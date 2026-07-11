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Samsung có thể dùng tên gọi Galaxy Z Fold8 và Z Fold8 Ultra cho dòng điện thoại gập mới

P.V
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Thị trường công nghệ đang xôn xao trước thông tin Samsung sẽ chia tách dòng flagship gập năm nay thành hai biến thể. Dù chưa có thông báo chính thức, các nguồn tin rò rỉ cho thấy Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra và phiên bản màn hình rộng tiêu chuẩn sẽ sở hữu nhiều nâng cấp đột phá.

Hãy cùng khám phá những nâng cấp đột phá dự kiến trên thế hệ Galaxy Z Fold mới 2026 có trong bài viết dưới đây.

1. Hé lộ cách Samsung gọi tên dòng Fold8 với 2 biến thể khác biệt

Các báo cáo kỹ thuật và nguồn tin rò rỉ đã cho thấy bước đi chiến lược mới của Samsung trong việc định vị sản phẩm gập thế hệ tiếp theo. Thay vì một phiên bản duy nhất, hãng dự kiến sẽ áp dụng tên gọi Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra cho dòng máy kế nhiệm trực tiếp của thế hệ trước, đồng thời bổ sung phiên bản mới với một tư duy thiết kế hoàn toàn khác biệt.

Theo các chuyên trang công nghệ, hậu tố "Ultra" lần đầu tiên xuất hiện trên dòng Fold nhằm đánh dấu bước nhảy vọt về cấu hình phần cứng để tiệm cận với tiêu chuẩn của dòng Galaxy S Ultra cao cấp. Phiên bản Ultra này được định vị là bản kế nhiệm trực tiếp và đúng nghĩa của Galaxy Z Fold7.

Ngược lại, tên gọi Samsung Galaxy Z Fold8 phiên bản mới nhiều khả năng sẽ chuyển dịch sang kiểu dáng ngắn hơn và mở rộng chiều ngang. Thay đổi mang tính đột phá này được kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để những hạn chế về việc không gian hiển thị của màn hình phụ trên các thế hệ cũ.

Việc phân tách thành hai dòng máy đại diện cho hai triết lý sản phẩm riêng biệt, thể hiện nỗ lực đa dạng hóa trải nghiệm từ phía nhà sản xuất: một dòng tập trung tối đa vào hiệu năng đỉnh cao và chất lượng hiển thị sâu (Ultra), dòng còn lại tối ưu cho không gian hiển thị rộng rãi bằng cách mở rộng tỷ lệ hiển thị thành 4:3 với kích thước màn hình chính đạt 7,6 inch.

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Dòng sản phẩm điện thoại gập sắp ra mắt sẽ bao gồm 2 biến thể

2. Thông số rò rỉ mới nhất về Fold8 Series: Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra và Samsung Galaxy Z Fold8

Việc phân tách dải sản phẩm của dòng Z Fold Ultra mới thành hai biến thể riêng biệt đã mở ra hướng đi mới cho người dùng. Dưới đây là một vài thông số kỹ thuật nổi bật của từng phiên bản được tổng hợp từ các chuyên trang.

Bảng thông số dự kiến của Fold8 Series

Galaxy Z Fold8 Ultra
Galaxy Z Fold8
Màn hình chính 8 inch
Màn hình chính 7.6 inch, nhỏ hơn một chút
Màn hình phụ 6.5 inch
Màn hình phụ 5.4 inch, kích thước nhỏ hơn
Cụm 3 camera với ống kính tele thực thụ
Cụm camera kép (camera góc rộng + góc siêu rộng)
Camera góc siêu rộng 50M mới
Nhiều khả năng là camera góc siêu rộng 12MP
Viên pin lớn hơn với dung lượng 5.000 mAh
4.800 mAh
Sạc nhanh có dây 45W
Sạc nhanh có dây 45W hoặc 25W

Ngoài những thông số kỹ thuật kể trên, Samsung Fold8 Ultra và Samsung Galaxy Z Fold8 còn được dự đoán sẽ có nhiều thay đổi mới về màu sắc, hiệu năng và giá bán.

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Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra và Samsung Galaxy Z Fold8 đều có những cải tiến mới

Về màu sắc, Galaxy Z Fold8 Ultra dự kiến mang phong cách sang trọng, lịch lãm với các màu Kem, Than chì, Xanh lá bóng đêm và Tím; trong khi Galaxy Z Fold8 thiên về sự tươi mới, trẻ trung với các tùy chọn Kem, Than chì, Tím oải hương và Xanh hồ trăn.

Về cấu hình, cả hai phiên bản Fold8 nhiều khả năng dùng nền tảng Snapdragon cao cấp thế hệ mới, đi kèm RAM từ 12GB và bộ nhớ tối đa 1TB. Thông tin về Exynos 2600 hoặc phân chia chip theo thị trường vẫn cần chờ xác nhận chính thức.

Về giá bán, dưới áp lực biến động chuỗi cung ứng, mức giá sản phẩm có thể cao hơn ở thời điểm ra mắt. Galaxy Z Fold8 Ultra bản 256GB (12GB RAM) dự kiến khoảng 1.999 USD (~50,8 triệu đồng), bản 512GB khoảng 2.199 USD (~55,9 triệu đồng) và bản 1TB (16GB RAM) khoảng 2.499 USD (~63,5 triệu đồng). Đối với Galaxy Z Fold8, dù chưa có dự đoán cụ thể, nhiều khả năng mức giá sẽ không vượt quá 1.800 USD.

Dù các thông số kỹ thuật và giá bán trên hiện vẫn dừng lại ở mức độ dự kiến, các mẫu siêu phẩm điện thoại gập năm nay rõ ràng rất đáng để người dùng kỳ vọng. Phía Samsung hiện chưa đưa ra thông báo chính thức cho thế hệ Galaxy Z Fold mới 2026, tuy nhiên người dùng đã có thể chủ động đăng ký nhận thông tin và đặc quyền đặt trước thông qua chương trình "Đăng ký sớm - Nhận đặc quyền Galaxy mới" của Viettel Store, áp dụng từ 8/7 đến hết 22/7/2026.

Khách hàng đăng ký sớm và đặt trước sẽ nhận voucher đặc quyền trị giá 500.000đ cùng bộ quà tặng V-member gồm data 5G 360GB/tháng, miễn phí truy cập các nền tảng mạng xã hội phổ biến, ưu đãi cuộc gọi - SMS, voucher dịch vụ sân bay và nhân đôi tích điểm Viettel++.

Người dùng có thể theo dõi trực tiếp sự kiện Galaxy Unpacked lúc 20h00 ngày 22/7/2026 trên Fanpage Viettel Store, trước khi chương trình đặt trước chính thức được mở ngay sau Unpacked - đây là kênh phân phối uy tín để người dùng nắm thông tin sản phẩm cũng như đặt hàng sớm nhất.

Tags:

#Viettel Store #Galaxy Z Fold8 #Z Fold8 Ultra

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