chất lượng tốt để giải phóng sức lao động thì không nên bỏ qua danh sách này. Dưới đây là bảng tổng hợp 5 mẫu máy nổi bật đang có mức giá cực kỳ ưu đãi tại hệ thống.

Tên sản phẩm
Đặc điểm nổi bật
Giá khuyến mãi
Xiaomi Vacuum X20+
Trạm sạc tự giặt, sấy khô giẻ lau và tự động gom bụi hữu ích.
7.980.000đ
Xiaomi Vacuum X20 Max
Dòng cắm cờ thế hệ mới tích hợp lực hút mạnh mẽ và lau nhà áp lực lớn.
11.980.000đ
Xiaomi Vacuum H50
Lực hút siêu mạnh, chổi hạn chế rối tóc và lau xoay kép 180 vòng/phút.
8.880.000đ
Xiaomi Vacuum S40C
Hỗ trợ tường ảo, hệ thống laser LDS 360 độ lập sơ đồ căn nhà nhanh.
3.970.000đ
Xiaomi Vacuum S20
Phân khúc tầm trung sở hữu định vị laser chính xác, phù hợp phòng vừa.
4.290.000đ
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Các model robot hút bụi Xiaomi đáng mua đợt sale này

Các dòng sản phẩm trên đều sở hữu ngôn ngữ thiết kế tối giản sang trọng cùng khả năng kết nối ứng dụng điều khiển từ xa vô cùng tiện lợi. Tùy thuộc vào diện tích không gian sống và điều kiện kinh tế mà người mua có thể dễ dàng chọn ra trợ thủ dọn dẹp ưng ý.

Tại sao nên chốt đơn robot hút bụi Xiaomi ngay thời điểm này?

Mua sắm thiết bị dọn dẹp thông minh trong giai đoạn này là quyết định vô cùng sáng suốt cho mọi gia đình hiện đại. Những lý do cốt lõi dưới đây sẽ chứng minh đây là thời điểm vàng để bạn sở hữu một trợ thủ làm sạch không gian sống.

- Giá giảm chạm sàn: Mức chiết khấu trực tiếp lên đến 40% giúp tối ưu hóa chi phí đầu tư đáng kể.

- Quà tặng hấp dẫn: Cơ hội nhận ngay máy hút bụi cầm tay Magic tiện lợi trị giá hàng trăm nghìn đồng hoặc quy đổi sang phiếu mua hàng.

- Công nghệ vượt trội: Lực hút mạnh mẽ kết hợp hệ thống laser LDS lập bản đồ nhà tầng cực chuẩn.

- Hậu mãi toàn diện: Yên tâm với chính sách bảo hành chính hãng 12-24 tháng từ nhà sản xuất.

Chương trình giảm giá sập sàn cho các dòng thiết bị robot hút bụi Xiaomi tại CellphoneS là cơ hội mua sắm không thể bỏ lỡ. Hãy nhanh tay truy cập website hoặc ghé cửa hàng gần bạn để sở hữu ngay một trợ thủ đắc lực giúp nâng tầm chất lượng cuộc sống gia đình. Đừng chần chừ vì loạt ưu đãi cực bốc và quà tặng giá trị có số lượng vô cùng giới hạn.

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