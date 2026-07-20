Tiêu chuẩn kỹ thuật khung kèo thép khi thi công làm mái tôn từ Cơ khí Thuận Phát

Tuy nhiên, dưới góc độ kỹ thuật kết cấu, yếu tố cốt lõi quyết định trực tiếp đến độ bền vững, khả năng chịu lực và tuổi thọ của toàn bộ hệ mái lại nằm ở hệ thống khung kèo thép.

Một bộ khung kèo không được tính toán đúng tải trọng và thi công sai lệch tiêu chuẩn không chỉ gây ra tình trạng võng mái, ứ đọng nước gây dột, mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng, đặc biệt là hiện tượng tốc mái khi xảy ra giông bão. Bài viết này sẽ phân tích chi tiết các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe về khung kèo thép mà Cơ Khí Thuận Phát đang áp dụng trong thực tiễn thi công, nhằm đảm bảo chất lượng công trình và tối ưu hóa chi phí bảo trì cho khách hàng.

1. Vai trò của hệ thống khung kèo thép trong kết cấu làm mái tôn

Khung kèo thép (bao gồm hệ thống cột, vì kèo và xà gồ) đóng vai trò là "bộ xương sống" của toàn bộ phần mái. Chức năng chính của hệ thống này là tiếp nhận toàn bộ tải trọng từ lớp lợp (tôn, vật liệu cách nhiệt, hệ thống ống nước) và truyền lực đó xuống các kết cấu chịu lực bên dưới như tường xây hoặc nền móng.

Trong thi công làm mái tôn, một hệ khung kèo đạt chuẩn phải đáp ứng đồng thời 3 tiêu chí:

Tính ổn định tổng thể: Không bị biến dạng, cong vênh dưới tác động của nhiệt độ môi trường và ngoại lực.

Khả năng chịu lực: Chịu được tải trọng bản thân và các tác động từ thời tiết khắc nghiệt.

Độ phẳng bề mặt: Tạo mặt bằng chuẩn xác để khi lợp tôn không bị hở mép, đảm bảo tính chống thấm dột.

2. Tiêu chuẩn tính toán tải trọng và thiết kế kết cấu kèo thép

Tại Cơ Khí Thuận Phát, trước khi tiến hành cắt và tổ hợp thép, mọi phương án thiết kế khung kèo đều phải trải qua quá trình tính toán tải trọng kỹ lưỡng. Các thông số tải trọng được đưa vào đánh giá bao gồm:

Tĩnh tải (Dead Load): Bao gồm trọng lượng bản thân của hệ kèo thép, trọng lượng của loại tôn lợp (tôn 1 lớp, tôn xốp PU 3 lớp, tôn panel), và hệ thống trần treo hoặc các thiết bị phụ trợ gắn dưới mái (nếu có).

Hoạt tải (Live Load): Đây là yếu tố biến thiên phức tạp nhất, bao gồm: Tải trọng gió: Đặc biệt quan trọng với khu vực miền Bắc, nơi thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão và gió giật mạnh. Kỹ thuật viên phải tính toán lực nâng của gió (Wind Uplift) tác động lên mặt dưới của mái tôn để thiết kế các điểm neo chống bão hợp lý. Tải trọng nước mưa: Yêu cầu độ dốc mái (thường từ 10% đến 15% đối với mái tôn) và khoảng cách xà gồ phải đủ để thoát nước nhanh, không gây võng cục bộ làm ứ đọng nước. Tải trọng thi công và bảo trì: Khung kèo phải đủ vững chắc để chịu được trọng lượng của nhóm thợ cơ khí khi tiến hành lắp đặt lợp mái hoặc vệ sinh, bảo trì sau này.



Dựa trên các chỉ số này, kỹ thuật viên sẽ quyết định khoảng cách giữa các vì kèo (thường từ 2m đến 3m đối với nhà dân dụng và lớn hơn đối với nhà xưởng) và khoảng cách xà gồ (phổ biến từ 700mm đến 1.200mm, tùy thuộc vào độ dày và biên dạng sóng của tấm tôn).

3. Yêu cầu nghiêm ngặt về vật liệu thép và xử lý chống ăn mòn

Chất lượng đầu vào của vật liệu quyết định tuổi thọ của công trình. Tại Cơ Khí Thuận Phát, tiêu chuẩn vật liệu được quy định rõ ràng và minh bạch với chủ đầu tư:

Chủng loại thép: Ưu tiên sử dụng các loại thép hộp mạ kẽm từ các thương hiệu đã được kiểm định chất lượng trên thị trường (như Hòa Phát, Hoa Sen). Thép mạ kẽm có ưu điểm vượt trội trong việc chống lại quá trình oxy hóa trong điều kiện khí hậu nóng ẩm tại Việt Nam.

Độ dày vật liệu (Barem): Kích thước và độ dày của thép hộp (ví dụ: 40x80mm, 50x100mm, độ dày 1.4mm, 1.8mm...) phải tuân thủ nghiêm ngặt theo bản vẽ kỹ thuật. Tuyệt đối không sử dụng thép âm (thép mỏng hơn so với thông số danh định) nhằm cắt giảm chi phí, bởi điều này sẽ làm suy giảm nghiêm trọng khả năng chịu lực của toàn bộ hệ mái.

Xử lý bề mặt: Đối với việc sử dụng thép đen cường độ cao trong các công trình nhà xưởng khẩu độ lớn, quy trình làm sạch bề mặt và sơn phủ chống rỉ 2 lớp (1 lớp sơn lót, 1 lớp sơn phủ bảo vệ) là bắt buộc trước khi đưa vào lắp dựng.

4. Tiêu chuẩn thi công liên kết và chất lượng mối hàn

Sự liền khối của hệ khung kèo phụ thuộc hoàn toàn vào các điểm liên kết. Quá trình thi công tại công trường được kiểm soát qua các tiêu chí kỹ thuật cơ khí cơ bản:

Chất lượng mối hàn: Các điểm giao cắt giữa vì kèo và xà gồ, giữa các thanh chống chéo phải được hàn kín, mối hàn phải no, ăn sâu vào kim loại cơ bản. Tuyệt đối không chấp nhận các mối hàn bị rỗ khí, ngậm xỉ hay hàn gá tạm bợ.

Xử lý sau khi hàn: Tại vị trí các mối hàn, lớp mạ kẽm bảo vệ ban đầu đã bị phá hủy bởi nhiệt độ cao. Do đó, thợ cơ khí bắt buộc phải gõ sạch xỉ hàn và tiến hành sơn dặm lại bằng sơn chống rỉ loại tốt (như sơn kẽm nguội) để ngăn ngừa hiện tượng rỉ sét lây lan từ mối hàn.

Sử dụng bản mã và bulong neo: Tại các vị trí liên kết khung thép vào cột bê tông hoặc tường gạch chịu lực, phải sử dụng bản mã thép kết hợp với bulong nở hoặc bulong hóa chất đúng quy cách, đảm bảo hệ khung không bị xê dịch hay nhổ rễ dưới tác động của gió bão.

5. Quy trình nghiệm thu khung kèo trước khi lợp tôn

Một quy trình thi công làm mái tôn chuẩn kỹ thuật không thể thiếu bước nghiệm thu chuyển bước. Trước khi tiến hành bắn tôn lên mặt xà gồ, hệ khung thép phải vượt qua bài kiểm tra thực tế:

Kiểm tra kích thước hình học: Đo đạc lại toàn bộ chiều dài, chiều rộng, độ dốc mái so với thiết kế. Kiểm tra độ phẳng (Cao độ): Sử dụng máy laser hoặc căng dây nhợ để kiểm tra độ phẳng của hệ xà gồ. Hệ xà gồ không đồng phẳng sẽ làm tấm tôn bị vặn xoắn, hở mí nối và gây dột nước khi mưa lớn. Kiểm tra độ vững chắc: Đánh giá lại toàn bộ các điểm hàn, điểm bắt bulong neo, đảm bảo hệ khung không có hiện tượng rung lắc bất thường.

Kết luận

Tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn kỹ thuật về khung kèo thép không phải là một lựa chọn, mà là điều kiện bắt buộc để kiến tạo nên những hệ mái tôn bền vững, an toàn và tối ưu công năng. Bằng việc áp dụng quy trình kiểm soát chất lượng từ khâu tính toán tải trọng, lựa chọn vật liệu đến thi công thực tế, các công trình được thực hiện bài bản sẽ mang lại sự an tâm tuyệt đối và giá trị sử dụng lâu dài cho chủ đầu tư.

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