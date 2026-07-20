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Thiết Bị Cảm Biến - nhà phân phối cảm biến nhiệt độ uy tín, chính hãng

P.V
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Giám sát nhiệt độ chính xác là một trong những yếu tố quan trọng giúp nhiều hệ thống công nghiệp vận hành ổn định và an toàn.

Để đáp ứng yêu cầu này, việc lựa chọn đúng loại cảm biến nhiệt độ phù hợp với từng ứng dụng luôn là vấn đề được nhiều doanh nghiệp quan tâm. Thiết Bị Cảm Biến tự hào là nhà phân phối uy tín cung cấp sản phẩm chính hãng mang lại cho khách hàng giải pháp tối ưu.

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Thiết Bị Cảm Biến - cung cấp giải pháp cảm biến nhiệt độ hiệu quả

Thiết Bị Cảm Biến là thương hiệu trực thuộc Công ty TNHH Thương mại Tuấn Hưng Phát, chuyên nhập khẩu và phân phối các thiết bị đo lường, cảm biến và giải pháp tự động hóa công nghiệp. Với nhiều năm hoạt động trên thị trường, đơn vị đã đồng hành cùng nhiều doanh nghiệp trong các lĩnh vực như xử lý nước, thực phẩm, hóa chất, HVAC và sản xuất.

Để đáp ứng đa dạng nhu cầu đo lường, Thiết Bị Cảm Biến cung cấp nhiều dòng cảm biến nhiệt độ chính hãng đến từ các thương hiệu uy tín, phù hợp với nhiều hệ thống và điều kiện vận hành khác nhau. Danh mục sản phẩm được cập nhật thường xuyên, giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn giải pháp đáp ứng yêu cầu thực tế.

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Song song với đó, đơn vị sở hữu đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm, sẵn sàng tư vấn lựa chọn thiết bị, hỗ trợ lắp đặt và giải đáp các vấn đề kỹ thuật. Cùng với nguồn hàng ổn định, giá cạnh tranh và chính sách hỗ trợ tận tâm, Thiết Bị Cảm Biến đã trở thành đối tác tin cậy của nhiều doanh nghiệp khi tìm kiếm giải pháp cảm biến nhiệt độ.

Các loại cảm biến nhiệt độ phân phối tại Thiết Bị Cảm Biến

Nhằm đáp ứng yêu cầu đo lường trong nhiều lĩnh vực công nghiệp, Thiết Bị Cảm Biến phân phối đa dạng các dòng cảm biến nhiệt độ với đặc tính và phạm vi ứng dụng khác nhau. Gồm:

Cảm biến nhiệt độ có màn hình hiển thị

Cảm biến nhiệt độ có màn hình hiển thị cho phép quan sát trực tiếp giá trị nhiệt độ ngay trên thiết bị mà không cần kết nối với màn hình hoặc bộ điều khiển bên ngoài. Nhờ khả năng theo dõi nhanh và thuận tiện, dòng sản phẩm này thường được sử dụng trong các hệ thống cần kiểm tra thông số tại chỗ hoặc phục vụ công tác vận hành, bảo trì định kỳ.

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Cảm biến nhiệt độ RTD

Cảm biến nhiệt độ RTD hoạt động dựa trên sự thay đổi điện trở của kim loại theo nhiệt độ, giúp đo lường với độ chính xác và độ ổn định cao. Với dải đo rộng từ -200°C đến 850°C, thiết bị được ứng dụng phổ biến trong các hệ thống công nghiệp yêu cầu kiểm soát nhiệt độ chính xác.

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Cảm biến nhiệt độ loại K

Cảm biến nhiệt độ loại K (Thermocouple K) nổi bật với dải đo rộng và khả năng làm việc trong môi trường có nhiệt độ cao. Với cấu tạo bền bỉ và khả năng thích ứng với điều kiện vận hành khắc nghiệt, sản phẩm được ứng dụng phổ biến trong lò hơi, lò nung, luyện kim, sản xuất gốm sứ và nhiều quy trình gia nhiệt công nghiệp.

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Hướng dẫn lựa chọn cảm biến nhiệt độ phù hợp với hệ thống

Mỗi hệ thống sẽ có yêu cầu đo lường và điều kiện vận hành khác nhau. Vì vậy, trước khi lựa chọn cảm biến nhiệt độ, doanh nghiệp nên cân nhắc các yếu tố dưới đây để đảm bảo thiết bị hoạt động hiệu quả và phù hợp với nhu cầu sử dụng:

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  • Dải nhiệt độ: Mỗi loại cảm biến sẽ phù hợp với một khoảng nhiệt độ khác nhau. Vì vậy, cần xác định dải nhiệt độ làm việc của hệ thống để lựa chọn thiết bị có khả năng đo chính xác và vận hành ổn định.
  • Mức độ chính xác: Tùy theo yêu cầu của từng ứng dụng, nên ưu tiên cảm biến có độ chính xác phù hợp. Những hệ thống cần kiểm soát nhiệt độ nghiêm ngặt nên lựa chọn các dòng cảm biến có độ ổn định và sai số thấp.
  • Tín hiệu đầu ra: Cảm biến cần có tín hiệu đầu ra tương thích với PLC, bộ điều khiển hoặc hệ thống giám sát đang sử dụng để đảm bảo quá trình kết nối và truyền dữ liệu diễn ra thuận lợi.
  • Môi trường làm việc: Điều kiện vận hành như nhiệt độ cao, độ ẩm, bụi bẩn, hóa chất hay rung động sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của cảm biến. Vì vậy, cần lựa chọn thiết bị phù hợp với môi trường lắp đặt thực tế.
  • Khả năng chống chịu: Đối với các hệ thống làm việc trong điều kiện khắc nghiệt, nên ưu tiên cảm biến có khả năng chịu nhiệt, chống ăn mòn và độ bền cao nhằm đảm bảo tuổi thọ cũng như giảm chi phí bảo trì.
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Việc cân nhắc đầy đủ các tiêu chí trên sẽ giúp doanh nghiệp lựa chọn được cảm biến nhiệt độ phù hợp, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành và tối ưu chi phí đầu tư.

Để được tư vấn và cung cấp giải pháp phù hợp hãy liên hệ với Thiết Bị Cảm Biến theo thông tin dưới đây.

Thông tin liên hệ:

THIẾT BỊ CẢM BIẾN

Địa chỉ: Số 11 - Liền kề 37, Khu đô thị mới Phú Lương, phường Kiến Hưng, TP Hà Nội

Hotline: 0928 613 555

Email: cambien@tuanhungphat.vn

Website: https://thietbicambien.com.vn/

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