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Fujifilm: Các dòng máy ảnh nổi bật và kinh nghiệm chọn mua năm 2026

P.V
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Fujifilm phát triển nhiều dòng máy ảnh phục vụ nhu cầu từ chụp ảnh hằng ngày đến chuyên nghiệp. Một trong những dòng máy nổi bật là Instax Mini 12, mẫu máy ảnh lấy liền được nhiều người quan tâm nhờ cách sử dụng đơn giản.

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Bài viết sẽ giới thiệu các dòng máy nổi bật và chia sẻ kinh nghiệm chọn mua phù hợp trong năm 2026.

Máy ảnh Fujifilm có những dòng nổi bật nào?

Hiện nay, Fujifilm được phát triển theo nhiều phân khúc khác nhau. Dưới đây là một số dòng máy nổi bật mà bạn có thể tham khảo:

Dòng Instax Mini

Instax Mini là dòng máy ảnh lấy liền của Fujifilm, hướng đến những người yêu thích việc lưu giữ và in ảnh ngay sau khi chụp. Dòng máy này sử dụng phim FUJIFILM instax mini Instant Film, cho ảnh in có kích thước 86 × 54 mm, trong đó vùng hiển thị hình ảnh là 62 × 46 mm, nhỏ gọn và dễ mang theo.

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Máy ảnh in ảnh lấy liền nhỏ gọn

Hiện nay, Instax Mini 12 và Instax Mini 13 là hai mẫu máy nổi bật của dòng Instax Mini. Các mẫu máy này được trang bị Automatic Exposure giúp tự động điều chỉnh tốc độ màn trập và công suất đèn flash theo điều kiện ánh sáng. Ngoài ra, máy còn có chế độ Close-up Mode kết hợp gương selfie phía trước thân máy giúp căn khung thuận tiện hơn.

Fujifilm X Series

Fujifilm X Series là dòng máy ảnh mirrorless sử dụng cảm biến APS-C X-Trans CMOS độc quyền của Fujifilm. Khác với cảm biến Bayer truyền thống, cấu trúc điểm ảnh X-Trans giúp giảm hiện tượng nhiễu và hỗ trợ tái tạo chi tiết tốt.

Một trong những điểm nổi bật của dòng X Series là công nghệ Film Simulation với nhiều chế độ giả lập màu phim như Velvia, Provia, Classic Chrome,... Người dùng có thể lựa chọn phong cách màu sắc ngay trên máy mà không cần chỉnh sửa nhiều. Một số model còn hỗ trợ quay video với độ phân giải lên đến 4K hoặc 8K.

Fujifilm GFX Series

Khác với Instax Mini 12, Fujifilm GFX Series là dòng máy ảnh mirrorless cao cấp, sử dụng cảm biến kích thước 43,8 x 32,9 mm với độ phân giải cao. Nhờ đó, dòng máy mang đến khả năng tái tạo hình ảnh có độ chi tiết cao, dải tương phản rộng và màu sắc tự nhiên.

Ngoài cảm biến lớn, nhiều mẫu GFX Series còn được trang bị chống rung 5 trục, hệ thống lấy nét tự động ứng dụng AI. Dòng máy cũng hỗ trợ khả năng quay video lên đến 8K, phù hợp với các nhu cầu nhiếp ảnh thương mại, thời trang và quảng cáo.

Nên chọn Instax Mini 12 hay Instax Mini 13?

Cả 2 phiên bản đều là những mẫu máy ảnh lấy liền thuộc dòng Instax Mini của Fujifilm, có nhiều điểm tương đồng. Tuy nhiên, mỗi phiên bản vẫn sở hữu những đặc điểm riêng đáp ứng các nhu cầu chụp ảnh khác nhau.

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Máy ảnh in lấy liền với thiết kế bo tròn mới

Điểm khác biệt đáng chú ý nằm ở các tính năng hỗ trợ chụp ảnh. Phiên bản trước tập trung vào trải nghiệm đơn giản với thao tác xoay ống kính. Trong khi đó, Instax Mini 13 được Fujifilm bổ sung hai tùy chọn hẹn giờ 2 giây và 10 giây, giúp người dùng chủ động hơn khi chụp ảnh nhóm hoặc selfie.

Nếu ưu tiên một chiếc máy ảnh lấy liền dễ sử dụng để lưu giữ những khoảnh khắc hằng ngày, Instax Mini 12 vẫn là lựa chọn phù hợp. Trong trường hợp thường xuyên chụp ảnh nhóm hoặc muốn có thêm tính năng hẹn giờ để chủ động tạo khung hình, Instax Mini 13 sẽ là phiên bản đáng cân nhắc hơn.

Mua Instax Mini 12 ở đâu uy tín?

CellphoneS là một trong những hệ thống bán lẻ phân phối các dòng máy ảnh Fujifilm chính hãng với mức giá cạnh tranh cùng nhiều chương trình ưu đãi. Khi mua sắm tại đây, người dùng sẽ được đội ngũ nhân viên tư vấn để lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu.

Instax Mini 12 là gợi ý đáng cân nhắc nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc máy ảnh lấy liền. Bên cạnh mẫu máy này, Fujifilm còn sở hữu đa dạng dòng sản phẩm như X Series và GFX Series, đáp ứng nhiều nhu cầu từ lưu giữ những khoảnh khắc thường ngày đến nhiếp ảnh chuyên nghiệp.

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