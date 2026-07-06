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Xiaomi Pad Mini WiFi 8GB/256GB: Tablet nhỏ gọn có đủ sức thay máy phụ khi đi học, đi làm?

P.V
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Trong bối cảnh nhiều người cần một thiết bị gọn hơn laptop nhưng thoải mái hơn điện thoại, Xiaomi Pad Mini WiFi 8GB/256GB tạo chú ý nhờ kích thước nhỏ, cấu hình mạnh và pin lớn. Đây là lựa chọn đáng cân nhắc cho người cần một chiếc tablet phụ để học, làm việc nhanh và giải trí khi di chuyển.

Nhỏ hơn tablet phổ thông, nhưng không chỉ để xem phim

Điểm dễ nhận ra ở Xiaomi Pad Mini là màn hình 8.8 inch và trọng lượng khoảng 326 g. Kích thước này giúp máy dễ cầm bằng một tay khi đọc tài liệu, xem bài giảng, lướt web hoặc mang theo trong balo nhỏ, túi xách đi làm.

So với tablet 11 inch trở lên, kiểu máy mini hợp với người ưu tiên sự linh hoạt hơn là không gian hiển thị thật rộng. Người dùng có thể dùng máy như một cuốn sổ tay số, thiết bị đọc tài liệu hoặc màn hình giải trí cá nhân khi di chuyển bằng xe khách, tàu hỏa, máy bay.

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Ảnh: Xiaomi

Cấu hình mạnh giúp máy phụ không bị “phụ” quá nhiều

Dù có thân máy nhỏ, Xiaomi Pad Mini WiFi 8GB/256GB được trang bị chip MediaTek Dimensity 9400+, RAM 8 GB và bộ nhớ trong 256 GB. Cấu hình này giúp việc chuyển qua lại giữa ứng dụng học tập, trình duyệt, họp trực tuyến, ghi chú hay xem video diễn ra ổn định hơn so với các tablet phổ thông chỉ phục vụ nhu cầu cơ bản.

Màn hình độ phân giải 1880 x 3008 pixels cùng tần số quét 165 Hz cũng là điểm đáng chú ý. Khi đọc chữ nhỏ, xem tài liệu PDF hoặc vuốt chạm liên tục, người dùng sẽ cảm nhận rõ sự sắc nét và mượt mà, nhất là với nhóm thường lướt web, đọc tin, xem nội dung ngắn hoặc chơi game giải trí.

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Ảnh: Xiaomi

Pin, sạc nhanh và AI hợp với nhịp dùng di động

Viên pin 7500 mAh giúp Xiaomi Pad Mini có lợi thế trong những ngày phải di chuyển nhiều. Người dùng có thể mang máy đi học, đi làm, họp nhanh hoặc xem video trong thời gian dài mà không quá phụ thuộc vào ổ cắm.

Máy hỗ trợ sạc nhanh 67 W và có sạc kèm theo, phù hợp với người có lịch trình bận rộn. Ngoài ra, sạc ngược 18 W qua cổng Type-C cũng hữu ích trong tình huống cần nạp pin tạm thời cho điện thoại hoặc tai nghe.

Ở khía cạnh phần mềm, HyperOS 2 trên nền Android 15 đi kèm các tính năng như trợ lý viết AI, trợ lý phiên dịch, mở khóa khuôn mặt và không gian thứ hai. Những công cụ này phù hợp với sinh viên cần tóm tắt nội dung, người đi làm cần xử lý ghi chú nhanh hoặc người thường xuyên đọc tài liệu ngoại ngữ.

Ai nên cân nhắc Xiaomi Pad Mini tại Thế Giới Di Động?

Xiaomi Pad Mini WiFi 8GB/256GB phù hợp với người đã có laptop nhưng muốn thêm một thiết bị nhẹ để đọc, ghi chú, họp nhanh và giải trí. Máy cũng hợp với học sinh, sinh viên cần tablet nhỏ gọn, bộ nhớ rộng, pin tốt nhưng không muốn chọn máy cũ khó kiểm soát chất lượng.

Tại Thế Giới Di Động, sản phẩm đang ưu đãi như tặng phiếu mua tai nghe TWS Xiaomi Redmi Buds 8 Series trị giá 200.000 đồng, phiếu mua Xiaomi Watch S5 trị giá 1.000.000 đồng, cùng chương trình thu cũ trợ giá đến 4.000.000 đồng theo điều kiện áp dụng.

Nếu đang dùng điện thoại Xiaomi hoặc các thiết bị trong cùng hệ sinh thái, Xiaomi Pad Mini càng dễ trở thành thiết bị bổ sung cho học tập, công việc và giải trí hằng ngày. Với lợi thế nhỏ gọn, màn hình mượt, cấu hình cao và chính sách mua hàng chính hãng, đây là một lựa chọn đáng xem với người cần tablet mini nhưng không muốn đánh đổi quá nhiều về hiệu năng.

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#Xiaomi Pad Mini #Thế Giới Di Động

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