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Mua SIM mạng Vinaphone có những thời hạn ưu đãi nào phổ biến?

P.V
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Mua SIM mạng Vinaphone là sự lựa chọn lý tưởng giúp bạn duy trì kết nối mạng ổn định tốc độ cao, đáp ứng nhu cầu làm việc và truy cập internet hằng ngày.

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Mạng Vinaphone phủ sóng cả các vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo. Đi cùng với đó là vô vàn tiện ích miễn phí data khi truy cập các ứng dụng phổ biến như Zalo, TikTok, Youtube...

Gợi ý các thời hạn ưu đãi được ưa chuộng khi mua SIM Vinaphone data

SIM mạng VinaPhone thường đi kèm các gói ưu đãi chia theo 4 mốc thời gian: theo ngày, theo tháng và chu kỳ dài hạn (6 tháng hoặc 1 năm). Các gói cước này đáp ứng đa dạng nhu cầu, từ lướt web ngắn hạn đến duy trì kết nối xuyên suốt.

Thời hạn ưu đãi theo 1 tháng

Mua SIM Vinaphone data ưu đãi theo tháng được số đông sinh viên và người làm việc văn phòng lựa chọn nhờ chu kỳ gia hạn định kỳ vô cùng tiện lợi. Các gói cước nổi bật như YOLO100M hay VD149 mang lại dung lượng từ 1GB đến tới 4GB mỗi ngày, giúp bạn thoải mái cày phim và xử lý công việc trực tuyến suốt 30 ngày.

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Trọn gói dung lượng lớn, lướt web thả ga cả tháng.

Lựa chọn thời hạn theo tháng giúp người dùng tối ưu hóa chi phí viễn thông đáng kể so với việc đăng ký sử dụng mạng theo từng ngày riêng lẻ. Hình thức này vừa đảm bảo duy trì kết nối internet không bị gián đoạn, vừa giúp bạn chủ động quản lý ngân sách tiêu dùng cố định một cách khoa học.

Thời hạn ưu đãi theo 3 tháng

Mua SIM Vinaphone data chu kỳ 3 tháng là lựa chọn vừa vặn cho những ai muốn thử nghiệm độ ổn định của mạng trước khi đầu tư dài hạn. Các gói cước hấp dẫn như YOLO125V hay VD90 sẽ cung cấp lưu lượng tốc độ cao đều đặn để bạn thoải mái lướt web và duy trì liên lạc.

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Chu kỳ 3 tháng mang lại sự cân bằng hoàn hảo giữa chi phí và sự tiện lợi.

Thời hạn này giúp người dùng tiết kiệm một khoản chi phí đáng kể so với việc mua lẻ từng tháng nhưng không phải bỏ ra số tiền quá lớn cùng lúc. Đây chính là giải pháp cân bằng giúp bạn quản lý ngân sách viễn thông một cách thông minh và linh hoạt nhất.

Thời hạn ưu đãi chu kỳ dài (6 tháng)

Mua SIM Vinaphone data chu kỳ 6 tháng là phương án hoàn hảo cho người ngại nạp tiền định kỳ nhưng cần internet liên tục. Các gói cước ưu đãi như 6VD90 hay YOLO100 mang lại dung lượng tốc độ cao cực khủng để bạn thoải mái lướt web mỗi ngày.

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Chu kỳ 6 tháng giúp kết nối thông suốt và tiết kiệm chi phí.

Sử dụng dòng SIM này giúp tiết kiệm tối đa chi phí viễn thông so với việc duy trì đăng ký theo từng tháng. Chỉ với một lần kích hoạt, bạn hoàn toàn yên tâm sử dụng mạng suốt nửa năm mà không sợ bị ngắt kết nối.

Thời hạn ưu đãi chu kỳ 1 năm (trọn gói)

SIM Vinaphone data trọn gói 1 năm là giải pháp tối ưu dành cho người dùng muốn sở hữu kết nối mạng xuyên suốt 365 ngày. Sở hữu các gói cước siêu hot như U1500 hoặc YOLO125V, bạn sẽ có ngay dung lượng khủng mỗi tháng để tha hồ xem phim và làm việc.

Điểm cộng lớn của dòng SIM này là bạn chỉ cần xuống tiền một lần và hoàn toàn quên đi nỗi lo nạp thẻ phát sinh. Đây chính là cách tối ưu ngân sách viễn thông giúp người dùng tiết kiệm đến vài tháng cước phí mua sắm.

Giá các gói ưu đãi khi mua SIM Vinaphone data

Việc cập nhật chi phí rõ ràng sẽ giúp bạn dễ dàng lựa chọn khi mua SIM Vinaphone data phù hợp cho ngân sách. Dưới đây là bảng tổng hợp mức giá cùng ưu đãi chi tiết của các gói cước đang được sử dụng phổ biến hiện nay.

Tên gói cước
Chu kỳ sử dụng
Dung lượng ưu đãi
Mức giá kèm SIM
YOLO100
1 Tháng
1GB/Ngày + Miễn phí Tiktok, Youtube, Facebook
150.000 VNĐ
VD90
1 Tháng
1GB/Ngày + Miễn phí các cuộc gọi dưới 10 phút
240.000 VNĐ
YOLO125V
1 Tháng
7GB/Ngày + Miễn phí truyền hình MyTV
290.000 VNĐ
3VD90
3 Tháng
1GB/Ngày + Ưu đãi gọi thoại theo chu kỳ
320.000 VNĐ
3YOLO100
3 Tháng
1GB/Ngày + Miễn phí Tiktok, Youtube, Facebook
350.000 VNĐ
3VD159V
3 Tháng
6GB/Ngày + Ưu đãi gọi thoại theo chu kỳ
490.000 VNĐ
6YOLO100
6 Tháng
1GB/Ngày + Miễn phí Tiktok, Youtube, Facebook
550.000 VNĐ
6VD90
6 Tháng
1GB/Ngày + Ưu đãi gọi thoại theo chu kỳ
550.000 VNĐ
6YOLO125V
6 Tháng
7GB/Ngày + Miễn phí truyền hình MyTV
820.000 VNĐ
12YOLO125V
12 Tháng
7GB/Ngày + Miễn phí truyền hình MyTV
1.290.000 VNĐ
U1500
12 Tháng
500GB/Tháng tốc độ cao (Hết data dùng tốc độ thường)
1.390.000 VNĐ

Mức giá của các dòng SIM data có thể dao động từ vài trăm nghìn đến hơn một triệu đồng tùy thuộc vào thời hạn ưu đãi. Bạn nên căn cứ vào ngân sách thực tế để chọn lựa được gói cước tiết kiệm và phù hợp.

Nên mua SIM Vinaphone data có hỗ trợ đăng ký chính chủ, giá tốt ở đâu?

Khi mua SIM 4G, SIM 5G Vinaphone tại CellphoneS, bạn sẽ được hỗ trợ hoàn thành thủ tục đăng ký thông tin chính chủ ngay tại quầy. Trong tháng này, CellphoneS đang có nhiều ưu đãi hấp dẫn đến hơn 40% cho SIM data Vinaphone cùng ưu đãi riêng cho học sinh, sinh viên và giáo viên.

Bạn có thể truy cập ngay website CellphoneS để chọn gói data ưng ý. Sau đó, bạn chỉ cần đến cửa hàng gần nhất để chọn số và đăng ký chính chủ nhanh chóng, thuận tiện ngay tại cửa hàng.

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