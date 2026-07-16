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Bảo Châu Elec đáp ứng nhu cầu loa karaoke chính hãng ở nhiều tầm giá

P.V
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Thị trường loa karaoke ngày càng đa dạng, kéo theo nhu cầu tìm kiếm địa chỉ cung cấp thiết bị chính hãng, chất lượng và phù hợp với ngân sách. Với hệ thống showroom trên toàn quốc cùng danh mục sản phẩm phong phú từ nhiều thương hiệu âm thanh nổi tiếng, Bảo Châu Elec đang trở thành điểm đến được nhiều khách hàng lựa chọn khi tìm mua loa karaoke chính hãng.

Bảo Châu Elec - hơn 20 năm đồng hành cùng người yêu âm thanh

Trải qua gần 20 năm xây dựng và phát triển, Bảo Châu Elec từng bước khẳng định vị thế trên thị trường thiết bị âm thanh Việt Nam. Hiện doanh nghiệp sở hữu 18 showroom trên toàn quốc, hiện diện tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Bình Dương, Biên Hòa, Cần Thơ, Buôn Ma Thuột, Nam Định, Bắc Ninh..., giúp khách hàng dễ dàng trải nghiệm sản phẩm trước khi quyết định mua.

Là đối tác phân phối của nhiều thương hiệu âm thanh nổi tiếng thế giới như JBL, Bose, BIK, Alto, Denon, RCF, dBTechnologies, Audiocenter, Philips,,... Bảo Châu Elec cam kết cung cấp 100% sản phẩm chính hãng, đầy đủ nguồn gốc xuất xứ và chính sách bảo hành minh bạch.

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Bảo Châu Elec - hệ thống showroom hiện đại, đa dạng phân khúc loa karaoke.

Đa dạng loa karaoke chính hãng cho mọi nhu cầu sử dụng

Loa karaoke luôn là nhóm sản phẩm được nhiều khách hàng quan tâm khi đến với Bảo Châu Elec. Hệ thống phân phối đa dạng các dòng loa karaoke gia đình, loa karaoke di động, loa karaoke chuyên nghiệp cho phòng hát kinh doanh, hội trường và sân khấu.

Các sản phẩm mang đến chất lượng âm thanh ấn tượng và khả năng phối ghép linh hoạt với các thiết bị khác. Loa karaoke tại Bảo Châu Elec được tối ưu khả năng phối ghép với amply, vang số, cục đẩy công suất, loa sub và micro không dây để tạo nên hệ thống âm thanh đồng bộ, phát huy tối đa hiệu suất hoạt động.

Loa karaoke phù hợp với nhiều phân khúc giá

Một trong những thế mạnh của Bảo Châu Elec là sở hữu danh mục loa karaoke chính hãng đa dạng, đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng và mức ngân sách khác nhau.

Ở phân khúc dưới 10 triệu đồng/cặp, Bảo Châu Elec cung cấp nhiều mẫu loa karaoke đến từ các thương hiệu như Alto, Domus hay BIK. Các sản phẩm có thiết kế gọn gàng, dễ phối ghép, phù hợp cho phòng khách, phòng giải trí gia đình có diện tích vừa và nhỏ.

Với phân khúc 10 - 30 triệu đồng/cặp, khách hàng có nhiều lựa chọn từ các thương hiệu nổi tiếng như JBL, BIK, Bose, Philips... Đây là nhóm sản phẩm được nhiều gia đình lựa chọn nhờ khả năng tái tạo giọng hát rõ nét, âm thanh cân bằng, công suất đáp ứng tốt nhu cầu giải trí thường xuyên.

Ở phân khúc trên 30 triệu đồng/cặp là những dòng loa karaoke cao cấp đến từ JBL, RCF, dBTechnologies, Audiocenter,.... Các sản phẩm sở hữu công nghệ âm thanh tiên tiến, công suất lớn, độ chi tiết cao và khả năng hoạt động ổn định trong nhiều không gian như biệt thự, phòng karaoke cao cấp hay mô hình kinh doanh dịch vụ.

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Loa karaoke đa dạng phân khúc giá đến từ nhiều thương hiệu hàng đầu trên thế giới.

Bảo Châu Elec cung cấp giải pháp âm thanh trọn gói

Ngoài các dòng loa karaoke, Bảo Châu Elec còn cung cấp đầy đủ hệ thống thiết bị đồng bộ gồm amply, vang số, cục đẩy, loa sub, micro không dây, đầu karaoke và nhiều thiết bị âm thanh khác.

Đội ngũ kỹ thuật sẽ trực tiếp khảo sát không gian, tư vấn cấu hình phù hợp với diện tích phòng, mục đích sử dụng và ngân sách của khách hàng. Sau đó, hệ thống được lắp đặt và căn chỉnh chuyên nghiệp nhằm tối ưu chất lượng âm thanh và trải nghiệm sử dụng.

Bên cạnh các dàn karaoke gia đình, Bảo Châu Elec còn triển khai nhiều giải pháp âm thanh cho hội trường, sân khấu, trường học, phòng họp, nhà hàng, khách sạn và các sự kiện quy mô lớn trên toàn quốc.

Dịch vụ và chính sách hậu mãi tạo nên uy tín thương hiệu

Không chỉ chú trọng chất lượng sản phẩm, Bảo Châu Elec còn đầu tư mạnh vào dịch vụ khách hàng. Đội ngũ tư vấn viên được đào tạo bài bản, am hiểu kỹ thuật và luôn đưa ra giải pháp phù hợp với nhu cầu thực tế.

Toàn bộ sản phẩm đều được bảo hành chính hãng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Khách hàng còn được hỗ trợ kỹ thuật, bảo trì trọn đời, giao hàng và lắp đặt trên toàn quốc, cùng chính sách trả góp lãi suất từ 0%, giúp việc sở hữu dàn karaoke chất lượng trở nên dễ dàng hơn.

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Bảo Châu Elec - sản phẩm chất lượng đi kèm hậu mãi uy tín.

Khẳng định vị thế địa chỉ mua loa karaoke chính hãng uy tín

Sau gần 20 năm phát triển, Bảo Châu Elec đã trở thành một trong những địa chỉ được nhiều khách hàng lựa chọn khi tìm mua loa karaoke chính hãng và các giải pháp âm thanh tại Việt Nam. Với hệ thống showroom trên toàn quốc, danh mục sản phẩm đa dạng cùng dịch vụ tư vấn, lắp đặt và hậu mãi chuyên nghiệp, doanh nghiệp không ngừng nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Bên cạnh đó, liên tục mở rộng hợp tác với các thương hiệu âm thanh quốc tế, tham gia các triển lãm chuyên ngành và liên tục cập nhật công nghệ mới cũng góp phần khẳng định vị thế của Bảo Châu Elec trên thị trường thiết bị âm thanh Việt Nam.

Thông tin liên hệ:

Website: https://baochauelec.com

Fanpage: https://www.facebook.com/baochauelec

Youtube: https://www.youtube.com/@Baochauelecchannel

Tiktok: https://www.tiktok.com/@baochauelec1

Hotline: 1900 0255

Địa chỉ:

- 45 Trung Kính, phường Yên Hòa, Hà Nội

- 63 Phổ Quang, phường Tân Sơn Hoà, TP Hồ Chí Minh

- Cùng 16 showroom khác trên toàn quốc

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#Bảo Châu Elec #loa karaoke

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