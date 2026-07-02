Giải pháp tích hợp cảm biến hướng gió với hệ SCADA tại ATPro

Với kinh nghiệm trong lĩnh vực tự động hóa công nghiệp, ATPro Corp mang đến giải pháp tích hợp toàn diện giúp doanh nghiệp theo dõi dữ liệu gió trực quan, cảnh báo nhanh chóng và quản lý tập trung hiệu quả. Nâng cao khả năng giám sát, tối ưu vận hành, giảm rủi ro và thúc đẩy xây dựng mô hình quản lý thông minh theo xu hướng Industry 4.0.

Cảm biến hướng gió là gì?

Cảm biến hướng gió là thiết bị dùng để xác định hướng di chuyển của luồng gió tại một khu vực nhất định. Thiết bị thường được lắp đặt ngoài trời và hoạt động liên tục nhằm thu thập dữ liệu phục vụ công tác giám sát môi trường, vận hành thiết bị hoặc cảnh báo an toàn.

Ứng dụng cảm biến gió

Hiện nay, cảm biến hướng gió được ứng dụng rộng rãi trong:

- Hệ thống điện gió

- Trạm quan trắc thời tiết

- Nhà kính nông nghiệp thông minh

- Cảng biển, kho bãi

- Nhà máy công nghiệp

Vì sao cần tích hợp cảm biến hướng gió với SCADA?

Nếu chỉ sử dụng cảm biến đơn lẻ, dữ liệu thường hiển thị cục bộ và khó theo dõi từ xa. Khi tích hợp với hệ SCADA, toàn bộ thông tin sẽ được quản lý tập trung trên giao diện trực quan, nâng cao hiệu quả vận hành.

Giám sát dữ liệu theo thời gian thực

Hệ SCADA cho phép cập nhật liên tục dữ liệu hướng gió từ cảm biến với độ chính xác cao. Người vận hành theo dõi trực tiếp trên máy tính, màn hình HMI hoặc điện thoại ở bất kỳ đâu.

Cảnh báo tự động khi có bất thường

Khi hướng gió thay đổi vượt ngưỡng cài đặt hoặc xuất hiện nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, hệ thống sẽ tự động phát cảnh báo bằng:

- Đèn còi báo động tại chỗ

- Tin nhắn SMS

- Email

- Thông báo ngay trên phần mềm SCADA

Lưu trữ và phân tích dữ liệu

Dữ liệu hướng gió được lưu trữ liên tục giúp doanh nghiệp dễ dàng:

- Phân tích xu hướng thời tiết

- Đánh giá điều kiện vận hành

- Xuất báo cáo kỹ thuật

- Hỗ trợ lập kế hoạch sản xuất

Tăng khả năng tự động hóa

Thông qua SCADA, hệ thống tự động kích hoạt các thiết bị liên quan như:

- Đóng/mở mái che

- Điều khiển quạt thông gió

- Dừng thiết bị nguy hiểm

- Điều hướng hệ thống vận hành ngoài trời

Giải pháp tích hợp cảm biến hướng gió tại ATPro

Là đơn vị chuyên về tự động hóa và giải pháp SCADA công nghiệp, ATPro Corp cung cấp giải pháp tích hợp cảm biến hướng gió toàn diện theo yêu cầu thực tế của từng doanh nghiệp.

Hỗ trợ đa dạng giao thức kết nối

Để dễ dàng kết nối với nhiều loại cảm biến và thiết bị hiện có. Hệ thống hỗ trợ nhiều chuẩn truyền thông phổ biến như:

- Modbus RTU/TCP

- RS485

- Analog 4-20mA

- 0-10V

- Ethernet

- IoT Wireless

Giao diện SCADA trực quan

Người dùng dễ dàng theo dõi và quản lý chỉ với vài thao tác đơn giản. Thông qua phần mềm được thiết kế thân thiện, hiển thị:

- Hướng gió theo thời gian thực

- Biểu đồ xu hướng

- Trạng thái cảnh báo

- Nhật ký sự kiện

- Báo cáo vận hành

Giám sát từ xa mọi lúc mọi nơi

Hệ thống hỗ trợ truy cập từ xa qua: Máy tính, Điện thoại thông minh, Tablet. Giúp nhà quản lý kiểm soát hoạt động hệ thống ngay cả khi không có mặt tại hiện trường.

Hệ thống triển khai theo yêu cầu

Thiết kế theo yêu cầu thực tế

ATPro Corp khảo sát và xây dựng giải pháp phù hợp với từng lĩnh vực ứng dụng, đảm bảo:

- Tính ổn định cao

- Khả năng mở rộng linh hoạt

- Tiết kiệm chi phí đầu tư

- Dễ dàng bảo trì và nâng cấp

Tham khảo top cảm biến gió bán chạy tại ATPro

Bộ đo tốc độ gió cho cần trục tháp RK150-01

Thiết bị có khả năng đo và hiển thị tốc độ gió theo thời gian thực thông qua màn hình LED trực quan. Bộ đo tốc độ gió cần trục tháp được tích hợp bộ vi xử lý hiệu suất cao cho khả năng phản hồi nhanh, hoạt động ổn định và tiêu thụ điện năng thấp. Thiết bị sở hữu dải đo rộng từ 0–60m/s, độ chính xác cao ±1m/s cùng khả năng hoạt động bền bỉ trong môi trường khắc nghiệt từ -30°C đến +70°C. Với chuẩn bảo vệ IP65 cho cảm biến và IP54 cho bộ điều khiển, RK150-01 phù hợp lắp đặt ngoài trời trong thời gian dài.

Bộ cảm biến đo tốc độ gió và hướng gió RK120-01C

Là thiết bị chuyên dùng để giám sát tốc độ và hướng gió với độ chính xác cao. Sản phẩm hỗ trợ nhiều chuẩn tín hiệu như RS485 Modbus RTU, 4-20mA, 0-5V, dễ dàng tích hợp với PLC, SCADA và hệ thống tự động hóa. Thiết bị có thiết kế bền bỉ, chuẩn bảo vệ IP65, hoạt động ổn định ngoài trời và phù hợp cho các ứng dụng như trạm thời tiết, nhà máy, năng lượng tái tạo, nông nghiệp thông minh và công trình xây dựng.